Những điều nên xem xét kỹ khi mua ôtô cũ

Mua xe hơi cũ là một cách để tiết kiệm. Tuy nhiên, trước khi ra quyết định, người mua nên kiểm tra những điều sau để tránh gặp phải hàng kém chất lượng.

Nơi mua bán xe cũ: Bạn có thể mua xe từ người quen, trên các trang mạng, diễn đàn, kể cả các đại lí chính hãng cũng bán xe đã qua sử dụng. Chúng đều được hãng kiểm tra, thay thế những linh kiện hư hỏng và được bảo hành ngắn hạn khi mua.

Số km đã đi trên đồng hồ: Điều này quan trọng và nên được xem xét đầu tiên. Khi dựa vào số km đã chạy, bạn có thể xác định được giá trị của chiếc xe và suy nghĩ liệu nó đáng để bỏ tiền ra hay không. Đối với thương hiệu châu Âu như BMW, Mercedes, nên chọn những chiếc đã sử dụng không quá 7 năm. Với ôtô Nhật và Hàn, không nên chọn xe đã đi quá 18.000 km vì đây là mốc bắt đầu xuất hiện những hư hỏng.

Lí do bán chiếc xe: Cần tìm hiểu lí do vì sao đối phương lại quyết định rao bán chiếc xe của họ. Thông thường, khi người bán vừa mua xe mới, họ sẽ khẩn trương hơn trong việc giải quyết ôtô cũ. Do đó, bạn sẽ dễ dàng trong việc trả một mức giá thấp hơn. Với giá quá rẻ, nếu giấy tờ vẫn hợp pháp thì bạn nên kiểm tra kĩ xem liệu có phải là xe đã bị tai nạn, cháy nổ hay ngập nước không.

Nguồn gốc chiếc xe: Người mua chỉ cần yêu cầu các thủ tục, giấy tờ hợp pháp liên quan đến chiếc xe. Để an toàn, người mua nên yêu cầu làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định của pháp luật.

Vấn đề thương hiệu: Xe cũ khi mua về có thể cần thay một vài linh kiện trước khi sử dụng. Vì vậy, giá linh kiện cũng là vấn đề cần lưu ý. Xe Nhật, Hàn (Toyota, Honda...) có phụ tùng đa dạng, dễ kiếm với nhiều mức giá khác nhau. Trong khi xe Mercedes, BMW có giá phụ tùng đắt hơn rất nhiều. Quy trình thay linh kiện các xe sang cũng khá tốn kém.

Yêu cầu được lái thử: Đây là điều hiển nhiên và cần thiết trước khi quyết định mua bất kỳ chiếc xe cũ nào. Nếu bên bán do dự và giới hạn thời gian lái thử thì người mua nên suy nghĩ lại trước khi ra quyết định. Trong quá trình chạy thử, cần chú ý một số đặc điểm như vô lăng có rơ hay nặng không, khả năng tăng tốc vượt xe và leo dốc cầu, các tiếng kêu ở dàn gầm, hoạt động của máy lạnh…Yêu cầu người bán cung cấp các hóa đơn trong những lần bảo dưỡng trước để biết liệu xe có được chăm sóc kĩ. Trên một số xe cao cấp, lịch sử bảo dưỡng được lưu trong bộ nhớ và bạn có thể xem lại qua màn hình trung tâm.

Nhờ thợ kiểm tra xe chi tiết: Người mua nên yêu cầu mời thợ chuyên nghiệp giúp kiểm tra chiếc xe chính xác hơn. Tất nhiên, thợ máy sẽ do bên mua thuê để tránh người bán có dấu hiệu gian dối.

Mẹo hay để kiểm tra xe cũ: Nhỏ vài giọt nhớt động cơ lên lòng bàn tay rồi lấy ngón trỏ xoa để kiểm tra độ đặc. Nếu nhớt quá đặc thì có thể đây là chiêu trò của người bán nhằm làm giảm tiếng rung bên trong động cơ, nhằm che dấu việc xuống cấp. Dùng ngón tay quẹt vào lỗ ống pô để kiểm tra muội than bên trong. Quá nhiều muội than là dấu hiệu động cơ không còn hoạt động hiệu quả và tốn nhiên liệu.

Gia Minh