Những điều lao động cần lưu ý khi bảo lưu bảo hiểm thất nghiệp khi có việc làm mới

Từ ngày 1/1/2026, việc bảo lưu được thực hiện theo Luật Việc làm số 74/2025/QH15 và Nghị định số 374/2025/NĐ-CP, trong đó quy định cụ thể từng trường hợp, cách tính và trách nhiệm thông báo.

Điều 8 Nghị định số 374/2025/NĐ-CP quy định cụ thể các trường hợp bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng. Sẽ có những trường hợp cần lưu ý dưới đây.

Người lao động làm thủ tục nhận trợ cấp thất nghiệp. Ảnh BHXH Việt Nam

Thứ nhất, người lao động đã hưởng trợ cấp nhưng còn thời gian đóng chưa được giải quyết nếu tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên 36 tháng đến đủ 144 tháng; phần chưa được giải quyết hưởng được bảo lưu. Nếu tổng thời gian đóng trên 144 tháng, phần vượt giới hạn không được bảo lưu, cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) ghi nhận phần thời gian chưa được giải quyết hưởng theo quyết định.

Thứ 2, trường hợp bị hủy quyết định hưởng trợ cấp theo quy định, cơ quan chức năng sẽ bảo lưu thời gian đã đóng BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp.

Thứ 3 là lao động đang hưởng trợ cấp nhưng bị chấm dứt hưởng, chỉ các trường hợp tại điểm a, b, g, k, l, m, n khoản 4 Điều 41 Luật Việc làm: có việc làm thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự, công an hoặc dân quân thường trực; đi học trên 12 tháng; vào cơ sở giáo dục bắt buộc/cai nghiện bắt buộc; bị tuyên bố mất tích; bị tạm giam hoặc chấp hành án tù; theo đề nghị của người lao động (không bao gồm trường hợp chết tại điểm i). Cơ quan bảo hiểm sẽ bảo lưu thời gian đã đóng nhưng chưa hưởng nếu thực hiện thông báo theo quy định. Không thông báo tình trạng thuộc trường hợp chấm dứt thì không được bảo lưu.

Với trường hợp không đến nhận tiền trợ cấp, sau 3 tháng kể từ ngày hết thời hạn hưởng theo quyết định, người lao động không đến nhận tiền và không thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH. Người lao động vẫn được bảo lưu thời gian đóng tương ứng với số tháng trợ cấp không nhận.

Với trường hợp được xác nhận bổ sung thời gian đóng sau khi chấm dứt hưởng, cơ quan BHXH sẽ xác nhận bổ sung thời gian đóng BHTN sau khi người lao động đã chấm dứt hưởng trợ cấp. Nếu thời gian làm căn cứ hưởng lần cuối từ đủ 36 tháng, phần bổ sung được bảo lưu. Nếu dưới 36 tháng, áp dụng công thức riêng tại khoản 5 Điều 8 Nghị định 374.

Lưu ý về trường hợp người lao động chết: Theo điểm i khoản 4 Điều 41 Luật Việc làm 2025, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng khi chết. Tuy nhiên, điểm i không thuộc các trường hợp được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp quy định tại khoản 5 Điều 41. Vì vậy, không được xếp trường hợp người lao động chết vào danh sách bảo lưu để tính hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo.

Cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ các quyết định liên quan đến việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và việc xác nhận bổ sung thời gian đóng để thực hiện bảo lưu vào sổ bảo hiểm xã hội. Người lao động nên kiểm tra thông tin quá trình đóng sau khi có quyết định, thay vì mặc định hệ thống đã tự động ghi nhận đầy đủ trong mọi tình huống.

Khi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà có việc làm thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người lao động phải thông báo với tổ chức dịch vụ việc làm công nơi đang hưởng trợ cấp trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày thuộc trường hợp chấm dứt hưởng, đồng thời gửi giấy tờ liên quan.

Nếu đã giao kết hợp đồng nhưng chưa có bản sao hợp đồng, người lao động phải có cam kết nêu ngày hợp đồng có hiệu lực, lý do chưa thể cung cấp và bổ sung bản sao trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hợp đồng. Việc không thông báo theo quy định có thể khiến người lao động không được bảo lưu thời gian đóng chưa hưởng.