Những đóa hoa tròn vẹn sắc hương

Dấu ấn từ sự tận tâm và sáng tạo

Là Phó Trưởng phòng Kế toán hội sở, chị Trần Thị Hà My luôn chủ động sắp xếp công việc, tìm tòi những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động chuyên môn. Dù phải làm việc xa nhà, phải cân đối thời gian giữa nhiệm vụ cơ quan và trách nhiệm gia đình, chị vẫn dành tâm huyết cùng đồng nghiệp nghiên cứu, hoàn thiện sáng kiến “Giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý và kiểm soát tài khoản thanh toán của tổ chức, cá nhân tại NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị”. Không chỉ năng động trong chuyên môn, chị My còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao. Năm 2025, chị giành giải nhất nội dung cầu lông đôi nữ tại Hội thao NHCSXH khu vực 5; năm 2026 tiếp tục đạt giải ba đôi nữ tại Hội thao NHCSXH toàn quốc.

Cũng là một gương mặt tiêu biểu, chị Trần Thị Thu Nga, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Phòng giao dịch Quảng Trạch luôn chú trọng phát huy tinh thần đoàn kết, khuyến khích cán bộ đóng góp ý tưởng, đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn. Từ những ý kiến của đồng nghiệp, chị cùng tập thể xây dựng kế hoạch, đổi mới phương pháp làm việc, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị. Đáng chú ý, sáng kiến “Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tuyên truyền chính sách và huy động tiết kiệm” do chị cùng đồng nghiệp nghiên cứu đã được Hội đồng khoa học NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị công nhận. Đây là một trong những nỗ lực ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động ngân hàng chính sách, góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công việc.

Những câu chuyện của chị My hay chị Nga cũng là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần vượt khó, sáng tạo của đội ngũ nữ cán bộ NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị. Mỗi người ở một vị trí công tác, với những trách nhiệm riêng, nhưng đều gặp nhau ở tình yêu nghề và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho đơn vị…

Đại diện NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Thẻn, 91 tuổi, ở thôn Cẩm Khê, xã Gio Linh

Góp sức cùng tín dụng chính sách

Theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, toàn chi nhánh hiện có 153 nữ cán bộ, người lao động trong tổng số 295 người. Đây là lực lượng quan trọng, trực tiếp tham gia nhiều lĩnh vực công tác, góp phần đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn. “Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị em còn là những người giữ lửa tổ ấm, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh người phụ nữ NHCSXH năng động, sáng tạo và trách nhiệm”, bà Lan Anh chia sẻ.

Để phong trào thi đua thực sự đi vào chiều sâu, Công đoàn cơ sở chi nhánh đã phối hợp với chuyên môn phát động thi đua ngay từ đầu năm, gắn nội dung “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” với các phong trào lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng tín dụng, huy động tiền gửi và thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Song song với hoạt động chuyên môn, công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho lao động nữ luôn được quan tâm. Công đoàn phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tổ chức các hoạt động gặp mặt, giao lưu, văn hóa, thể thao nhân những ngày lễ lớn, tạo điều kiện để chị em chia sẻ kinh nghiệm, động viên nhau trong công việc và cuộc sống. Hội thao chi nhánh năm 2026, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm một năm sáp nhập hai Chi nhánh Quảng Bình và Quảng Trị trước đây, thu hút gần 100 vận động viên tham gia, đã góp phần tạo không khí đoàn kết, gắn bó trong toàn đơn vị. Những hoạt động như vậy không chỉ nâng cao đời sống tinh thần mà còn tiếp thêm động lực để cán bộ, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Không những thế, tinh thần trách nhiệm và lòng nhân ái của nữ cán bộ NHCSXH ở Quảng Trị còn được lan tỏa thông qua nhiều hoạt động an sinh xã hội. Từ chương trình “Cặp lá yêu thương”, ủng hộ Quỹ vì người nghèo, hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do thiên tai đến tặng quà Tết cho hộ nghèo, gia đình chính sách và tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi hoạt động đều thể hiện sự sẻ chia với cộng đồng… Cũng theo bà Nguyễn Thị Lan Anh, chính sự gắn kết giữa nhiệm vụ chuyên môn, trách nhiệm gia đình và các hoạt động xã hội đã tạo nên sức sống bền bỉ của phong trào. Qua đó, nhiều nữ cán bộ có thêm cơ hội phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong tập thể, đồng thời góp phần xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, nhân văn.

Những nỗ lực của đội ngũ cán bộ, người lao động, trong đó có đóng góp tích cực của lực lượng nữ, đã góp phần vào kết quả hoạt động chung của chi nhánh. Đến ngày 30/9/2026, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 12.981 tỷ đồng, tăng 956 tỷ đồng so với cuối năm 2025, tương ứng mức tăng 8%. Tỷ lệ nợ quá hạn được kiểm soát ở mức 0,05%; 100% đơn vị cấp xã được xếp loại tốt về chất lượng tín dụng chính sách.

Từ những sáng kiến trong công việc đến sự chu toàn trong cuộc sống gia đình, đội ngũ nữ cán bộ NHCSXH Chi nhánh tỉnh Quảng Trị đang từng ngày làm đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ ngành Ngân hàng. Và chính từ những đóng góp bình dị nhưng bền bỉ ấy, phong trào “Giỏi việc ngân hàng, đảm việc nhà” tiếp tục lan tỏa, trở thành nguồn động lực tích cực trong hành trình đưa tín dụng chính sách đồng hành cùng sự phát triển của quê hương.