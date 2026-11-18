Những điều cần biết về đôi tàu du lịch Hà Nội - Thái Nguyên
Từ ngày 14.11, đôi tàu du lịch QT1/QT2 chính thức được đưa vào khai thác trên tuyến Hà Nội - Lưu Xá (Thái Nguyên), phục vụ hành khách vào thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch cuối tuần, đôi tàu du lịch Hà Nội – Lưu Xá được kỳ vọng khai thác hiệu quả hạ tầng đường sắt, thúc đẩy hoạt động dịch vụ và du lịch giữa Thủ đô với tỉnh Thái Nguyên.
Nguồn Văn hóa: https://baovanhoa.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-doi-tau-du-lich-ha-noi-thai-nguyen.html