Những điểm mới về quản lý, trích khấu hao tài sản kết cấu hạ tầng

Thông tư quy định các nội dung về tiêu chuẩn, nguyên tắc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng là tài sản cố định; xác định nguyên giá, hao mòn, khấu hao và giá trị còn lại của tài sản.

Hình ảnh cao tốc Bắc - Nam phía Đông qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Việc quản lý, hạch toán và theo dõi các chỉ tiêu này được thực hiện theo quy định của Thông tư, bảo đảm phản ánh đầy đủ thông tin về tài sản.

Phạm vi áp dụng bao gồm tài sản kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; hạ tầng thương mại, hạ tầng thông tin và truyền thông, hạ tầng công nghiệp công nghệ số, bao gồm khu công nghệ số tập trung.

Bên cạnh đó Thông tư còn áp dụng đối với tài sản kết cấu hạ tầng văn hóa, thể thao, du lịch, đô thị, kỹ thuật bảo vệ môi trường, đê điều, cảng cá, khu neo đậu, khu tránh trú bão và các tài sản kết cấu hạ tầng khác theo quy định của pháp luật.

Đối với đất gồm đất có mặt nước gắn với các hạng mục, công trình kết cấu hạ tầng, việc xác định nguyên giá và thay đổi nguyên giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo quy định hiện hành về quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định nếu thuộc trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất để quản lý, sử dụng.

Các trường hợp này không thực hiện tính hao mòn, trích khấu hao đối với tài sản là quyền sử dụng đất.

Trường hợp đất gắn với công trình kết cấu hạ tầng không thuộc diện nêu trên, đối tượng quản lý tài sản không phải xác định, thay đổi nguyên giá quyền sử dụng đất, tính hao mòn hoặc trích khấu hao tài sản.

Với tài sản kết cấu hạ tầng đặc thù đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định số 178/2026/NĐ-CP, nguyên giá được quy ước là 1 đồng và không áp dụng việc thay đổi nguyên giá.

Đơn vị quản lý có trách nhiệm theo dõi tài sản trên thuyết minh báo cáo tài chính, đồng thời hạch toán riêng phần giá trị đầu tư nâng cấp, mở rộng bằng vốn nhà nước theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các tài sản này không thực hiện tính hao mòn, trích khấu hao.