Những điểm nhấn đặc sắc tại Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026

Quang cảnh chương trình

Những điểm mới của Liên hoan Văn hoá Ẩm thực 2026

Ngày 5.11, tại Hà Nội đã diễn ra chương trình gặp gỡ thông tin báo chí Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026.

Theo Ban Tổ chức, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 diễn ra trong hai ngày từ 21 - 22.11.2026, tại Khu Ngoại giao Đoàn - 298 Kim Mã, Ngọc Hà, TP. Hà Nội.

Sự kiện sẽ là cầu nối văn hóa - ngoại giao, gắn kết các nền ẩm thực qua từng món ăn, từ hương vị truyền thống đến sáng tạo hiện đại, khẳng định vai trò của ẩm thực trong kết nối hữu nghị và hợp tác quốc tế.

Năm nay, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động giao lưu, trải nghiệm với ba không gian chính: Tự hào Việt Nam, Hương vị ASEAN và Hương vị Thế giới.

Mỗi không gian mang đến cơ hội khám phá những nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, các quốc gia Đông Nam Á và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh đó, Liên hoan còn có các hoạt động quảng diễn ẩm thực, trải nghiệm văn hóa, giao lưu nghệ thuật, ứng dụng công nghệ số, tạo nên một không gian đa sắc màu, nơi ẩm thực, văn hóa và con người giao hòa, cùng hoạt động ủng hộ thiện nguyện trực tiếp tại sân khấu.

Ban Tổ chức cho biết tại Liên hoan năm nay, khu vực không gian “Tự hào Việt Nam” được tái hiện - nơi kể câu chuyện về nguồn cội và văn hóa Việt. Điểm nhấn là không gian "Tự hào Việt Nam" - nơi quy tụ di sản ẩm thực ba miền.

Đặc biệt, Khu "Nguồn cội Việt" được thiết kế trang trọng, tinh tế, là nơi dâng lễ lên Trời Đất với các lễ vật truyền thống như bánh chưng, bánh giầy, đặc sản địa phương, và có sự góp mặt của ẩm thực quốc tế. Khu vực này hứa hẹn sẽ tạo nên một bức tranh hài hòa, đa sắc màu, nơi tinh hoa Việt gặp gỡ tinh hoa thế giới, cùng lan tỏa tinh thần hòa bình và hữu nghị.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Quốc tế 2026 được kỳ vọng sẽ là điểm hẹn văn hóa đặc sắc trong mùa lễ hội cuối năm, nơi du khách và bạn bè quốc tế được khám phá thế giới qua từng món ăn và cảm nhận sức mạnh của ẩm thực trong việc kết nối con người, lan tỏa giá trị văn hóa toàn cầu.

Tôn vinh những giá trị văn hoá đặc sắc của Việt Nam

Liên hoan năm nay diễn ra ngay trước Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026. Nhấn mạnh về ý nghĩa của sự kiện này, bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung chia sẻ, trong thời gian qua, Liên hoan Văn hóa Ẩm thực 2026 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của Việt Nam, mà còn là dịp để tôn vinh bản sắc văn hóa của các quốc gia trên thế giới.

Bà Lê Nguyệt Anh, Phu nhân của Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hoài Trung

Thông qua đó, chúng ta có cơ hội học hỏi, giao lưu và hiểu nhau hơn để cùng nhận ra rằng tất cả chúng ta đều là thành viên của một cộng đồng quốc tế thống nhất, chứ không phải những nền văn hóa tách biệt.

Theo bà Lê Nguyệt Anh, ẩm thực là một ví dụ rất điển hình cho sự giao thoa này. Ẩm thực không chỉ mang dấu ấn của từng vùng miền, từng dân tộc mà thậm chí còn thể hiện nét văn hóa riêng của mỗi cá nhân, mỗi gia đình.

Trong suốt những năm qua, Liên hoan hướng tới tôn vinh văn hóa và ẩm thực của các quốc gia tham dự; đồng thời tạo ra một không gian để các du khách quốc tế cảm nhận rằng khi đến Việt Nam, du khách có thể thực sự trở thành một phần trong đời sống văn hóa, xã hội của Việt Nam.

Tại Liên hoan, mọi người sẽ cùng tham gia, cùng hội nhập, cùng chung tay, gánh vác và chia sẻ những giá trị với người dân Việt Nam thông qua các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và kết nối văn hóa.

Bà Lê Nguyệt Anh nhấn mạnh Liên hoan Văn hóa Ẩm thực 2026 cũng diễn ra vào thời điểm gần với Ngày Văn hóa Việt Nam. Đây là cơ hội thuận lợi để lan tỏa thông điệp về sự giao lưu, hội nhập và gắn kết giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bà chia sẻ, bên cạnh những đại diện đã từng tham gia Liên hoan trong các năm trước, năm nay sẽ có thêm nhiều bạn bè quốc tế, nhiều đại diện ngoại giao và những người chưa từng tham dự có cơ hội đến với chương trình.

"Chúng tôi mong muốn lan tỏa một thông điệp giản dị nhưng rất ý nghĩa: các bạn không chỉ đến Việt Nam để làm việc hay sinh sống, mà đang từng bước tham gia vào đời sống của người dân Việt Nam, cùng chung tay, chia sẻ và vun đắp những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng”, bà Lê Nguyệt Anh nhấn mạnh.