Khi những giá trị truyền thống được kể bằng ngôn ngữ đương đại

Diễn ra vào 20h ngày 24-11 tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường – Non sông hòa nhịp” chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam được xây dựng như một câu chuyện xuyên suốt về nguồn cội, sức sống và khát vọng vươn xa của văn hóa dân tộc.

Trong 120 phút, khán giả sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc khác nhau với phần khai từ “Đất nước muôn đời”, ba chương nghệ thuật “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản”, “Bản sắc vươn xa” và phần kết “Việt Nam bừng sáng năm châu”.

Sự xuất hiện của các ca sĩ đương đại hứa hẹn mang đến sự bùng nổ trên sân khấu nghệ thuật. Ảnh: BTC

Ngay từ phần mở màn, huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng, hành trình lên non, xuống biển sẽ được tái hiện bằng âm nhạc, vũ đạo và nghệ thuật thị giác. Âm vang của tiếng trống đồng, hình tượng cánh chim Lạc gợi nhắc về nguồn gốc thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”.

Từ huyền tích dựng nước, mạch cảm xúc được tiếp nối bằng những chất liệu bình dị trong đời sống người Việt. Lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất sẽ lần lượt xuất hiện trên sân khấu, khắc họa sức mạnh của văn hóa trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc.

Điểm thú vị trong cách dàn dựng lần này là sự kết hợp giữa những giọng ca đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả với các nghệ sĩ trẻ đang có sức ảnh hưởng trong đời sống âm nhạc hiện nay.

Nếu liên khúc “Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui” là cuộc gặp gỡ giữa Nghệ sĩ nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ ưu tú Cao Minh với Hòa Minzy, Erik, Đức Phúc thì “Made in Việt Nam” lại mang đến sự kết hợp đầy bất ngờ giữa Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi.

Trong khi đó, với “Tiếng ru cội nguồn”, khán giả sẽ được thưởng thức sự giao thoa giữa lời ru, chất liệu dân gian và phong cách biểu diễn đương đại qua phần thể hiện của Nghệ sĩ nhân dân Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD.

Việc đặt những ca khúc đi cùng năm tháng bên cạnh các sáng tác mới, đưa những giọng ca thuộc nhiều thế hệ vào cùng một tiết mục không đơn thuần là tạo sự mới lạ trong biểu diễn, mà còn thể hiện sự tiếp nối các giá trị văn hóa. Ở đó, mỗi thế hệ có cách riêng để thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng âm nhạc.

Từ bức tranh di sản đến vũ điệu của hàng vạn người

Một trong những thử thách nghệ thuật của ê kíp thực hiện chương trình là làm thế nào để đưa 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh cùng xuất hiện trên một sân khấu mà vẫn giữ được sắc thái riêng của từng di sản.

Với tiết mục “Bức tranh di sản”, khán giả sẽ được dẫn dắt qua những không gian văn hóa đặc trưng của vùng châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ. Sự phong phú của các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng sẽ được tái hiện với sự tham gia của chính những nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi sẽ thể hiện ca khúc chủ đề của chương trình cùng sự kết hợp đầy bất ngờ giữa các nghệ sĩ gạo cội. Ảnh: BTC

Sự hiện diện của các chủ thể văn hóa trên một sân khấu nghệ thuật hiện đại cũng là cách để công chúng, đặc biệt là người trẻ, cảm nhận gần gũi hơn những giá trị được gìn giữ, trao truyền qua bao thế hệ.

Nếu “Bức tranh di sản” tôn vinh vẻ đẹp của vốn văn hóa truyền thống thì các tiết mục “Lý cò style – Rock hạt gạo”, “Máu đỏ da vàng” lại cho thấy sức sống của những chất liệu văn hóa dân tộc khi được khai thác bằng tư duy sáng tạo của thế hệ hôm nay.

Đặc biệt, khán giả đến sân vận động quốc gia Mỹ Đình sẽ được thưởng thức ca khúc chủ đề “Rạng ngời văn hóa Việt Nam” do nhóm sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Tôn vinh vẻ đẹp văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, ca khúc còn là chất liệu để phát triển vũ điệu cộng đồng theo ý tưởng nghệ thuật của Nghệ sĩ nhân dân Trần Ly Ly, do biên đạo Quang Đăng thực hiện.

Trong phần kết chương trình, không chỉ các nghệ sĩ, nghệ nhân và lực lượng biểu diễn trên sân khấu mà hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình cũng sẽ cùng hòa nhịp trong vũ điệu này, tạo nên một đại cảnh nghệ thuật cộng đồng.

Ban Tổ chức cũng khuyến khích khán giả mặc Việt phục, trang phục truyền thống của các dân tộc hoặc trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam khi đến thưởng thức chương trình. Mỗi khán giả, bằng sắc phục của mình, sẽ góp thêm một gam màu vào bức tranh văn hóa tại Mỹ Đình.

Từ thưởng thức đến trực tiếp tham gia trình diễn, công chúng sẽ không còn đơn thuần là người xem mà trở thành một phần của đêm hội. Đó cũng là nét riêng đáng chờ đợi của “Muôn sắc Việt Nam” trong ngày hội tôn vinh văn hóa dân tộc.