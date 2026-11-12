Những điểm tựa giúp phụ nữ vùng biên Huế ổn định cuộc sống

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ bà con phát triển sản xuất

Trao sinh kế, gửi yêu thương đến phụ nữ vùng biên A Lưới

Gia đình chị Hồ Thị Trở, thôn Hồng Hạ 2 xã A Lưới 5 (TP Huế), là một trong 6 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn tại xã được hỗ trợ mô hình nuôi lợn từ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". Chương trình do Hội LHPN TP Huế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tổ chức từ tháng 9/2026.

Từ ngày có lợn giống công việc thường ngày của vợ chồng chị Trở thêm phần bận rộn. Chồng chị đi làm nương rẫy về, ngoài bó củi mang về nhà còn tranh thủ kiếm thêm rau xanh để vợ chăm đôi lợn. Những việc làm giản dị ấy cho thấy sự quyết tâm của gia đình trong việc phát triển mô hình sinh kế mới.

Hội LHPN TP Huế, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các cơ quan liên quan tặng quà cho các hội viên phụ nữ xã A lưới 5

"Gia đình mình là một trong 6 hộ được tặng cặp lợn. Khi lợn sinh sản, gia đình tôi sẽ tặng lại một đàn lợn con cho những hội viên phụ nữ nghèo khác trong thôn để mọi người cùng phát triển kinh tế ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo", chị Trở trải lòng.

Suy nghĩ của chị Trở không đơn thuần là câu chuyện trao đổi con giống mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia của người phụ nữ vùng cao. Từ sự hỗ trợ nhận được chị Trở mong muốn tiếp tục trao cơ hội cho những gia đình khó khăn khác để những yêu thương không dừng lại ở một mái nhà.

6 mô hình sinh kế là những cặp heo giống đã được Hội LHPN TP Huế phối hợp với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tặng chị em có hoàn cảnh khó khăn trong khuôn khổ Chương trình Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương được tổ chức vào tháng 9/2026

Rời thôn Hồng Hạ 2, chúng tôi vượt Quốc lộ 49 lên địa danh Bốt Đỏ trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây để đến thôn Pê Ây 2, xã A Lưới 2 (TP Huế). Trên khu rẫy của gia đình chị Nguyễn Thị Thỉ, những hàng ổi đang xanh tốt trĩu quả giữa núi rừng Trường Sơn hùng vĩ. Ít ai nghĩ rằng nơi đây từng là diện tích đất sản xuất chủ yếu trồng sắn, trồng bắp, thu nhập phụ thuộc nhiều vào thời tiết và năng suất từng mùa vụ.

Các chiến sĩ biên phòng giúp chị em hội viên buộc heo giống lên xe để đưa về nhà

Chị Thỉ kể, mảnh đất này được ông bà bố mẹ để lại. Bao năm qua vợ chồng chị vẫn gắn bó với cây trồng truyền thống nhưng cuộc sống luôn bấp bênh, mùa được mùa mất. Gần một năm trước thông qua sự vận động của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng gia đình chị được hỗ trợ chuyển đổi cây trồng.

Hơn 200 cây ổi giống cùng phân bón được trao tận tay. Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Nhâm còn trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ vợ chồng chị cải tạo đất, xuống giống và chăm sóc vườn cây.

Cán bộ chiến sĩ biên phòng giúp đỡ phụ nữ trồng các giống cây bản địa

"Từ ngày có Chương trình Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, cùng các chị Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế giúp đỡ, tôi đã thay đổi được nhận thức, có hướng phát triển kinh tế lâu dài ngay trên quê hương mình. Lần đầu tiên thu hoạch mang ổi ra chợ A Lưới bán, cầm tiền trong tay vợ chồng tôi vui lắm", chị Thỉ nhớ lại.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế trao mô hình sinh kế cho phụ nữ xã A Lưới 2

Từ diện tích rẫy chủ yếu trồng sắn, trồng bắp gia đình chị Thỉ đã có thêm hướng sản xuất mới. Điều đáng quý là sự hỗ trợ không dừng ở việc trao cây giống, phân bón mà còn có sự đồng hành hướng dẫn kỹ thuật trong suốt quá trình sản xuất. Đây cũng là cách chương trình hướng đến: Giúp phụ nữ có điều kiện tự phát triển kinh tế, từng bước làm chủ cuộc sống thay vì chỉ trông chờ vào những hỗ trợ trước mắt.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu (bên phải) Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Huế tặng quà trung thu cho cháu khuyết tật tại xã A Lưới 2

Thượng tá Trần Thị Nam Phương, nhân viên quân lực Phòng Tham mưu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế cho biết, các mô hình được lựa chọn hỗ trợ bà con phải phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng địa phương như trồng ổi, nuôi dê, nuôi gà, ngan và lợn thương phẩm.

Trong 5 năm qua Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế đã phối hợp triển khai trao tặng 25 mô hình sinh kế cho phụ nữ và người dân vùng biên. Các mô hình từng bước phát huy hiệu quả góp phần thay đổi nhận thức trong lựa chọn giống cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế, phù hợp điều kiện sản xuất tại địa phương.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu (đứng giữa) động viên các học sinh vùng biên A Lưới

Riêng trong tháng 9/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Huế phối hợp với Hội LHPN thành phố tổ chức chương trình tại xã A Lưới 5 trao 110 suất quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 6 mô hình sinh kế với 12 con lợn giống. Tổng kinh phí thực hiện là 130 triệu đồng.

Những bước chân yêu thương nơi biên cương

Không chỉ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, hành trình của Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" do Hội LHPN TP Huế phối hợp Phụ nữ Biên phòng còn được nối dài bằng những hoạt động chăm lo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em đến trường và trưởng thành trong tình yêu thương.

Thấu hiểu hoàn cảnh cháu Huỳnh Thị Kim Ngân, ở phường Thuận An, 10 tuổi, hiện là học sinh lớp 5/7, Trường Tiểu học Thuận An. Ngân mồ côi cha mẹ bị tai biến, cuộc sống gia đình gặp nhiều khó khăn. Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng thành phố đã nhận đỡ đầu Ngân theo chương trình "Mẹ đỡ đầu" do Hội LHPN thành phố và Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng phát động với kinh phí 500 nghìn đồng/tháng.

Cháu Huỳnh Thị Kim Ngân được Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế nhận làm mẹ đỡ đầu

Không chỉ hỗ trợ kinh phí định kỳ hằng tháng các chị còn chuẩn bị sách vở đồ dùng học tập, quần áo, nhu yếu phẩm và những vật dụng cần thiết cho cháu trong năm học mới, dịp Tết Nguyên đán, Trung thu. Hội cũng phối hợp với nhà trường và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An theo dõi tình hình học tập, sinh hoạt, kịp thời động viên, giúp đỡ khi cháu và gia đình gặp khó khăn.

Trước đó Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế cũng đã đồng hành với cháu Lê Thanh Tùng ở xã biên giới A Lưới 1. Tùng có ông nội là liệt sĩ bố mẹ thường xuyên đau ốm hoàn cảnh gia đình nhiều thiếu thốn. Trong những năm học THCS, em được Hội hỗ trợ 2,8 triệu đồng mỗi tháng cùng nhiều phần quà thiết thực.

Sự quan tâm bền bỉ ấy đã tiếp thêm động lực để Tùng nỗ lực học tập. Với em những người mẹ, người cha mang quân phục biên phòng không chỉ là người hỗ trợ vật chất mà còn là điểm tựa tinh thần trên chặng đường trưởng thành.

Hành trình đưa mô hình sinh kế con giống tặng bà con vùng biên A Lưới của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế

Cùng với chương trình "Mẹ đỡ đầu", những năm qua hoạt động "Biên cương đêm hội trăng rằm" cũng trở thành dịp để phụ nữ Bộ đội Biên phòng mang niềm vui đến với trẻ em vùng cao. Các chị trực tiếp chuẩn bị quà đến những bản làng xa xôi trao tận tay các em nhỏ, nhất là những trường hợp khuyết tật, đi lại khó khăn.

Trong khuôn khổ hoạt động phối hợp năm 2026 chương trình đã trao 400 suất quà Trung thu và 100 suất học bổng "Nâng bước em tới trường", mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã A Lưới 4.

Bà Ngô Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Hội LHPN TP Huế cho biết, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" là hoạt động phối hợp có ý nghĩa nhân văn sâu sắc giữa tổ chức Hội và lực lượng Bộ đội Biên phòng thể hiện trách nhiệm, tình cảm và sự sẻ chia đối với phụ nữ, trẻ em khu vực biên giới.

Thông qua chương trình, hai đơn vị triển khai nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế, trao phương tiện và điều kiện phát triển kinh tế, xây dựng mái ấm tình thương, trao học bổng, nhận đỡ đầu trẻ em khó khăn, chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền pháp luật và nâng cao kiến thức cho phụ nữ.

Bộ đội Biên phòng TP Huế tặng quà trung thu cho trẻ em các xã vùng cao A lưới

"Hiệu quả lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những phần quà hay nguồn lực hỗ trợ mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để phụ nữ vùng biên có thêm cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống, tự tin khẳng định vai trò trong gia đình và cộng đồng. Đồng thời chương trình góp phần nâng cao nhận thức của phụ nữ và người dân về bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, củng cố tình đoàn kết quân dân". Bà Tuyết nói ý nghĩa của chương trình.

Đại tá Đặng Ngọc Hiệu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP Huế khẳng định chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" không chỉ hỗ trợ phụ nữ vùng biên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống mà còn là cầu nối thắt chặt tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng TP Huế tổng kết mô hình heo đất giúp trẻ em phụ nữ nghèo ở các xá vùng cao A lưới

Thời gian tới, Hội LHPN TP Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng đổi mới nội dung phương thức triển khai chương trình theo hướng thiết thực bền vững, chú trọng hỗ trợ sinh kế nâng cao năng lực chăm lo phụ nữ và trẻ em yếu thế, quan tâm những nhu cầu cụ thể của từng địa bàn.