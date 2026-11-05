Những điểm nghẽn đang chờ tháo gỡ tại VSIP Cần Thơ

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến kiểm tra tiến độ xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp VSIP. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 (Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ), ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, Tổ trưởng Tổ công tác số 5 của Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giao thông kết nối, cung cấp nước sạch và xử lý nước thải. Trong đó, các thủ tục liên quan đến giá nước phải được hoàn thành trong tháng 11/2026, tạo điều kiện để doanh nghiệp đi vào hoạt động ổn định, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư của khu công nghiệp.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến ghi nhận diện mạo khu công nghiệp có nhiều chuyển biến, các hạng mục hạ tầng từng bước được hình thành, một số nhà đầu tư thứ cấp đã triển khai hoạt động, góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương.

Tuyến đường số 2 kết nối vào Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ đang thi công, dự kiến hoàn thiện trong tháng 11. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Trần Văn Huyến, việc phát triển các khu công nghiệp không chỉ thu hút nguồn vốn đầu tư, thúc đẩy sản xuất công nghiệp mà còn tạo động lực phát triển các ngành thương mại, dịch vụ, lưu trú và những hoạt động kinh tế liên quan. Khi các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, thu hút thêm nhiều doanh nghiệp, địa phương sẽ có thêm việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và cải thiện đời sống người dân. Đây cũng là hướng phát triển giúp người dân có thể làm việc, ổn định cuộc sống ngay tại quê hương.

Đối với hạ tầng giao thông, ông Trần Văn Huyến nhấn mạnh đây là điều kiện quan trọng để khu công nghiệp phát triển lâu dài, nhất là khi lượng phương tiện vận chuyển hàng hóa, xe container tăng lên cùng với số lượng doanh nghiệp hoạt động. Thành phố cần ưu tiên đầu tư các tuyến đường kết nối có quy mô phù hợp, bảo đảm khả năng lưu thông và phục vụ hoạt động logistics.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Về tuyến đường số 2, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung nhân lực, máy móc, vật tư, tổ chức thi công nhiều ca, nhiều kíp và nhiều mũi để đẩy nhanh tiến độ. Mục tiêu đặt ra là đến cuối tháng 11/2026 phải thông xe kỹ thuật toàn tuyến, kể cả các hạng mục cầu. Chủ đầu tư phải phân công cán bộ thường xuyên có mặt tại công trường, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu hằng ngày, không để xảy ra tình trạng chỉ tập trung nhân lực khi có đoàn kiểm tra, sau đó lại thi công cầm chừng.

Đối với kết nối giao thông dài hạn, ông Trần Văn Huyến đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm phương án kết nối tuyến đường số 2 với cảng Tân Cảng Thốt Nốt, chiều dài chỉ hơn 1 km, nhằm khai thác hiệu quả phương thức vận tải thủy và tăng khả năng kết nối logistics. Thành phố cũng cần ưu tiên đoạn đường Vành đai phía Tây phục vụ khu công nghiệp.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ Trần Văn Huyến phát biểu tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ và các sở, ngành, đơn vị liên quan. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố trong tháng 11/2026 trình phê duyệt dự án, phấn đấu khởi công trước Tết Nguyên đán và đưa vào khai thác chậm nhất trong năm 2028. Các tuyến kết nối với Quốc lộ 91 và đường dẫn vào cao tốc cũng cần được nghiên cứu, từng bước đầu tư theo khả năng cân đối nguồn lực.

Về giải phóng mặt bằng, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ lưu ý việc vận động người dân phải được thực hiện trên tinh thần giải thích, chia sẻ, tạo sự đồng thuận; đồng thời xử lý đúng quy định đối với những trường hợp cố tình không chấp hành. Các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo để Tổ công tác số 5 cùng các cơ quan thành phố tham gia tháo gỡ, không để công việc bị kéo dài do chờ đợi, trao đổi văn bản qua lại.

Ông Bùi Chí Vũ, quản lý dự án của Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ báo cáo tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng khu công công nghiệp VSIP. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Một trong những yêu cầu được nhấn mạnh tại buổi làm việc là hoàn tất các thủ tục về giá nước sạch và giá dịch vụ thoát nước, xử lý nước thải trong tháng 11/2026. Theo ông Trần Văn Huyến, khi số lượng công nhân và doanh nghiệp trong khu công nghiệp tăng lên, nhu cầu sử dụng nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và yêu cầu xử lý nước thải cũng tăng tương ứng. Vì vậy, các sở, ngành cần khẩn trương thống nhất phương án giá, xác định rõ thẩm quyền thẩm định, sớm ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ để doanh nghiệp có cơ sở tổ chức hoạt động.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Bùi Chí Vũ, quản lý dự án của Công ty Cổ phần VSIP Cần Thơ cho biết, Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1 có quy mô 293,7 ha, hiện khối lượng xây dựng hạ tầng giao thông đạt khoảng 40%, công tác san lấp mặt bằng đất lô công nghiệp đạt khoảng 33%. Chủ đầu tư đang triển khai đồng bộ các hạng mục giao thông nội bộ, hệ thống cấp thoát nước, điện, thông tin liên lạc, chiếu sáng và cây xanh. Công trình phòng cháy, chữa cháy đã được nghiệm thu; nhà máy xử lý nước thải tập trung cũng đã hoàn thành các hạng mục xây dựng theo kế hoạch.

Chủ tich UBND xã Vĩnh Trinh Trần Xuân Phương báo cáo công tác giải phóng mặt bằng dự án Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo ông Bùi Chí Vũ, hiện VSIP Cần Thơ đã có khoảng 7 khách hàng ký kết thỏa thuận thuê đất, với tổng diện tích khoảng 45 ha, chiếm 21,2% diện tích đất công nghiệp. Đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, cho thấy sự quan tâm của các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư tại Cần Thơ.

Thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục xúc tiến đầu tư, kết nối với các thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và tập trung thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với thế mạnh nông nghiệp, thực phẩm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Các nhà thầu đang tích cực thi công hoàn thiện hạ tầng giao thông của Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Đáng chú ý, VSIP đang phối hợp với Công ty CP Foods (Thái Lan) xúc tiến dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 18 triệu USD trong giai đoạn 1. Doanh nghiệp mong muốn các sở, ngành thành phố tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ rà soát các thủ tục liên quan để nhà đầu tư sớm triển khai dự án.

Về những khó khăn, đại diện VSIP cho biết tiến độ triển khai một số hạng mục vẫn chịu ảnh hưởng bởi công tác giải phóng mặt bằng, đặc biệt là các trường hợp chưa tháo dỡ nhà cửa, vật kiến trúc để bàn giao đất. Doanh nghiệp cũng kiến nghị thành phố sớm hoàn thành thủ tục xác định giá nước sạch và giá dịch vụ thoát nước thải để có cơ sở cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư thứ cấp.

Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ nhìn từ trên cao. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Ông Trần Xuân Phương, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, cho biết công tác giải phóng mặt bằng dự án VSIP về cơ bản đã hoàn thành từ trước, tuy nhiên hiện vẫn còn 3 hộ chưa tháo dỡ nhà để bàn giao mặt bằng, chủ yếu do vướng mắc trong việc giải quyết vấn đề thừa kế nội bộ gia đình. Chính quyền xã sẽ tiếp tục mời các hộ làm việc, vận động và hỗ trợ giải quyết những vướng mắc để sớm bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Đối với trường hợp một số hộ dân đã bị cưỡng chế thu hồi đất nhưng sau đó tái lấn chiếm, dựng lại công trình trên phần đất đã thu hồi, ông Trần Xuân Phương cho biết địa phương đang xây dựng phương án bảo vệ thi công theo quy định, đồng thời thành lập hội đồng bồi thường để phối hợp xử lý các nội dung liên quan.

Nhà máy Bestway là dự án đầu tiên hoạt động trong Khu công nghiệp VSIP Cần Thơ. Ảnh: Thanh Liêm - TTXVN

Theo báo cáo của UBND xã Vĩnh Trinh, dự án VSIP Cần Thơ có tổng diện tích 293,7 ha, đã ban hành quyết định thu hồi đất đối với 602/602 trường hợp. Chủ đầu tư đã chuyển hơn 1.248 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; địa phương đã bàn giao toàn bộ 547 nền tái định cư cho UBND xã quản lý, bố trí cho các hộ đủ điều kiện.