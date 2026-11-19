Diễn ra nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 - 24/11/2026), chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" được đầu tư quy mô lớn, kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống với ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Không chỉ quy tụ nhiều tên tuổi của làng nhạc Việt, chương trình còn hướng tới việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Với thời lượng 120 phút, "Muôn sắc Việt Nam" được xây dựng như một hành trình xuyên suốt lịch sử và văn hóa dân tộc, từ huyền tích Lạc Long Quân - Âu Cơ, những dấu mốc dựng nước và giữ nước đến khát vọng hội nhập hôm nay.

Chương trình gồm phần khai từ "Đất nước muôn đời", ba chương nghệ thuật "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Muôn sắc di sản", "Bản sắc vươn xa" và phần kết "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tiết mục "Bức tranh di sản", hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Những làn điệu dân gian, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa đặc trưng của các vùng miền sẽ được tái hiện với sự tham gia của các nghệ nhân, nghệ sĩ và cộng đồng thực hành di sản.

Qua đó, chương trình không chỉ giới thiệu sự phong phú của kho tàng văn hóa dân tộc mà còn tôn vinh những con người đang trực tiếp gìn giữ, trao truyền di sản qua nhiều thế hệ.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là tiết mục "Bức tranh di sản", hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh.

Theo NSND Trần Ly Ly, việc đưa di sản lên sân khấu đương đại đòi hỏi sự sáng tạo trong cách thể hiện, đồng thời phải giữ được bản sắc và tinh thần của văn hóa truyền thống.

"Tôi cho rằng tính dân tộc cũng như những giá trị văn hóa truyền thống không đứng yên mà luôn vận động, chuyển biến như một dòng sông. Điều quan trọng là phải nhận diện được sự vận động ấy để có cách thể hiện phù hợp với nhịp sống, suy nghĩ và hơi thở của cộng đồng hôm nay", NSND Trần Ly Ly chia sẻ.

Bên cạnh những tiết mục tôn vinh di sản, sức hấp dẫn của "Muôn sắc Việt Nam" còn đến từ sự hội ngộ của nhiều thế hệ nghệ sĩ. Chương trình quy tụ những giọng ca gạo cội như NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa cùng các nghệ sĩ đương đại như Mỹ Tâm, Tùng Dương, Hòa Minzy, Noo Phước Thịnh, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik và nhiều tên tuổi khác.

Đáng chú ý, liên khúc "Tự nguyện - Đất nước trọn niềm vui" kết nối NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc. Trong khi đó, tiết mục "Made in Việt Nam" đưa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi cùng xuất hiện trên một sân khấu.

Những màn kết hợp này được kỳ vọng tạo nên cuộc gặp gỡ thú vị giữa các thế hệ, nơi những ca khúc đi cùng năm tháng và chất liệu âm nhạc truyền thống được thể hiện bằng hơi thở mới.

Chia sẻ về định hướng âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng, Giám đốc âm nhạc, cho biết: "Điểm nhấn của chương trình khiến khán giả nhớ đến sẽ là nhạc dân gian, kết hợp với những cách phối khí, những ngôn ngữ âm nhạc của thời đại ngày nay".

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - Giám đốc âm nhạc Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp"

Không chỉ gây ấn tượng bởi dàn nghệ sĩ, "Muôn sắc Việt Nam" còn được đầu tư hệ thống sân khấu rộng 3.000 m², lấy cảm hứng từ hình tượng trống đồng. Hệ thống màn hình LED, 16 bàn nâng cùng công nghệ âm thanh, ánh sáng và cơ khí chuyển động được kết hợp nhằm tạo nên không gian trình diễn đa chiều. Trong đó, công nghệ đóng vai trò hỗ trợ, góp phần làm nổi bật chiều sâu văn hóa và cảm xúc của từng tiết mục.

Đặc biệt, một điểm nhấn được kỳ vọng tạo sức lan tỏa rộng rãi là vũ điệu cộng đồng "Muôn sắc một nhịp", được xây dựng trên nền ca khúc mới "Rạng ngời văn hóa Việt Nam" do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng cho chương trình, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi.

Ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng trong văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, đồng thời khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Từ ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, vũ điệu "Muôn sắc một nhịp" được nghệ sĩ Quang Đăng biên đạo với những động tác gần gũi, dễ thực hiện, khuyến khích đông đảo công chúng cùng tham gia.

Vũ điệu cộng đồng "Muôn sắc một nhịp" được kỳ vọng tạo sức lan tỏa rộng rãi

Theo kế hoạch, trong phần kết chương trình, các nghệ nhân, nghệ sĩ, lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình sẽ cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu. Đại cảnh cộng đồng này được kỳ vọng tạo nên hình ảnh giàu sức biểu tượng về sự gắn kết giữa các thế hệ, các cộng đồng và những sắc màu văn hóa Việt Nam.

Là một trong những nghệ sĩ tham gia chương trình, ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm vui và vinh dự khi được góp mặt trong sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt. Nam ca sĩ nhấn mạnh: "Văn hóa là linh hồn của mỗi quốc gia. Mỗi người, mỗi cá nhân chúng ta phải có một sứ mệnh, trách nhiệm để gìn giữ, để bảo tồn".

Diễn ra vào 20 giờ ngày 24/11, với vé tham dự hoàn toàn miễn phí, "Muôn sắc Việt Nam" được kỳ vọng trở thành ngày hội văn hóa, nghệ thuật của đông đảo nhân dân. Từ những giá trị di sản được trao truyền qua nhiều thế hệ đến các sáng tạo mang hơi thở thời đại, chương trình không chỉ mang đến những trải nghiệm nghệ thuật đặc sắc mà còn góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam trong đời sống đương đại./.