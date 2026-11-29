Kh-101 là một trong những vũ khí tấn công tầm xa quan trọng nhất của Nga, nhưng không phải hệ thống hoàn hảo.

Những đặc điểm giúp tên lửa thực hiện hành trình dài cũng tạo ra các giới hạn nhất định khi đối mặt với mạng lưới phòng không hiện đại.

Hạn chế đầu tiên là tốc độ. Kh-101 sử dụng động cơ phản lực cánh quạt TRDD-50A và bay ở tốc độ cận âm.

Theo dữ liệu của CSIS, tốc độ hành trình vào khoảng Mach 0,58, tốc độ tối đa khoảng Mach 0,78. So với tên lửa siêu thanh, Kh-101 di chuyển chậm hơn đáng kể.

Nếu bị phát hiện sớm, tên lửa có thể trở thành mục tiêu cho các hệ thống phòng không hoặc máy bay chiến đấu.

Đường bay thấp giúp tên lửa giảm nguy cơ bị radar mặt đất phát hiện từ xa, nhưng không loại bỏ hoàn toàn khả năng bị theo dõi.

Những mạng lưới cảnh giới được bố trí nhiều tầng, kết hợp radar mặt đất và cảm biến trên không, có thể tăng cơ hội phát hiện mục tiêu.

Khi tên lửa tiến vào khu vực được bảo vệ, nguy cơ bị đánh chặn vẫn hiện hữu.

Một giới hạn khác liên quan đến độ chính xác. Kh-101 sử dụng tổ hợp dẫn đường quán tính, định vị vệ tinh và đối chiếu địa hình.

Tuy nhiên, hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào dữ liệu mục tiêu, chất lượng bản đồ, tình trạng linh kiện và điều kiện gây nhiễu.

Không có hệ thống dẫn đường nào bảo đảm mọi quả tên lửa đều đánh trúng vị trí đã định.

Khả năng sản xuất cũng là vấn đề đáng chú ý. Tên lửa hành trình hiện đại cần nhiều linh kiện điện tử, cảm biến và thiết bị điều khiển có độ chính xác cao.

Các cuộc điều tra mảnh vỡ tại Ukraine đã phát hiện linh kiện có nguồn gốc nước ngoài trong một số quả tên lửa Nga.

Điều này cho thấy chuỗi cung ứng quốc tế vẫn có vai trò nhất định đối với ngành công nghiệp tên lửa của Moscow.

Các biện pháp trừng phạt và kiểm soát xuất khẩu có thể làm tăng chi phí, gây khó khăn cho việc tiếp cận linh kiện hoặc buộc nhà sản xuất tìm nguồn thay thế.

Tuy nhiên, không thể từ đó kết luận Nga không thể duy trì sản xuất. Những phân tích về công nghiệp quốc phòng cho thấy Moscow đã tăng đáng kể năng lực sản xuất một số loại tên lửa trong thời gian chiến tranh.

Cuối cùng, Kh-101 phụ thuộc vào máy bay mang phóng. Nếu Tu-95MS và Tu-160 gặp hạn chế về tình trạng kỹ thuật, căn cứ hoặc khả năng triển khai, năng lực sử dụng tên lửa cũng bị ảnh hưởng.

Những giới hạn này không làm mất đi giá trị của Kh-101, nhưng cho thấy hiệu quả của vũ khí phải được đánh giá trong toàn bộ hệ thống tác chiến, từ sản xuất, máy bay mang phóng đến khả năng xuyên thủng phòng thủ đối phương.