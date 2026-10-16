Những đoàn tàu chuyên chở khát vọng thịnh vượng, hùng cường

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn. (Ảnh: NHẬT MINH)

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, cùng đại diện lãnh đạo các bộ ngành, địa phương, đại sứ, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và cán bộ, nhân viên ngành đường sắt tham dự lễ kỷ niệm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi thư, quà lưu niệm và lẵng hoa chúc mừng. Tập đoàn cũng vinh dự đón nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã trao Huân chương Lao động hạng Ba, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tặng Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và đồng chí Đặng Sỹ Mạnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn.

Phát biểu ý kiến tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, năm 2026 đánh dấu một cột mốc lịch sử đặc biệt đối với ngành đường sắt khi có ba dòng chảy hội tụ: 145 năm hình thành mạng lưới đường sắt, 80 năm Bác Hồ gửi thư truyền cảm hứng cho anh em Hỏa xa và 50 năm đoàn tàu Thống Nhất kết nối trọn vẹn dải đất hình chữ S. Đồng thời, sự kiện ngày 11/8/2026, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đã mở ra một trang mới đầy tự hào.

“50 năm trước, đoàn tàu Thống Nhất chở khát vọng hòa bình, đoàn tụ. Hôm nay, với phương châm ‘Phát huy truyền thống-nỗ lực tự cường-hợp tác hiệu quả-kiến tạo đột phá’, những đoàn tàu của thế kỷ XXI sẽ tiếp tục chở khát vọng hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc của dân tộc Việt Nam”, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc bày tỏ tin tưởng.

Nhìn nhận lịch sử ngành Đường sắt Việt Nam gắn liền với chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò trong vận tải, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội, Phó Thủ tướng cho rằng ngành đang đứng trước vận hội lớn và trách nhiệm rất nặng nề trong việc xây dựng hạ tầng chiến lược, mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, đường sắt được xác lập trở lại là kết cấu hạ tầng chiến lược quốc gia. Các nghị quyết chiến lược của Trung ương đã tạo hành lang pháp lý vững chắc để tập đoàn vươn lên giữ vai trò dẫn dắt.

Phó Thủ tướng đánh giá, việc chuyển đổi thành Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đòi hỏi mỗi cán bộ, nhân viên trong ngành có bước chuyển mạnh mẽ về tư duy, quản trị và năng lực tổ chức thực hiện. Chính phủ đánh giá cao Chiến lược phát triển với mô hình ‘3 nền tảng-3 trụ cột-5 chuyển dịch’ cùng tư tưởng xuyên suốt ‘đường sắt đi trước-mở đường phát triển’ mà Tập đoàn đã chủ động xây dựng.

Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam đón nhận thư, quà lưu niệm và lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

“Để thực hiện thắng lợi sứ mệnh này, Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cần đổi mới mạnh mẽ tư duy và định vị chiến lược; xác định an toàn là trên hết, chất lượng dịch vụ là thước đo; đào tạo nhân lực phải đi trước 2-3 năm để đáp ứng nhu cầu của các dự án mới, với quy mô nhân lực được dự báo hơn 21.000 người. Đồng thời, làm chủ công nghệ, phát triển công nghiệp đường sắt Việt Nam; đánh thức nguồn lực từ tài sản, phát triển logistics và mô hình đô thị TOD; quản trị hiện đại, công khai, minh bạch trên nền tảng số; chú trọng công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ và phát triển văn hóa đường sắt”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương rà soát, tháo gỡ cơ chế, thể chế; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét phương án bổ sung vốn điều lệ, đổi mới cơ chế đặt hàng bảo trì hạ tầng, tạo điều kiện tối đa để tập đoàn phát huy vai trò chủ thể trong các dự án đường sắt mới. Tuy nhiên, tập đoàn cần quán triệt quan điểm Nhà nước tạo cơ chế, nhưng không làm thay. Cơ chế phải đi kèm trách nhiệm, nguồn lực phải đi kèm giải trình. Niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân phải được trả lời bằng kết quả cụ thể, đo đếm được, có địa chỉ, có thời hạn.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc trao tặng Bằng khen của Thủ tướng cho ông Hoàng Gia Khánh, Tổng Giám đốc Tập đoàn. (Ảnh: NHẬT MINH)

Trước đó, phát biểu ôn lại hành trình hình thành và phát triển của Đường sắt Việt Nam, Tổng Giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam Hoàng Gia Khánh khẳng định, 145 năm là một hành trình đặc biệt, gắn liền với thăng trầm của đất nước, những thời khắc lịch sử và vận mệnh của dân tộc. Ngay tại Nhà máy Xe lửa Gia Lâm - nơi tổ chức lễ kỷ niệm, nhà máy được người Pháp khởi công xây dựng từ 1902 chính là cơ sở đầu tiên về cơ khí công nghiệp của miền bắc.

Ngày 19/5/1955, nhà máy vô cùng vinh dự, tự hào được đón Bác Hồ về thăm và làm việc. Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000 và danh hiệu Anh hùng lao động năm 2004. Cũng chính địa chỉ đỏ này, năm 2007, thành phố Hà Nội đã công nhận và gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam khẳng định, 145 năm qua, đã có biết bao mồ hôi, công sức, trí tuệ và cả sự hy sinh, các thế hệ người đường sắt đã hun đúc nên truyền thống vẻ vang, một tài sản tinh thần vô giá mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, phát huy và trao truyền cho các thế hệ mai sau.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. (Ảnh: NHẬT MINH)

Với những cống hiến ấy, các thế hệ cán bộ, đảng viên, người lao động ngành Đường sắt đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận qua nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Bày tỏ sự kỳ vọng phía trước đang mở ra một hành trình mới, với những cơ hội và trách nhiệm lớn lao, người đứng đầu tập đoàn cam kết tập thể lãnh đạo Tập đoàn, cùng cán bộ, nhân viên trong ngành tiếp tục đoàn kết nhất trí, nỗ lực đổi mới, phát triển ngành Đường sắt ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là “trục xương sống, động mạch chủ” của nền kinh tế, quyết tâm đưa “đoàn tàu thân thương, con đường kiến thiết” cùng đất nước vững bước vào kỷ nguyên thịnh vượng, hùng cường.