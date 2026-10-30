Những "điểm tựa yêu thương" mang quân hàm xanh

Sự quan tâm, sẻ chia của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh góp phần chắp cánh ước mơ cho học sinh vùng ven biển.

Chắp cánh ước mơ nơi đầu sóng

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Kim Đông, em Phùng Thị Bích Ngọc (sinh năm 2009) sớm chịu nhiều thiệt thòi khi bố mất sớm, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Trong căn nhà nhỏ cũ kỹ, thứ quý giá nhất có lẽ là những tờ giấy khen của Bích Ngọc được dán trang trọng trên tường.

Sự quan tâm, đồng hành của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn tiếp thêm động lực để Bích Ngọc vững bước trên hành trình học tập.

Dù chăm chỉ học tập, nhưng không ít lần Ngọc tưởng chừng phải bỏ học để ở nhà phụ giúp mẹ. Bước ngoặt đến với em vào năm 2018, khi em được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn nhận đỡ đầu thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/tháng. Sự tiếp sức kịp thời của những người lính quân hàm xanh đã giúp em vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường với thành tích học tập đáng khích lệ.

Em Phùng Thị Bích Ngọc chia sẻ: “Tám năm qua, em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các chú ở Đồn Biên phòng Kim Sơn. Các chú không chỉ hỗ trợ em về vật chất mà còn thường xuyên động viên, dạy bảo, giúp em và gia đình vơi bớt khó khăn. Em rất biết ơn tình cảm ấy và sẽ luôn ghi nhớ sự yêu thương, đồng hành của các chú. Năm nay là năm cuối cấp THPT, em sẽ nỗ lực học tập, phấn đấu thi đỗ vào Trường Đại học Sư phạm Hà Nội để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, không phụ sự kỳ vọng của các chú”.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn trao học bổng quý IV của chương trình “Nâng bước em tới trường” cho em Phùng Thị Bích Ngọc.

Theo Trung tá Lê Văn Thuận, Chính trị viên Phó, Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết: Cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn xem Ngọc như con trong gia đình. Bên cạnh việc bảo đảm điều kiện học tập, đơn vị còn thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống và đồng hành cùng em trong quá trình trưởng thành.

Vào các dịp lễ, Tết, Tết Trung thu, Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, đơn vị đều dành tặng Ngọc những món quà ý nghĩa. Em cũng có cơ hội tham gia các hoạt động của đơn vị giúp em tiếp thêm động lực, tự tin, nỗ lực học tập và vươn lên trong cuộc sống.

Tình cảm mà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn dành cho Bích Ngọc cũng là tình cảm chung mà những người lính quân hàm xanh gửi gắm đến các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng biển Kim Sơn. Nhiều năm qua, thông qua chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng”, đơn vị đã tiếp sức cho 8 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tiếp tục hành trình đến lớp, với tổng kinh phí hỗ trợ 540 triệu đồng từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn trao tặng học bổng “Con nuôi đồn biên phòng” cho em Nguyễn Thị Tường Vi (xã Kim Đông).

Ngoài ra, các em còn được hỗ trợ tiền học thêm, sách vở, đồ dùng học tập, phương tiện đi lại, quần áo mới vào đầu năm học,...với tổng kinh phí hơn 72 triệu đồng từ nguồn vận động, đóng góp của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại Đồn Biên phòng Ba Lạt, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” cũng đang phát huy hiệu quả, tiếp sức cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên tuyến biên giới biển tỉnh Ninh Bình.

Mồ côi cả cha lẫn mẹ, em Trần Văn Duẩn (sinh năm 2009, xã Giao Phúc) sống cùng bác trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn. Hơn 7 năm trước, khi còn là cậu học trò lớp 5, em được Đồn Biên phòng Ba Lạt nhận đỡ đầu thông qua chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Từ đó, hành trình đến trường của Duẩn có thêm điểm tựa yêu thương từ những người lính quân hàm xanh. Không chỉ hỗ trợ tiền ăn, quần áo, sách vở, học phí, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt còn thường xuyên quan tâm, kèm cặp, động viên em trong học tập và sinh hoạt. Nguồn kinh phí được trích từ một phần tiền lương do cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh tự nguyện đóng góp, gửi gắm trong đó tình thương và trách nhiệm đối với tương lai của em.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ba Lạt thường xuyên quan tâm, động viên em Trần Văn Duẩn vươn lên trong học tập và cuộc sống.

Từ cậu học trò nhỏ đứng trước nguy cơ nghỉ học năm nào, nay Duẩn đã là học sinh lớp 12, chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa đại học. Nhiều năm liền, Duẩn luôn cố gắng đạt danh hiệu học sinh khá, giỏi. Sự trưởng thành của em hôm nay không chỉ là kết quả của nỗ lực bản thân mà còn là niềm vui, niềm tự hào của những người lính đã âm thầm đồng hành, chắp cánh cho ước mơ của em.

Em Trần Văn Duẩn chia sẻ: “Được các chú bộ đội ở Đồn Biên phòng Ba Lạt quan tâm, giúp đỡ, em cảm thấy các chú như người thân trong gia đình. Nhờ sự chăm lo ấy, em có thêm điều kiện học tập và vươn lên trong cuộc sống. Em rất biết ơn các chú và hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các chú và bác đã nuôi nấng em”.

Thượng tá Phạm Tiến Dũng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ba Lạt, cho biết: Nhiều năm qua, mô hình “Nâng bước em tới trường” - “Con nuôi đồn Biên phòng” của đơn vị đã trở thành điểm tựa cho 10 lượt học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp sức để các em vững bước đến trường. Với tổng kinh phí hỗ trợ và quà tặng trị giá hơn 300 triệu đồng, giúp các em giảm gánh nặng chi phí học tập, sinh hoạt, tiếp thêm niềm tin, nghị lực để nuôi dưỡng ước mơ.

Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp rà soát, nhận đỡ đầu, nâng bước thêm các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học khác; tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa nhằm nâng mức hỗ trợ hằng tháng, cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập cho các em. Điều quan trọng là phải nắm bắt tâm tư, tình cảm, kịp thời chia sẻ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống. Qua đó, giúp các em ổn định tư tưởng, có định hướng đúng đắn cho tương lai, nhất là những em có nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để trở thành người lính trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Gieo yêu thương, giữ vững biên cương

Từ những việc làm thiết thực tại các đồn biên phòng, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành hoạt động an sinh xã hội giàu ý nghĩa, được Bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình duy trì hiệu quả tại các địa phương ven biển. Với tinh thần trách nhiệm và sẻ chia, 100% cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tự nguyện trích một phần tiền lương, phụ cấp và đóng góp từ nguồn tăng gia sản xuất để tạo kinh phí hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh nguồn lực của đơn vị, các chương trình còn nhận được sự chung tay của nhiều cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp và nhà hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố, với tổng số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Hằng năm, các đơn vị cũng duy trì tổ chức gặp mặt, tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập. Đồng thời, chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các đoàn thể, nhà trường và gia đình để nắm bắt tình hình học tập, rèn luyện của các em; phân công cán bộ có trình độ, năng lực sư phạm trực tiếp hỗ trợ, bồi dưỡng kiến thức, định hướng lối sống và xây dựng thái độ học tập tích cực.

Hằng năm, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức gặp mặt, trao quà, động viên các em học sinh được đỡ đầu nỗ lực vươn lên trong học tập, rèn luyện.

Từ năm 2016 đến nay, chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” đã trở thành cầu nối nghĩa tình giữa Bộ đội Biên phòng với nhân dân, góp phần củng cố mối quan hệ quân dân bền chặt bằng sự sẻ chia, trách nhiệm và niềm tin. Thông qua các chương trình, các cơ quan, đơn vị trong Bộ đội Biên phòng tỉnh đã nhận đỡ đầu, chăm sóc 68 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ kịp thời, các em đều duy trì việc học tập, rèn luyện, nhiều em đạt thành tích khá, giỏi; trong đó, 18 em đã thi đỗ vào các trường đại học.

Em Mai Thành Khơi, (xã Hải Tiến, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) chia sẻ: “Từ năm 2016 đến năm 2022, em luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của các chú bộ đội Biên phòng tỉnh Ninh Bình, trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Văn Lý, cả về vật chất lẫn tinh thần, giúp em hiện thực hóa ước mơ trở thành sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Em luôn trân trọng tình cảm và sự quan tâm của các chú. Đó sẽ mãi là hành trang quý báu, tiếp thêm động lực để em vững bước trên hành trình dài phía trước”.

Từ những bước chân rụt rè, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các xã ven biển nay đã vững tin hơn trên hành trình học tập. Những ước mơ tưởng chừng bị sóng biển cuốn trôi nay được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng chắp cánh, nuôi dưỡng để các em vươn tới tương lai tươi sáng.

Đằng sau những việc làm lặng thầm mà bền bỉ ấy là tình thương, trách nhiệm, là niềm tin của những người lính quân hàm xanh, đang từng ngày ươm mầm hy vọng cho thế hệ trẻ nơi vùng biển, cho tương lai quê hương, đất nước. Ý nghĩa sâu xa của chương trình không chỉ nằm ở những giá trị trao đi hôm nay, mà còn ở tình quân dân ngày càng bền chặt, ở thế trận lòng dân được vun đắp từ những việc làm bình dị mà giàu tính nhân văn, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển thiêng liêng của Tổ quốc.