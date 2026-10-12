Những điểm mới về phụ cấp đặc thù đối với lĩnh vực y tế Quân đội

- Chế độ phụ cấp thường trực được điều chỉnh, tách riêng thành phụ cấp trực và phụ cấp trực thường trú. Theo đó, người lao động trực theo chế độ thường trú được đề xuất hưởng mức phụ cấp 90.000-160.000 đồng/người/phiên trực.

- Công chức quốc phòng làm việc tại các cơ sở y tế trong Quân đội và Viện Pháp y Quân đội được bổ sung vào đối tượng hưởng phụ cấp đặc thù trong lĩnh vực y tế.

- Một số bộ phận chuyên môn của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (gồm: Viện, trung tâm, khoa, đơn nguyên) được bổ sung vào các khoa, khu vực đặc biệt, bao gồm: Khoa đột quỵ, ghép tạng, cấp cứu ngoại viện...

Bác sĩ Bệnh xá Quân dân y, Công ty TNHH MTV Cà phê 15, Quân khu 5 khám sức khỏe cho trẻ em trên địa bàn. Ảnh: AN KHANG

- Mức phụ cấp trực đối với người lao động tham gia trực 24/24 giờ được điều chỉnh từ 25.000-115.000 đồng/người/phiên trực lên 185.000-325.000 đồng/người/phiên trực; quy định cụ thể hơn về các trường hợp làm việc theo ca 12/24 giờ, 16/24 giờ tại khoa, khu vực đặc biệt vào các ngày nghỉ hằng tuần, nghỉ lễ, nghỉ Tết.

- Mức hưởng phụ cấp trực tại các bệnh xá, khoa y học dự phòng tại các bệnh viện, cơ sở y tế còn lại trong Quân đội được áp dụng chung một mức hưởng phụ cấp là 185.000 đồng/người/phiên trực (trước đây tách làm 2 mức, trong đó, mức 65.000 đồng/người/phiên trực áp dụng đối với các khoa y học dự phòng, các cơ sở y tế có quy mô từ 20 giường trở lên; 25.000 đồng/người/phiên trực áp dụng đối với các cơ sở y tế còn lại trong Quân đội).

- Điều chỉnh tăng mức phụ cấp phẫu thuật từ 15.000-280.000 đồng/người/phẫu thuật lên 40.000-560.000 đồng/người/phẫu thuật; phụ cấp thủ thuật được tính bằng 0,3 lần mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại.

- Quy định cụ thể từng nhóm đối tượng hưởng phụ cấp chống dịch và nâng mức hưởng phụ cấp chống dịch đối với từng bệnh truyền nhiễm nhóm A từ 150.000 đồng/ngày lên 280.000-420.000 đồng/ngày; bệnh truyền nhiễm nhóm B tăng từ 100.000 đồng/ngày lên 280.000 đồng/ngày; nhóm C từ 75.000 đồng/ngày lên 210.000 đồng/ngày; chế độ phụ cấp thường trực đối với lực lượng tham gia chống dịch 24/24 giờ được điều chỉnh tăng từ 100.000 đồng/ngày lên 280.000 đồng/ngày.

- Mức hỗ trợ tiền ăn đối với người lao động trực 24/24 giờ; người trực tiếp giám sát, điều tra, lấy, xử lý mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm, xác minh dịch bệnh; tham gia chống dịch được điều chỉnh tăng từ 15.000 đồng/người/phiên trực lên 40.000 đồng/người/phiên trực.

- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về trách nhiệm chi trả và nguồn kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.