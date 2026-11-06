Những điểm mới về chế độ đối với nhà giáo theo Thông tư 93/2026/TT- BGDĐT

Từ những lớp học tạm dưới gầm sàn giữa rừng sâu Ái Thượng năm 1966, Trường THPT Bá Thước (tiền thân là Trường Phổ thông cấp III Bá Thước) đã vượt qua bom đạn chiến tranh, những năm tháng thiếu thốn thời bao cấp để vươn lên thành trường đạt chuẩn quốc gia, vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. 60 năm (1966-2026), mái trường nơi đại ngàn xứ Thanh đã chắp cánh ước mơ cho hàng vạn con em đồng bào các dân tộc vùng cao.