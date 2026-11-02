Những điều người lao động cần biết về sổ bảo hiểm xã hội điện tử năm 2026

Những lưu ý về sổ Bảo hiểm xã hội điện tử năm 2026.

Theo BHXH Việt Nam, sổ BHXH điện tử có đầy đủ thông tin như sổ giấy và được sử dụng để giải quyết chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) mà không phải nộp sổ giấy. Hiện sổ chỉ hiển thị trên ứng dụng VssID đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi sau khi phần mềm nghiệp vụ được nâng cấp.

Sổ BHXH điện tử có giá trị như sổ giấy

Theo Thông tư số 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, sổ BHXH điện tử do cơ quan BHXH tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, gắn với mã số BHXH duy nhất của mỗi người tham gia. Sổ ghi nhận thông tin cá nhân, quá trình tham gia BHXH, BHTN, thời gian đóng và thông tin giải quyết, hưởng các chế độ theo dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý. NLĐ có thể nhận, tra cứu và sử dụng sổ điện tử thông qua ứng dụng VssID, tài khoản VNeID mức độ 2 hoặc email. Khi sử dụng sổ điện tử để giải quyết chế độ BHXH, BHTN, người tham gia không phải nộp sổ giấy.

Tuy nhiên, chức năng hiển thị sổ trên ứng dụng VssID được triển khai đối với các trường hợp cấp mới, cấp đổi sau khi phần mềm “Thu và quản lý sổ, thẻ” được nâng cấp. Với những sổ giấy chưa được cập nhật đầy đủ dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, cơ quan BHXH tiếp tục rà soát, hoàn thiện thông tin. Do đó, NLĐ chưa thấy sổ điện tử trên ứng dụng VssID vẫn có thể giao dịch với cơ quan BHXH bằng sổ giấy hoặc tờ rời như trước đây. Điều này không đồng nghĩa với việc quá trình tham gia hay quyền lợi BHXH bị mất.

NLĐ cần chủ động kiểm tra thông tin cá nhân và quá trình đóng BHXH. Nếu phát hiện sai lệch, cần liên hệ cơ quan BHXH hoặc kênh hỗ trợ chính thức để được hướng dẫn điều chỉnh, không tự ý sửa thông tin trên sổ. BHXH Việt Nam khuyến nghị người tham gia sử dụng email cá nhân, không dùng email do đơn vị sử dụng lao động cấp; đồng thời bảo mật tài khoản, không chia sẻ mật khẩu hoặc mã xác thực để hạn chế nguy cơ lộ, mất dữ liệu cá nhân.

Chuyển đổi số định danh, bảo đảm quyền lợi người tham gia

Cùng với việc triển khai sổ BHXH điện tử, ngành BHXH chuyển sang sử dụng số định danh cá nhân hoặc số căn cước công dân hoặc căn cước thay thế mã số BHXH trên các phần mềm nghiệp vụ. Theo Kế hoạch số 3115/KH-BHXH, ngày 13-8-2026, từ ngày 1-9-2026, BHXH Việt Nam bắt đầu chuyển đổi dữ liệu và vận hành các hệ thống theo phương thức mới.

Việc chuyển đổi được thực hiện trên các hệ thống nghiệp vụ, gồm: phần mềm thu và quản lý sổ, thẻ; xét duyệt chính sách; giao dịch BHXH điện tử; VssID; kế toán tập trung; hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT) và các hệ thống khác có sử dụng mã số BHXH.

Theo BHXH Việt Nam, người tham gia không phải làm thủ tục chuyển đổi mã số. Quá trình tham gia và quyền lợi hưởng các chế độ BHXH, BHTN vẫn được bảo đảm theo quy định. Mã số BHXH cũ không bị xóa bỏ; các phần mềm tiếp tục hỗ trợ tra cứu bằng cả mã số cũ và số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước trong và sau quá trình chuyển đổi.

Trường hợp chưa có số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước, chưa được xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc có sai lệch thông tin nhân thân, người tham gia cần phối hợp cập nhật theo hướng dẫn của cơ quan BHXH để bảo đảm dữ liệu chính xác, hạn chế vướng mắc khi giải quyết thủ tục.

Bên cạnh sổ BHXH điện tử, thẻ BHYT điện tử được tạo lập từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm, tích hợp với ứng dụng VssID và liên kết với VNeID mức độ 2. Người tham gia có thể sử dụng thẻ điện tử khi khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí BHYT theo quy định. Cơ sở khám, chữa bệnh có trách nhiệm tra cứu giá trị sử dụng thẻ trên hệ thống dữ liệu, không yêu cầu xuất trình thẻ giấy khi người dân sử dụng thẻ BHYT điện tử theo quy định.

Việc thống nhất dữ liệu bằng số định danh cá nhân và mở rộng các tiện ích điện tử nhằm tạo thuận lợi khi giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. NLĐ cần thường xuyên kiểm tra thông tin và chỉ thực hiện tra cứu, cập nhật qua ứng dụng hoặc kênh hỗ trợ chính thức của cơ quan BHXH để bảo vệ dữ liệu, quyền lợi của mình.