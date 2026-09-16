Những điểm nhấn của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN năm 2026

Họp báo về Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) diễn ra chiều 16/9 tại thành phố Nam Ninh, Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Đây là nhận định của ông Đặng Ba, Phó Cục trưởng Cục Phát triển ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, tại cuộc họp báo tổ chức chiều 16/9 chung quanh những nét nổi bật và điểm nhấn của Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) năm nay.

Theo đó, Hội chợ năm nay có chủ đề "Chia sẻ cơ hội 3.0, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp", là kỳ hội chợ đầu tiên sau khi ASEAN có thành viên chính thức thứ 11 là Timor-Leste. Nước này sẽ tham gia Hội chợ với tư cách quốc gia đồng tổ chức.

Với tổng diện tích trưng bày khoảng 170.000m2, Hội chợ tập trung giới thiệu những thành quả mới nhất trong hợp tác giữa Trung Quốc và các nước ASEAN cũng như những cơ hội mới đến từ Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0.

Hơn 3.400 doanh nghiệp đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia Hội chợ, tăng 5,3% so với kỳ trước.

Khu vực triển lãm chính ở Trung tâm hội chợ triển lãm quốc tế Nam Ninh có tổng diện tích 100.000m2, chia làm 5 khu vực: thương mại hàng hóa, hợp tác đầu tư, thương mại dịch vụ, công nghệ tiên tiến và "Thành phố quyến rũ"; Khu vực triển lãm ở khu dân cư Nam A có diện tích 10.000m2, giới thiệu các kịch bản ứng dụng ở ASEAN liên quan sản phẩm đầu cuối AI, các giải pháp ứng dụng ngành nghề đặc sắc, ứng dụng dịch vụ công nghệ...; khu vực triển lãm ở Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Quế Lâm có diện tích 60.000m2, tập trung vào du lịch và thương mại xuyên biên giới, liên kết giữa văn hóa-du lịch với kinh tế-thương mại, kích cầu tiêu dùng.

Chia sẻ về những điểm nhấn của Hội chợ năm nay, ông Đặng Ba cho biết, đây là kỳ hội chợ có hàm lượng công nghệ cao, với việc ra mắt hàng loạt sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm lần đầu công bố trong nhiều ngành nghề. Khu vực trưng bày của các nước ASEAN rất phong phú, từ nông nghiệp, thủ công nghiệp và các ngành nghề truyền thống đến các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như viễn thông số, chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường, AI...

Điểm nhấn thứ hai là tập trung vào nhu cầu của doanh nghiệp, lần đầu tiên có "khu triển lãm nhu cầu các nước ASEAN", tập trung vào các nhu cầu dự án và ứng dụng trong các lĩnh vực giao thông, logistics thông minh, ứng dụng AI, quản trị đô thị, xây dựng khu công nghiệp..., cung cấp cho người tham gia hội chợ các dịch vụ xuyên suốt từ kết nối, đàm phán và theo dõi tiến độ.

Ngoài ra, Hội chợ năm nay cũng sẽ làm nổi bật nhu cầu hợp tác sâu sắc về kinh tế-thương mại trong các lĩnh vực hợp tác trọng điểm liên quan Khu vực thương mại tự do Trung Quốc-ASEAN phiên bản 3.0, như nâng cấp kinh tế số, kinh tế xanh và carbon thấp; thúc đẩy các công nghệ, sản phẩm tiên phong, cốt lõi trong các lĩnh vực mới nổi, chiến lược; đẩy mạnh hợp tác chuỗi cung ứng xuyên biên giới thông qua hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia Hội chợ.

"Hội chợ năm nay sẽ tổ chức 50 hoạt động xúc tiến kinh tế-thương mại ở các lĩnh vực khác nhau... tiếp tục là cửa sổ quan trọng để giới thiệu thành quả hợp tác kinh tế-thương mại giữa Trung Quốc và ASEAN, là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hội nhập kinh tế ở khu vực", ông Đặng Ba nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO), Hội chợ Trung Quốc-ASEAN (CAEXPO) lần thứ 23 năm 2026 diễn ra từ ngày 17-21/9. Việt Nam tiếp tục tham gia CAEXPO với quy mô lớn, tổng diện tích trưng bày khoảng 3.000m2 với 170 gian hàng, là một trong những quốc gia ASEAN có diện tích gian hàng lớn nhất tại CAEXPO năm nay.