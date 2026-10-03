Những điểm nhấn trong bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026

12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên

Về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) 9 tháng, có 12/34 địa phương đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên.

Trong đó Quảng Ninh dẫn đầu với mức tăng 12,54%; tiếp theo là Hà Tĩnh 12,36%; Hải Phòng 12,08%; Bắc Ninh 11,81%; Ninh Bình 11,31%.

Một số địa phương có tốc độ tăng GRDP thấp: Sơn La 5,59%; Vĩnh Long 7,32%; Cà Mau 7,37%; Đồng Tháp 7,44% do sự sụt giảm của sản xuất điện và ngành nông nghiệp chiếm tỷ trọng khá cao trong cơ cấu kinh tế tại các địa phương này.

12 địa phương có tốc độ tăng GRDP hai con số. Ảnh: Cục Thống kê

Nhìn chung, tăng trưởng cao tập trung chủ yếu ở các địa phương có nền tảng công nghiệp, quy mô sản xuất chế biến, chế tạo lớn, đồng thời được thúc đẩy bởi đầu tư, xuất khẩu và sự phát triển của khu vực dịch vụ, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế chung của cả nước.

Đầu tư tiếp tục là động lực quan trọng

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong 9 tháng năm 2026 theo giá hiện hành ước đạt 3.109,6 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 11,6% cùng kỳ 9 tháng năm 2025, mức tăng này phản ánh hiệu quả từ các chính sách điều hành vĩ mô, sự quyết liệt trong đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công và niềm tin vững chắc của khu vực tư nhân cùng các nhà đầu tư nước ngoài, tạo động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 9 tháng năm 2026 ước đạt 21,07 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 9 tháng của các năm từ 2022 đến nay.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 30-9, bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 50,36 tỷ USD, tăng 76,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động đầu tư 9 tháng. Ảnh: Cục Thống kê

Xuất nhập khẩu tăng mạnh, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã xuất siêu trở lại

Trong tháng 9, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 117,69 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 42,4% so với cùng kỳ năm trước.

Đặc biệt, cán cân thương mại hàng hóa tháng 9 đã xuất siêu trở lại sau 9 tháng liên tiếp nhập siêu, với mức xuất siêu 1,27 tỷ USD.

Tính chung 9 tháng năm 2026, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 888,02 tỷ USD, tăng 30,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 24,5%; nhập khẩu tăng 36,7%. Cán cân thương mại hàng hóa 9 tháng nhập siêu 19,42 tỷ USD.

Xuất nhập khẩu 9 tháng tăng mạnh. Ảnh: Cục Thống kê

Thị trường lao động, du lịch tiếp tục cải thiện

Thị trường lao động 9 tháng năm 2026 khả quan. Quy mô lực lượng lao động, số người có việc làm và thu nhập bình quân của người lao động đều tăng so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 2,22%; tỷ lệ thiếu việc làm trong độ tuổi lao động là 1,53%, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Kết quả đạt được phản ánh nhu cầu lao động và hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Tình hình lao động việc làm 9 tháng năm 2026. Ảnh: Cục Thống kê

Hoạt động du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong 9 tháng năm 2026. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2026 đạt 17,7 triệu lượt người, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả trên là nhờ tình hình an ninh, an toàn, trật tự xã hội được đảm bảo; chính sách thị thực thuận lợi, công tác xúc tiến, quảng bá được đẩy mạnh, sản phẩm du lịch đa dạng cùng với lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và chi phí du lịch hợp lý.

Áp lực giá cả vẫn cần được theo dõi

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,62% so với tháng trước, chủ yếu do giá xăng dầu trong nước điều chỉnh tăng theo giá nhiên liệu thế giới. CPI tháng 9 tăng 4,20% so với tháng 12-2025 và tăng 5,08% so với cùng kỳ năm trước.

CPI bình quân quý III-2026 tăng 4,80% so với quý III-2025. Bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng 4,26%.

Bình quân 9 tháng năm 2026, CPI tăng 4,52% so với cùng kỳ năm trước. Ảnh: Cục Thống kê

Trong những tháng cuối năm, diễn biến giá năng lượng và các yếu tố đầu vào sẽ tiếp tục là những yếu tố cần theo dõi. Cùng với đó, nhu cầu tiêu dùng thường có xu hướng tăng vào thời điểm cuối năm cũng có thể tác động đến mặt bằng giá. Việc kiểm soát lạm phát, đồng thời duy trì động lực tăng trưởng, vì vậy tiếp tục là một trong những vấn đề đáng chú ý trong điều hành kinh tế những tháng cuối năm.