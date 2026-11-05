Những điều đọng lại sau cuộc bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026?

Những bên thắng cuộc

Ông Byron Donalds (trái). Ảnh: Wikimedia Commons

Quyền lực chính trị của người da màu: Trước ngày 3/11, trong lịch sử mới chỉ có ba thống đốc da màu được bầu. Sang năm tới, sẽ có năm người cùng giữ chức vụ này. Kết quả đó đến sau chiến thắng của Byron Donalds, thống đốc đắc cử thuộc Đảng Cộng hòa ở Florida; David Crowley, thống đốc đắc cử thuộc đảng Dân chủ ở Wisconsin; Aaron Ford, thống đốc đắc cử thuộc đảng Dân chủ ở Nevada; và Keisha Lance Bottoms, thống đốc đắc cử thuộc đảng Dân chủ ở Georgia, người sẽ là nữ thống đốc da màu đầu tiên trong lịch sử. Đảng Dân chủ cũng thắng ở miền Nam, phần lớn nhờ làn sóng cử tri da màu đi bỏ phiếu.

Cánh tả tôn giáo: Hai ứng viên Dân chủ có kết quả vượt xa kỳ vọng nhất là Adam Hamilton, người đắc cử thượng nghị sĩ ở Kansas và là một mục sư, cùng James Talarico, người đắc cử thượng nghị sĩ ở Texas và thường nhắc đến đức tin trong lúc vận động tranh cử.

Jon Ossoff: Ông tái đắc cử vào Thượng viện với cách biệt đáng kinh ngạc 18 điểm ở một bang dao động, củng cố vị thế ngôi sao chính trường toàn quốc đang lên nhanh chóng.

James Talarico: Ông Talarico đã thắng với cách biệt hai chữ số. Hiện ông đang dẫn trước 12 điểm tại bang mà đảng Dân chủ chưa thắng trong một cuộc đua cấp tiểu bang nào kể từ năm 1994.

Gina Hinojosa: Thống đốc đắc cử Hinojosa đã thu hút cử tri thuộc mọi tầng lớp, từ khắp mọi nơi trong bang, và đánh bại thống đốc Cộng hòa Greg Abbott, người đã giữ chức ba nhiệm kỳ.

Triển vọng tranh cử tổng thống của đảng Dân chủ: Qua bầu cử giữa kỳ lần này, đảng Dân chủ chứng minh họ có thể cạnh tranh với đảng Cộng hòa ở khắp nơi. Nếu họ khiến bang Texas trở thành bang cạnh tranh được, thì cán cân phiếu Đại cử tri đoàn sẽ hoàn toàn nghiêng về phía họ. Kết quả ngày 3/11 cũng cho thấy liên minh cử tri của ông Trump đang tan rã khi họ không đi bỏ phiếu đông như khi ông có tên trên lá phiếu.

Những người chịu thất bại

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Donald Trump: Ông Trump tham gia sâu vào chiến dịch tranh cử của đảng Cộng hòa. Các vấn đề kinh tế, thuế quan và cuộc chiến Iran là những nội dung chính trong chiến dịch. Ở giai đoạn cuối, ông Trump bác bỏ lo ngại của cử tri về khả năng chi trả. Sau kết quả bầu cử, các nghị sĩ Cộng hòa chưa công khai quy trách nhiệm cho Tổng thống Trump.

Tỷ phú Elon Musk: Ông đã chi hàng trăm triệu đô la cho đảng Cộng hòa, trong đó phần lớn được dành riêng cho một trong những thất bại lớn nhất của đảng: cuộc đua vào Thượng viện ở bang Texas. Ông cũng đã chuyển tập đoàn Tesla đến bang Texas trong những năm gần đây nhưng giờ bang này do đảng Dân chủ điều hành.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: THX/TTXVN phát

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson: Chủ tịch Hạ viện thuộc đảng Cộng hòa này suốt nhiều tuần khẳng định các cuộc thăm dò dư luận là sai và cho rằng đảng Cộng hòa sẽ “đi ngược lịch sử” để giữ được đa số tại Hạ viện. Hiện nay, ông không tìm cách tranh chức lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện.