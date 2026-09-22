Những điều lái xe máy cần lưu ý để không rơi vào điểm nguy hiểm khi lưu thông trên quốc lộ 1A

QL1A là tuyến đường có mật độ phương tiện lớn, trong đó xe máy thường xuyên lưu thông cùng ô tô, xe khách, xe tải. Khi các phương tiện có tốc độ và kích thước khác nhau cùng đi trên một làn, chỉ một tình huống chuyển làn, giảm tốc hoặc chuyển hướng cũng có thể tạo ra nguy cơ tai nạn giao thông.

Thực tế này đang được đặt ra sau liên tiếp các vụ tai nạn xảy ra trên QL1A qua địa bàn Đồng Nai trong những ngày gần đây.

Khoảng 10h ngày 19/9, tại Km1849+550 QL1A, thuộc khu phố Trảng Bom 2, phường Trảng Bom, TP Đồng Nai, một xe mô tô và xe tải lưu thông cùng chiều xảy ra va chạm.

Người phụ nữ điều khiển xe mô tô bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế Trảng Bom nhưng sau đó tử vong. Theo đánh giá sơ bộ ban đầu của lực lượng CSGT, vụ tai nạn có liên quan đến việc người điều khiển xe tải chuyển làn không đúng quy định.

Trước đó, khoảng 17h40 ngày 18/9, tại Km1792 QL1A, thuộc ấp Xuân Đà, xã Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai, một xe khách và xe mô tô lưu thông phía sau cùng chiều xảy ra tai nạn.

Người điều khiển xe mô tô bị thương nặng, với nhiều chấn thương gồm gãy xương đùi, gãy xương cổ tay phải, chấn thương đốt sống cổ và chấn thương sọ não. Hai phương tiện hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 20 triệu đồng.

Với vụ tai nạn này, nhận định sơ bộ ban đầu của CSGT cho rằng người điều khiển xe mô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để dừng lại an toàn.

Điểm đáng chú ý là hai vụ tai nạn có tình huống khác nhau, nhưng đều đặt ra vấn đề về cách các nhóm phương tiện đang được bố trí lưu thông trên QL1A.

Sau 2 vụ tai nạn giao thông liên tiếp trên QL1A qua Đồng Nai, Cục CSGT cho biết đang khảo sát lại tổ chức giao thông, đặc biệt tại những đoạn xe máy và ô tô lưu thông chung làn. (Ảnh Cục CSGT)

Theo rà soát của Cục CSGT, trên QL1A qua khu vực này hiện tồn tại nhiều cách tổ chức giao thông. Có đoạn đường được phân chia hai chiều bằng dải phân cách cứng, nhưng cũng có đoạn chỉ phân chia bằng vạch sơn tim đường.

Đáng chú ý, tại một số đoạn, mặt đường được tổ chức thành 3 làn, gồm làn dành cho ô tô, làn hỗn hợp dành cho ô tô và xe máy, cùng làn dành cho xe máy, xe đạp và xe ba bánh.

Ở một số đoạn khác, tuyến đường chỉ có 2 làn, trong đó một làn dành cho ô tô và một làn hỗn hợp dành cho ô tô con, xe khách trên 16 chỗ, xe tải trên 5 tấn, xe máy, xe đạp và xe ba bánh.

Với người đi xe máy, việc phải lưu thông cùng làn với xe tải, xe khách hoặc các phương tiện có kích thước lớn khiến nguy cơ bị khuất tầm nhìn hoặc rơi vào điểm mù trở thành vấn đề đáng quan tâm.

Cục CSGT đánh giá, khi lưu lượng phương tiện lớn, việc bố trí các phương tiện có tốc độ và đặc điểm khác nhau cùng lưu thông trên làn hỗn hợp có thể làm gia tăng các điểm xung đột.

Nguy cơ này đặc biệt được đặt ra tại các điểm giao cắt, khi xe máy, xe đạp chuyển hướng, nhất là rẽ trái. Trong những tình huống này, phương tiện nhỏ có thể rơi vào khu vực khó quan sát của các phương tiện lớn.

Số liệu của Cục CSGT cho thấy trong 8 tháng năm 2026, mô tô, xe máy liên quan đến 87,42% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn TP Đồng Nai.

Con số này cho thấy nhóm người đi xe máy là một trong những đối tượng chịu tác động trực tiếp khi xảy ra xung đột giao thông trên tuyến.

Từ thực tế trên, Cục CSGT đang phối hợp với Công an TP Đồng Nai khảo sát, đánh giá lại tổ chức giao thông trên địa bàn, trong đó tập trung vào những vị trí còn tồn tại tình trạng xe máy và ô tô lưu thông chung làn.

Một phương án đang được đề nghị nghiên cứu là phân tách rõ làn đường dành cho xe máy, xe đạp với làn dành cho ô tô, qua đó giảm các điểm giao cắt giữa những nhóm phương tiện có đặc điểm và tốc độ khác nhau.

Đề xuất này sẽ được Cục CSGT kiến nghị với Cục Đường bộ Việt Nam và Sở Xây dựng TP Đồng Nai để xem xét, xử lý những bất cập trong tổ chức giao thông trên tuyến.