Những điều 'thú vị' về nam sinh Huế giành huy chương Vật lí quốc tế

Nhìn lại hành trình từ khi được lựa chọn vào đội tuyển đến lễ bế mạc Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani lần thứ hai (FIPhO 2026), Hạo Nhiên nhớ nhất khoảnh khắc tên mình được xướng lên ở hạng mục Huy chương Bạc.

“Cảm giác lúc đó thực sự vỡ òa và nhẹ nhõm, bởi em biết rằng mọi nỗ lực, sự kiên trì và quyết tâm mà bản thân bỏ ra trong suốt thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng”, Hạo Nhiên chia sẻ.

Tăng Hạo Nhiên xuất sắc giành Huy chương Bcaj tại Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani 2026 ở Uzbekistan. Ảnh: NVCC

Cuộc thi diễn ra từ ngày 10 đến 17/10 tại thành phố Samarkand, Uzbekistan, FIPhO 2026 quy tụ 107 thí sinh đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả bốn thành viên đội tuyển Việt Nam đều giành huy chương, gồm một Huy chương Vàng, hai Huy chương Bạc và một Huy chương Đồng. Với thành tích này, Việt Nam xếp thứ tư toàn đoàn, sau Nga, Trung Quốc và nước chủ nhà Uzbekistan.

Tìm thấy góc nhìn mới về thế giới qua Vật lí từ lớp 8

Hạo Nhiên bắt đầu yêu thích Vật lí từ đầu năm lớp 8, khi môn học mở ra trước mắt cậu học trò xứ Huế một góc nhìn mới mẻ về cách thế giới vận hành. Điều khiến nam sinh gắn bó với bộ môn không chỉ là những kiến thức mới lạ, mà còn là niềm vui mỗi khi giải được một bài toán khó, tự phát hiện mối liên hệ giữa các hiện tượng hoặc tìm ra hướng tư duy mới.

Tăng Hạo Nhiên đang là học sinh lớp 12 chuyên Lý 1, Trường THPT chuyên Quốc Học Huế. Ảnh: NVCC

Niềm say mê ấy được nuôi dưỡng qua những năm học chuyên, đưa Hạo Nhiên đến với đội tuyển bốn thành viên của Việt Nam tham dự FIPhO 2026. Các thành viên được lựa chọn căn cứ vào kết quả và thứ hạng tại kỳ thi chọn đội tuyển Olympic Vật lí quốc tế năm 2026 do Bộ GD-ĐT tổ chức, dành cho học sinh lớp 11 trong năm học 2025-2026.

Trước khi lên đường dự thi, Hạo Nhiên cùng các thành viên đội tuyển có khoảng hai tuần rưỡi tập trung ôn luyện tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đơn vị được Bộ GD-ĐT giao chủ trì công tác tập huấn và tổ chức đoàn.

Giai đoạn nước rút diễn ra với cường độ học tập cao. Ban ngày, các thành viên học chuyên sâu cùng thầy cô; buổi tối dành thời gian tự học, hệ thống kiến thức và làm bài kiểm tra đánh giá.

Trong quá trình chuẩn bị, thuyết tương đối hẹp và phép biến đổi Lorentz là những nội dung khiến Hạo Nhiên gặp nhiều thử thách nhất. Đây là phần kiến thức trừu tượng, đòi hỏi người học phải hiểu sâu bản chất vấn đề.

Để tháo gỡ khó khăn, Hạo Nhiên chủ động tìm đọc các giáo trình chuyên sâu, theo dõi bài giảng trực tuyến và sử dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) để trao đổi, yêu cầu giải thích những khái niệm khó. Sau đó, nam sinh sẽ đối chiếu lại thông tin để củng cố kiến thức và hiểu rõ hơn bản chất vấn đề.

Cởi mở trước kỳ thi có nhiều đối thủ mạnh

Bước vào kỳ thi, Hạo Nhiên không đặt mục tiêu cụ thể về màu huy chương mà tập trung thể hiện tốt nhất khả năng của mình trong từng bài thi. Nam sinh cũng mong muốn giữ tâm thế cởi mở để giao lưu với bạn bè quốc tế và trải nghiệm văn hóa tại nước bạn.

Tăng Hạo Nhiên (thứ 3 từ trái qua) chụp ảnh cùng đoàn dự thi Việt Nam tại Olympic Vật lí quốc tế Al-Fergani 2026 ở Uzbekistan. Ảnh: NVCC

FIPhO 2026 đặt ra nhiều thử thách cho các thí sinh ở cả hai phần thi lý thuyết và thực nghiệm. Phần lý thuyết gồm ba bài toán, bao quát các nội dung như cơ học vật rắn biến dạng, cơ học chất lưu, kỹ thuật năng lượng, quang học và vật lí hấp dẫn. Trong khi đó, phần thực nghiệm yêu cầu thí sinh tự thiết kế phép đo, xử lý số liệu bằng bảng và đồ thị, kiểm chứng các dự đoán lý thuyết, đồng thời đánh giá sai số. Mỗi phần thi diễn ra trong một ngày, với thời gian làm bài năm giờ.

Với Hạo Nhiên, Huy chương Bạc là kết quả khiến em hài lòng, phù hợp với kỳ vọng của bản thân. Nam sinh cho biết kỳ thi có sự góp mặt của nhiều đối thủ mạnh, đặc biệt là các đoàn Nga và Trung Quốc – hai đoàn dẫn đầu bảng xếp hạng năm nay.

Tấm huy chương tại FIPhO 2026 không chỉ ghi dấu nỗ lực của Hạo Nhiên trong hành trình học tập, mà còn tiếp thêm động lực để em tiếp tục khám phá khoa học và theo đuổi những mục tiêu phía trước.

Sau khi tốt nghiệp THPT, nam sinh dự định theo học các ngành công nghệ kỹ thuật liên quan đến Điện – Điện tử hoặc vi mạch bán dẫn. Điện học vốn là lĩnh vực Hạo Nhiên yêu thích, đồng thời cũng là một trong những thế mạnh lớn nhất trong quá trình học Vật lí.

“Em hy vọng nền tảng Vật lí vững chắc sẽ giúp em tiếp cận sâu hơn với công nghệ hiện đại và tạo ra những giá trị thiết thực trong tương lai”, Hạo Nhiên bày tỏ.