Những đoá hồng lặng lẽ góp sức cho quê hương

Thấu cảm và sẻ chia

Hơn 20 năm công tác tại Bệnh viện Sản - Nhi Cà Mau, Bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Thuý, Phó Trưởng khoa Khám bệnh, bắt đầu mỗi ngày bằng sự tất bật với các bệnh nhân nữ. Ðó là hành trình đòi hỏi sự tập trung, trách nhiệm và cả sự thấu cảm.

Trình độ chuyên môn là điều kiện tiên quyết, nhưng để người bệnh an tâm gửi gắm sức khoẻ, Bác sĩ Thuý biết rằng người thầy thuốc còn cần biết lắng nghe, chia sẻ. “Ðộng lực lớn nhất của tôi là niềm tin của người bệnh và niềm vui khi có thể giúp phụ nữ chăm sóc sức khoẻ tốt hơn. Tôi luôn cố gắng lắng nghe, thăm khám tận tình, tư vấn để người bệnh cảm thấy an tâm, được tôn trọng”, Bác sĩ Thuý chia sẻ.

Bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Thuý (giữa) trao đổi chuyên môn cùng đồng nghiệp trước giờ thăm khám cho bệnh nhân.

Công việc ngành y vốn nhiều áp lực, đặc biệt với lĩnh vực sản phụ khoa, nơi có những tình huống đòi hỏi sự nhanh nhạy, chính xác và tinh thần trách nhiệm cao. Với Bác sĩ Thuý, việc tự học được chị chủ động lồng ghép vào công việc hằng ngày, từ đọc tài liệu đến trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp.

Chị tâm sự: "Ðiều tôi mong mỏi không chỉ là bản thân ngày càng nâng cao tay nghề, chăm sóc người bệnh tốt hơn, mà còn là sự phát triển bền vững của nơi mình công tác".

Là người đi trước, Bác sĩ Thuý luôn ý thức rõ trách nhiệm đồng hành, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ những đồng nghiệp trẻ trong quá trình công tác. Với chị, xây dựng tập thể vững mạnh không chỉ dựa vào năng lực của từng cá nhân, mà còn ở tinh thần đoàn kết, sự nâng đỡ và cùng nhau tiến bộ.

Truyền nghề, thắp lửa sáng tạo

Nếu Bác sĩ CKI Nguyễn Thanh Thuý gửi gắm tâm huyết trong công việc chăm sóc sức khoẻ phụ nữ thì Thạc sĩ Nguyễn Thị Tiên, giảng viên Khoa Nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cà Mau, chọn cách gieo những hạt mầm tri thức, khơi dậy niềm đam mê và tinh thần sáng tạo trong sinh viên.

Chị luôn đặt chất lượng đào tạo làm mục tiêu xuyên suốt. Người thầy tốt, theo chị, trước hết phải chuẩn mực về đạo đức, vững vàng về chuyên môn và có tinh thần tiên phong trong công việc. Sự tận tâm của người dạy không chỉ thể hiện ở những giờ lên lớp mà còn ở quá trình đồng hành, định hướng và giúp sinh viên nhận ra giá trị của con đường mình lựa chọn.

“Người thầy có trách nhiệm định hướng tư duy, bồi dưỡng sự tử tế trong nghề nghiệp cho các em. Tôi mong muốn xây dựng mối quan hệ với sinh viên dựa trên sự thấu hiểu, lắng nghe, tôn trọng và đồng hành”, chị Tiên chia sẻ.

Giờ lên lớp của Thạc sĩ Nguyễn Thị Tiên luôn tạo nhiều hứng thú cho sinh viên.

Không gian học tập cởi mở, an toàn, nơi người học được khuyến khích đặt câu hỏi, thử nghiệm và trưởng thành từ những trải nghiệm thực tế, chính là điều Thạc sĩ Nguyễn Thị Tiên hướng đến. Chị mong sinh viên hiểu rằng học nghề không chỉ để tìm kiếm việc làm, bảo đảm cuộc sống bản thân, mà còn để đóng góp cho cộng đồng, xã hội.

Tâm huyết ấy của nữ giảng viên được thể hiện qua hoạt động nghiên cứu khoa học và sáng tạo. Những thành tích, giải thưởng của Khoa Nông nghiệp và cá nhân chị trong thời gian qua là kết quả của quá trình tìm tòi, nỗ lực, nhưng không phải thành quả của riêng một người. “Phía sau mỗi kết quả đạt được là sự phối hợp của tập thể khoa, các bộ phận trong trường cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo. Trong quá trình làm việc, tôi không ngừng trau dồi kiến thức, nâng cao kỹ năng, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp để cùng phát triển. Tôi cũng mong muốn các nghiên cứu trong thời gian tới được triển khai sâu hơn, có phạm vi ứng dụng rộng hơn, phù hợp với nhu cầu thực tiễn và sự phát triển của ngành nghề", chị Tiên bộc bạch.

Ðiều thú vị là trong hành trình truyền lửa cho sinh viên, người giảng viên cũng nhận lại nguồn năng lượng mới từ chính những người trẻ. Sự thông minh, sáng tạo, tinh thần dám nghĩ, dám làm của sinh viên đem đến cho chị những góc nhìn, ý tưởng mới và động lực để tiếp tục gắn bó với nghề.

“Việc tiếp sức cho sinh viên không chỉ giúp các bạn trẻ vững bước mà còn là liều thuốc tinh thần cho chính người thầy. Sự tiến bộ từng ngày và thành công của các thế hệ sinh viên là niềm vui, đồng thời cũng là minh chứng cho giá trị của công việc mình đang làm”, chị chia sẻ.

Trong chặng đường phía trước, chị Tiên đặt mục tiêu cùng tập thể Khoa Nông nghiệp xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, năng động; tạo điều kiện để giảng viên nâng cao trình độ; đào tạo sinh viên có đạo đức nghề nghiệp, thái độ tốt và năng lực chuyên môn vững vàng. Chị cũng kỳ vọng đẩy mạnh nghiên cứu khoa học theo chiều sâu, tăng cường kết nối doanh nghiệp để mở rộng cơ hội thực tập, việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp, từng bước nâng cao chất lượng các ngành đào tạo.

Một người làm công tác chăm sóc sức khoẻ, một người gắn bó với sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp, điểm chung của Bác sĩ Nguyễn Thanh Thuý và Thạc sĩ Nguyễn Thị Tiên là lấy con người làm trung tâm, xem sự trưởng thành và hạnh phúc của người khác là động lực để tiếp tục cống hiến. Những người phụ nữ ấy đang góp phần làm nên diện mạo Cà Mau nhân văn, năng động.