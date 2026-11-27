Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Như Ý

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 tổ chức họp báo quốc tế, thông tin về các định hướng, ưu tiên hợp tác và tiến độ chuẩn bị cho năm Việt Nam đăng cai diễn đàn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, cho biết Việt Nam xác định việc đăng cai diễn đàn lần này là hoạt động đối ngoại đa phương quan trọng nhất từ nay đến năm 2030. Đây là lần thứ ba Việt Nam đảm nhiệm vai trò chủ nhà, sau hai lần tổ chức thành công vào năm 2006 và 2017.

Khai mở những động lực tăng trưởng mới

Kế thừa những thành quả của APEC 2026 tại Trung Quốc và hướng tới hiện thực hóa Tầm nhìn Putrajaya 2040, Việt Nam lựa chọn chủ đề cho năm đăng cai là “Cùng kiến tạo một kỷ nguyên mới: Tự cường, đổi mới sáng tạo và thịnh vượng chung”.

Sau quá trình tham vấn rộng rãi với các nền kinh tế thành viên, Việt Nam đề xuất ba ưu tiên hợp tác, gồm: Nâng cao năng suất của nền kinh tế; thúc đẩy thương mại và đầu tư khu vực; nâng cao tính tự cường, năng động của nền kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ đang tạo cơ hội để các nền kinh tế APEC nâng cao năng suất lao động thông qua ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Chương trình nghị sự về năng suất sẽ gắn kết nhiều lĩnh vực hợp tác, từ hiện đại hóa hải quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn, hướng tới giảm chi phí kinh doanh, đầu tư và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Trong lĩnh vực thương mại số, Việt Nam sẽ chú trọng thúc đẩy thương mại phi giấy tờ, mở rộng sử dụng chứng từ điện tử, tăng cường khả năng tương tác giữa các hệ thống thương mại số của các nền kinh tế thành viên. Việt Nam cũng dự kiến tổ chức Tuần lễ số APEC và Hội nghị Bộ trưởng số AI.

Một hướng hợp tác đáng chú ý khác là khai thác những động lực tăng trưởng mới từ sự thay đổi cơ cấu dân số và các ngành kinh tế mới nổi.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ dẫn số liệu cho thấy tỷ lệ nhóm dân số trên 65 tuổi tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi, từ 7% năm 1990 lên 15% năm 2025. Trong bối cảnh đó, Việt Nam sẽ thúc đẩy các nội dung hợp tác về kinh tế bạc và kinh tế chăm sóc.

Việt Nam cũng dự kiến tổ chức đối thoại cấp cao về công nghiệp văn hóa và sáng tạo, hướng tới chuyển hóa văn hóa, tri thức và sức sáng tạo thành những nguồn giá trị mới cho xã hội.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh, sự gắn kết giữa các nền kinh tế thành viên và cộng đồng doanh nghiệp sẽ là một trong những điểm nhấn của APEC 2027. Việt Nam sẽ chú trọng sự tham gia của doanh nghiệp vào quá trình xây dựng chương trình nghị sự cũng như các hoạt động trong suốt năm APEC.

Bên cạnh Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC (APEC CEO Summit), Việt Nam dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu khu vực.

Đây sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp, startup Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác với những doanh nghiệp công nghệ lớn. Tại sự kiện này, Việt Nam cũng dự kiến công bố kết quả cuộc thi về khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo APEC 2027.

Lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về năm APEC Việt Nam 2027. Ảnh: Như Ý

Phú Quốc dự kiến đón hơn 10.000 đại biểu

Trong năm APEC 2027, Việt Nam dự kiến tổ chức hơn 200 hoạt động, trong đó có 11 hội nghị cấp bộ trưởng và đối thoại cấp cao, tại 7 tỉnh, thành phố gồm Gia Lai, Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quảng Ninh và An Giang. Trong đó, Tuần lễ Cấp cao APEC dự kiến diễn ra vào tháng 11/2027 tại Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Lý giải việc lựa chọn Phú Quốc làm địa điểm tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Thứ trưởng Nguyễn Minh Vũ cho biết, APEC 2006 là dịp để Việt Nam giới thiệu Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, còn APEC 2017 ghi dấu ấn của một Đà Nẵng năng động, sáng tạo.

Lần này, Việt Nam muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế một điểm đến mới đang vươn lên trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ và đổi mới sáng tạo.

Ông Nguyễn Đức Cường, Cục trưởng Cục Quản trị - Tài vụ, Văn phòng Chính phủ, cho biết 21 công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Phú Quốc đã được triển khai. Các hạng mục trọng điểm như sân bay quốc tế Phú Quốc, trung tâm hội nghị, tuyến tàu điện đô thị và các công trình hạ tầng kỹ thuật đang được đẩy nhanh tiến độ.

Một điểm mới trong công tác hậu cần lần này là việc sử dụng ô tô điện mang thương hiệu Việt Nam để đưa đón đại biểu, thể hiện bước tiến của ngành công nghiệp ô tô trong nước cũng như cam kết chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 dự kiến có hơn 10.000 đại biểu và hơn 3.000 phóng viên trong nước, quốc tế tham dự.

Công tác bảo đảm an ninh được xác định ở cấp độ cao nhất. Bộ Công an đã chuẩn bị các phương án ứng phó với những nguy cơ, thách thức an ninh mới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

Cũng tại buổi họp báo, Ủy ban Quốc gia APEC 2027 đã tổ chức lễ khai trương Cổng thông tin điện tử về năm APEC Việt Nam 2027.