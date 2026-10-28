Những doanh nghiệp bảo hiểm đầu tiên công bố kết quả kinh doanh quý 3/2026

Bức tranh kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2026 của ngành bảo hiểm đang dần hé lộ những mảnh ghép đầu tiên với sự phân hóa vô cùng rõ nét.

Thị trường đang chứng kiến hai gam màu đối lập, một bên là những doanh nghiệp bứt phá ngoạn mục với lợi nhuận ghi nhận tăng trưởng hai chữ số hoặc đảo chiều từ lỗ sang lãi. Ở chiều ngược lại, cũng xuất hiện những tên tuổi lớn ngậm ngùi báo lùi lợi nhuận do chi phí kinh doanh chịu áp lực tăng cao.

Cụ thể, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC, mã chứng khoán: MIG) ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý 3/2026 đạt hơn 105 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.145 tỷ đồng, tăng 21%. Tuy nhiên, chi phí tăng nhanh hơn, ở mức 27%, khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 9%, còn hơn 154 tỷ đồng.

Hoạt động tài chính cũng kém tích cực khi doanh thu đạt hơn 92 tỷ đồng, giảm 17% so với quý 3/2025. Lợi nhuận từ hoạt động này giảm tương ứng 17%, còn 90 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, MIC đạt lợi nhuận trước thuế 350 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ và hoàn thành 64% kế hoạch lợi nhuận cả năm là 550 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Bảo hiểm MIC trong thời gian qua

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của MIC đạt hơn 12.441 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn đạt hơn 5.932 tỷ đồng, tăng gần 15%, chủ yếu nhờ tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn.

Về nguồn vốn, nợ phải trả của MIC đạt gần 9.766 tỷ đồng, tăng gần 13% chủ yếu đến từ khoản phải trả về hợp đồng bảo hiểm ở mức gần 1.015 tỷ đồng, tăng 46%, phần lớn liên quan đến hoạt động nhượng tái bảo hiểm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.675 tỷ đồng, tăng gần 2%, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 14%, còn 265 tỷ đồng.

Trái ngược với MIC, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABIC, mã chứng khoán: ABI) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực trong quý 3/2026. Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt gần 651 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 58 tỷ đồng, tăng 47%, chủ yếu nhờ lãi tiền gửi ngân hàng tăng mạnh. Sau khi trừ các khoản chi phí, ABIC đạt lợi nhuận sau thuế hơn 84 tỷ đồng trong quý 3, tăng 56% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của ABIC đạt hơn 1.948 tỷ đồng, tăng 8%. Tổng chi phí bồi thường giảm 7%, xuống còn hơn 542 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính đạt hơn 150 tỷ đồng, tăng 36%. Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 12%.

Kết quả kinh doanh Bảo hiểm ABIC trong thời gian qua

Kết quả, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế của ABIC lần lượt đạt hơn 333 tỷ đồng và hơn 266 tỷ đồng, cùng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

Tại cuối quý 3/2026, tổng tài sản của ABIC đạt hơn 5.159 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, chủ yếu do các khoản phải thu về hợp đồng bảo hiểm tăng. Nợ phải trả đạt gần 3.204 tỷ đồng, tăng hơn 6%, trong đó khoản phải trả từ hoạt động nhượng tái bảo hiểm ở mức gần 315 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của ABIC đạt hơn 1.955 tỷ đồng, tăng 11%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 266 tỷ đồng, tăng gần 5%.

Tại Công ty Cổ phần PVI (mã chứng khoán: PVI), doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ trong quý 3/2026 đạt hơn 2.751 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn, ở mức 20%, lên gần 2.336 tỷ đồng, khiến lợi nhuận gộp giảm 13%, còn hơn 415 tỷ đồng.

Diễn biến này kéo biên lợi nhuận gộp của PVI từ khoảng 20% trong quý 3/2025 xuống còn 15% trong quý 3/2026.

Ở chiều ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính đạt hơn 482 tỷ đồng, tăng 31%. Trong đó, lãi tiền gửi và tiền cho vay đóng góp hơn 282 tỷ đồng, tăng 38,2%; lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện đạt gần 128 tỷ đồng, so với gần 51 tỷ đồng cùng kỳ. Ngược lại, lãi đầu tư trái phiếu và giấy tờ có giá khác giảm từ gần 100 tỷ đồng xuống còn hơn 59 tỷ đồng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp gần như đi ngang, ở mức 195 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế quý 3 của PVI vẫn giảm 7,2% so với cùng kỳ, xuống còn hơn 507 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh Bảo hiểm PVI trong thời gian qua

Tính chung 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần của PVI đạt gần 8.489 tỷ đồng, tăng 23%. Giá vốn tăng 24%, lên 6.911 tỷ đồng, đưa lợi nhuận gộp lên gần 1.578 tỷ đồng, tăng 18%.

Doanh thu hoạt động tài chính trong 9 tháng đạt gần 1.297 tỷ đồng, tăng 23%. Chi phí tài chính tăng 49%, lên hơn 503 tỷ đồng, khiến lãi thuần từ hoạt động này tăng 11%, đạt hơn 793 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt hơn 630 tỷ đồng, tăng 11%.

Kết thúc 9 tháng, PVI ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.749 tỷ đồng, tăng 17,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 1.383 tỷ đồng, tăng 17%.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (DBV, mã chứng khoán: AIC) ghi nhận doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 3.055 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 53 tỷ đồng, tăng 22%.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng mạnh, phát sinh gần 23 tỷ đồng chi phí liên quan đến kinh doanh chứng khoán, khiến lợi nhuận gộp từ hoạt động tài chính giảm 29%. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 32%, lên gần 406 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí nhân viên quản lý và các khoản chi có tính chất phúc lợi.

Sau khi tính các khoản thu nhập và chi phí, DBV ghi nhận lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt gần 17 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh Bảo hiểm DBV trong thời gian qua

Riêng quý 3/2026, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng nhờ doanh thu phí bảo hiểm gốc đi lên. Tổng chi bồi thường bảo hiểm sau khi trừ thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm và tính trích lập dự phòng bồi thường tăng 36%; trong khi tỷ lệ bồi thường thuần trên doanh thu phí bảo hiểm thuần giảm. Kết quả, DBV đạt lợi nhuận sau thuế hơn 7 tỷ đồng, cải thiện so với khoản lỗ gần 13 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DBV đạt gần 6.815 tỷ đồng, tăng hơn 16% so với đầu năm, chủ yếu do dự phòng phí và dự phòng toán học nhượng tái bảo hiểm tăng mạnh.

Nợ phải trả đạt hơn 5.657 tỷ đồng, tăng 20%, phần lớn do dự phòng cho các yêu cầu đòi bồi thường chưa giải quyết tăng mạnh. Vốn chủ sở hữu đạt gần 1.158 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức hơn 139 tỷ đồng.