Những điểm tựa giúp người nghèo vươn lên

Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh (tỉnh Thanh Hóa) khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn xã.

Điểm tựa từ sinh kế và mái ấm

Gia đình bà Lê Thị Hòa, ở thôn Phúc Thành (xã Quảng Ninh), từng thuộc diện hộ nghèo, có 4 nhân khẩu gồm hai vợ chồng và hai cháu nhỏ. Kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào vài sào ruộng hai vụ lúa. Chồng bà mắc bệnh, chi phí thuốc men và đi lại thăm khám cũng phần nào ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình. Đầu năm 2024, gia đình bà được MTTQ Việt Nam xã trao tặng một con bò sinh sản trị giá 15 triệu đồng, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế, từng bước cải thiện cuộc sống.

Được nhận bò, bà Hòa rất phấn khởi, xác định đây là nguồn sinh kế để phát triển kinh tế gia đình. Bà chủ động dành một phần diện tích đất trồng cỏ làm thức ăn cho bò, đồng thời thực hiện hướng dẫn chăm sóc, phòng bệnh của cán bộ thú y. Nhờ đó, bò mẹ phát triển khỏe mạnh, sinh hai lứa bê. Sau lứa đầu tiên, bà Hòa trao lại một con bê cái cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã để tiếp tục hỗ trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn; con bê đực ở lứa sau được gia đình giữ lại để nhân đàn. Hiện bò mẹ tiếp tục được phối giống, chuẩn bị sinh lứa tiếp theo, mở ra triển vọng phát triển đàn bò và cải thiện thu nhập cho gia đình.

“Niềm vui mỗi ngày của chúng tôi là được chăm sóc, nhìn con bò khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. Nếu thuận lợi, chỉ ít năm nữa, gia đình tôi có thể phát triển thành đàn bò. Có thêm nguồn thu từ chăn nuôi, chúng tôi cũng chủ động hơn trong việc trang trải chi phí thuốc men, khám chữa bệnh cho chồng tôi” - bà Hòa chia sẻ.

Với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, bên cạnh hỗ trợ sinh kế, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã còn quan tâm chăm lo nhà ở cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn. Trong căn nhà cấp 4 kiên cố, rộng 65m2, mẹ con chị Vũ Thị Hồng, trú tại thôn Ninh Dụ chia sẻ: Là mẹ đơn thân, sức khỏe không tốt, công việc và thu nhập chưa ổn định, chị phải cân đối các khoản chi tiêu để nuôi con ăn học. Trước đây, hai mẹ con sống trong căn nhà mái fibro xi măng đã xuống cấp, chưa có điều kiện sửa chữa hoặc xây mới.

Tháng 6/2026, sau khi khảo sát hoàn cảnh gia đình, MTTQ, chính quyền địa phương và Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã vận động hỗ trợ chị Hồng xây dựng nhà ở. Trong đó, MTTQ Việt Nam xã vận động doanh nghiệp hỗ trợ 80 triệu đồng; người thân, bà con lối xóm và các nguồn lực khác đóng góp thêm 70 triệu đồng. Với tổng kinh phí 150 triệu đồng, chị Hồng khởi công xây dựng nhà vào đầu tháng 8/2026. Đến nay, công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

“Gia đình tôi rất cảm ơn Đảng, chính quyền, MTTQ, doanh nghiệp, các đoàn thể, người thân và bà con lối xóm đã hỗ trợ kinh phí, ngày công để mẹ con tôi có được ngôi nhà khang trang như hôm nay. Từ nay, chúng tôi yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến. Đây cũng là động lực để tôi cố gắng tìm kiếm việc làm, nuôi con ăn học và từng bước ổn định cuộc sống” - chị Hồng chia sẻ.

Bà Hòa, chị Hồng là hai trong số nhiều hộ nghèo tại xã Quảng Ninh được MTTQ Việt Nam xã hỗ trợ kịp thời. Với họ, MTTQ thực sự là điểm tựa, không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn trước mắt mà còn tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, từng bước vươn lên.

Không bỏ lại ai ở phía sau

Trao đổi về hoạt động chăm lo người nghèo tại địa phương, bà Ngô Thị Hằng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng Ninh cho biết: Toàn xã hiện có 36 hộ nghèo, 188 hộ cận nghèo và 1.421 người hưởng chế độ bảo trợ xã hội. MTTQ Việt Nam xã đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, đồng thời vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ các đối tượng khó khăn. Từ ngày 1/7 đến nay, đơn vị đã vận động xây dựng 4 nhà đại đoàn kết, mỗi nhà được hỗ trợ 80 triệu đồng.

Cùng với hỗ trợ nhà ở, MTTQ Việt Nam xã còn vận động các tổ chức, cá nhân trao tặng trên 3.000 suất quà, tổng trị giá gần 2 tỷ đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Để nguồn lực đến đúng người, đúng nhu cầu, MTTQ Việt Nam xã phối hợp rà soát, nắm bắt hoàn cảnh từng hộ, từ đó vận động hình thức hỗ trợ phù hợp, qua đó phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa.

“Chăm lo cho người yếu thế không dừng ở các khoản hỗ trợ trước mắt, mà quan trọng ở việc tạo điều kiện để bà con tự lực vươn lên. Từ những con bò sinh sản trao tay đến những ngôi nhà đại đoàn kết, xã Quảng Ninh đang hiện thực hóa cam kết “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Qua đó, chúng tôi tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, huy động hiệu quả các nguồn lực và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng” - bà Hằng chia sẻ thêm.