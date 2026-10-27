Những điều chưa biết về nữ sinh Trường Đại học Y Hà Nội ghi dấu trên sân khấu Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2026

Thi lại để đi đến cùng lựa chọn

Năm 2021, Linh thi đại học nhưng không đạt kết quả như mong muốn. Em quyết định thi lại vào năm sau để tiếp tục theo đuổi ngành Răng - Hàm - Mặt.

Ở lần thi đầu tiên, Linh luôn cảm thấy mình phải đạt kết quả hoàn hảo trong mọi bài kiểm tra. Áp lực ấy, theo em, cũng là một trong những lý do khiến kỳ thi không diễn ra như kỳ vọng. Một năm sau, em bước vào phòng thi với tâm thế nhẹ nhàng hơn, bởi đã hiểu rằng dù kết quả thế nào, mình vẫn có một nơi để trở về và một ngành học muốn theo đuổi.

Điều giúp Linh kiên trì với lựa chọn ấy là lời mẹ dặn: “Đã quyết định sẽ làm lại từ đầu, đã quyết định sẽ trở lại với kỳ thi trung học phổ thông quốc gia thì phải làm cho đến cùng, đừng đứt gánh giữa đường”.

Khi đối chiếu đáp án sau kỳ thi, em tin mình đã làm hết khả năng nhưng không nghĩ sẽ trở thành thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Hà Nội. Bởi vậy, khi biết kết quả, Linh khá bất ngờ xen lẫn niềm tự hào vì biết mình đã làm tốt, nhất là sau lần đầu chưa đạt được điều mong muốn.

Lựa chọn ngành y của Linh bắt đầu từ gia đình. Mẹ em là bác sĩ răng hàm mặt, nhiều người thân cũng làm trong ngành y. Từ khoảng lớp 8, Linh đã định hướng học chuyên Sinh để chuẩn bị cho con đường này.

Những năm học tập chủ yếu xoay quanh các môn khoa học tự nhiên, tuy nhiên, Linh nhận ra mình có những hạn chế khi giao tiếp về các vấn đề xã hội. Em từng ngưỡng mộ bạn bè bởi khả năng diễn đạt linh hoạt và vốn hiểu biết rộng ngoài lĩnh vực chuyên môn.

Đó cũng là một trong những lý do khiến Linh tìm đến Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, khi đã là sinh viên năm thứ năm.

Nguyễn Ngọc Linh đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2026. Ảnh: NVCC

Thông minh không còn chỉ dừng lại ở sách vở

Linh biết đến cuộc thi qua Đặng Quỳnh Anh, Hoa khôi Sinh viên năm trước. Em ấn tượng với hình ảnh một nữ sinh vừa có kiến thức, nhan sắc, vừa có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Đặc biệt, các lớp học về kỹ năng sống, ứng xử và phát triển bản thân phù hợp với điều Linh đang tìm kiếm.

Ban đầu, em hình dung những thí sinh vào vòng trong đều là những sinh viên có thành tích học tập nổi bật, phần lớn đến từ các trường đại học hàng đầu. Nhưng khi trực tiếp sinh hoạt cùng các thí sinh, Linh nhận ra năng lực của mỗi người không chỉ thể hiện qua điểm số hay thành tích.

Có người gây ấn tượng bởi khả năng nắm bắt cảm xúc; có người biết cách diễn giải một vấn đề phức tạp sao cho người nghe dễ hiểu. Những điều ấy khiến Linh thay đổi cách nhìn về trí thông minh.

“Em nhận ra thông minh không còn chỉ dừng lại ở sách vở hay những thành tích trên giấy, mà còn là những kỹ năng vô hình, đôi khi có giá trị hơn cả những thành tích ấy”, Linh chia sẻ.

Với Linh, tham gia cuộc thi không có nghĩa là xem nhẹ việc học. Ngược lại, trải nghiệm ấy giúp Linh nhìn rõ hơn những gì mình đã có và những điều còn thiếu. Ảnh: NVCC

Kiến thức chuyên môn vẫn là nền tảng của người học y, nhưng để vận dụng kiến thức vào thực tế, người làm nghề còn cần biết lắng nghe, diễn đạt và thấu hiểu người đối diện.

Linh cũng có cách nhìn riêng về tiêu chí lựa chọn một hoa khôi. Theo em, vẻ đẹp của Hoa khôi trước hết là vẻ đẹp của trí tuệ. Trí tuệ không chỉ nằm ở kiến thức hay kết quả học tập, mà còn thể hiện qua cách mỗi người ứng xử, hiểu biết về văn hóa và khả năng làm chủ cảm xúc.

Chính sự khác biệt ấy khiến Linh nhận ra cuộc thi không đơn thuần là một danh hiệu để bổ sung vào thành tích cá nhân. Đó còn là cơ hội để em bước ra khỏi môi trường quen thuộc, học từ những người có thế mạnh khác mình và điều chỉnh cách nhìn về năng lực của bản thân.

Học cách từ bỏ để đi xa hơn

Sau khi đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam, Linh phải sắp xếp lại quỹ thời gian vốn đã kín lịch bởi việc học, vai trò chủ nhiệm câu lạc bộ và hoạt động Liên chi đoàn. Khi các công việc cùng cần đến sự hiện diện của mình, em buộc phải lựa chọn, thay vì cố gắng đảm đương tất cả.

Linh thừa nhận bản thân thường đặt mục tiêu cao hơn sau mỗi thành tích. Em không muốn đến cuối sáu năm đại học phải nhìn lại và thấy mình thụt lùi. Nhưng việc đảm nhiệm nhiều vai trò cùng lúc cũng khiến em có những lúc cảm thấy quá tải.

“Em cũng cảm thấy đây vừa là một sai lầm khi bản thân đã lựa chọn ôm quá nhiều đầu công việc trong một lúc, nhưng nó cũng vừa là một cơ hội để mình chứng minh năng lực thật sự của mình là kiểm soát thời gian và phân bổ làm sao cho hợp lý”, Linh nói.

Để dành thêm thời gian cho vai trò mới, em dự định chuyển giao vị trí chủ nhiệm câu lạc bộ. Với Linh, đó vừa là sự thuận lợi về thời điểm, vừa là một tính toán cần thiết để tập trung hơn cho những trách nhiệm đã nhận.

Trong thời gian tới, Linh dự định tham gia các hoạt động giao lưu học thuật quốc tế, trong đó có chương trình với Đại học Chulalongkorn tại Thái Lan vào tháng 12. Em mong muốn góp phần giới thiệu hình ảnh sinh viên Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Trước đó, Ngọc Linh (thứ hai từ phải qua) từng tham gia các sân chơi học thuật và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, trong đó có giải Nhì BCKH tại Hội nghị thường niên Sinh viên RHM Châu Á Thái Bình Dương năm 2025. Ảnh: NVCC

Song song với đó, hiện Linh đang tham gia nghiên cứu về sức khỏe răng miệng ở phụ nữ mang thai và vấn đề ngưng thở khi ngủ. Các đề tài hiện ở giai đoạn tổng quan tài liệu, chuẩn bị cho những bước nghiên cứu tiếp theo.

Trong khi đó, nghiên cứu về vấn đề ngưng thở khi ngủ xuất phát từ mối quan tâm của Linh đối với sức khỏe của sinh viên trong bối cảnh áp lực học tập và công việc.

Em nhớ lại lời thầy cô từng căn dặn: người làm nghề y phải biết bảo vệ bản thân trước khi chăm sóc người khác.

Việc học y vẫn là lựa chọn chính của Linh, còn danh hiệu hoa khôi mở ra những trải nghiệm khác bên cạnh chuyên môn. Sau lần thi đại học chưa như ý, em đã có thêm một dấu mốc để tự hào; sau cuộc thi, điều em nhận được không chỉ là vương miện, mà còn là những kỹ năng và góc nhìn trước đây chưa có nhiều cơ hội tiếp cận.