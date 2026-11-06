Những điểm mới về chế độ đối với nhà giáo theo Thông tư 93/2026/TT- BGDĐT
Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chuẩn nghề nghiệp, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo, có hiệu lực từ ngày 30/10/2026, tập trung điều chỉnh quy định về bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương, tiêu chuẩn trình độ đào tạo và trách nhiệm tổ chức thực hiện.
VH
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-diem-moi-ve-che-do-doi-voi-nha-giao-theo-thong-tu-93-2026-tt-bgddt-307988.htm