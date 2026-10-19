Những điểm mới trong sát hạch lái xe ô tô từ năm 2027

Theo Thông tư số 108/2026/TT-BCA ngày 29/6/2026 của Bộ Công an về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế, các nội dung sát hạch lý thuyết, thực hành lái xe trong hình và thực hành lái xe trên đường quy định tại khoản 4 Điều 4 được áp dụng từ ngày 1/3/2027. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, với một số nội dung có thời điểm áp dụng riêng.

Thi bằng lái xe từ năm 2027 tăng số câu hỏi lý thuyết

Theo thông tin được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, một trong những điểm mới của Thông tư 108/2026/TT-BCA là tăng số lượng câu hỏi lý thuyết, đồng thời điều chỉnh thời gian làm bài theo từng hạng giấy phép lái xe.

Cụ thể, hạng A1, A có 40 câu hỏi, thời gian làm bài 27 phút, yêu cầu trả lời đúng tối thiểu 36 câu. Hạng B có 50 câu trong 33 phút, cần trả lời đúng ít nhất 45 câu.

Đối với hạng C1, bài thi gồm 60 câu trong 40 phút, yêu cầu đúng tối thiểu 54 câu. Hạng C có 70 câu trong 47 phút, cần trả lời đúng ít nhất 63 câu.

Các hạng D1, D2, D có 80 câu hỏi, thời gian làm bài 53 phút và yêu cầu đúng tối thiểu 72 câu. Với các hạng BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE, bài thi gồm 90 câu trong 60 phút, yêu cầu đúng ít nhất 81 câu.

Ngoài số câu trả lời đúng tối thiểu, thí sinh còn phải đáp ứng điều kiện đối với câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng theo quy định.

Nội dung câu hỏi cũng được điều chỉnh theo hướng hạn chế tình trạng “học mẹo, thi mẹo”, bổ sung kiến thức liên quan đến Bộ luật Hình sự về các tội phạm trong lĩnh vực giao thông, pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ và nhận thức về phòng ngừa tai nạn giao thông.

Từ ngày 1/3/2027, kỳ thi bằng lái xe sẽ áp dụng nội dung mới về lý thuyết và thực hành, trong đó tăng số lượng câu hỏi, bổ sung các bài sát hạch ô tô trên đường.

Thi bằng lái ô tô có 12 bài sát hạch trên đường

Theo nội dung được công bố, phần sát hạch thực hành lái xe ô tô trên đường gồm 12 bài, bao gồm:

Kiểm tra an toàn xe và xuất phát; vượt xe; tăng tốc, chuyển làn; chuyển hướng rẽ trái; chuyển hướng rẽ phải; chuyển hướng quay đầu; tránh xe đi ngược chiều; nhường đường cho người đi bộ hoặc xe lăn của người khuyết tật qua đường; dừng xe, mở cửa xe khi gặp tình huống nguy hiểm; xử lý tình huống từ đường nhánh ra đường chính hoặc từ đường không ưu tiên ra đường ưu tiên; chấp hành tín hiệu đèn giao thông; mở cửa xe và kết thúc.

Đoạn đường sát hạch phải dài tối thiểu 5km, có mật độ giao thông vừa phải và bảo đảm các tình huống giao thông cần thiết như ngã ba, ngã tư, đường nhánh ra đường chính, vòng xuyến, đèn tín hiệu giao thông và lối dành cho người đi bộ qua đường.

Các bài sát hạch trên đường có thể được thực hiện nhiều lần, không nhất thiết theo thứ tự, ngoại trừ bài xuất phát và bài kết thúc. Một số bài, như tăng tốc, chuyển làn và chấp hành tín hiệu đèn giao thông, được thực hiện căn cứ điều kiện thực tế về hạ tầng và tổ chức giao thông.

Một số nội dung khác áp dụng theo lộ trình riêng

Bên cạnh những thay đổi dự kiến áp dụng từ ngày 1/3/2027, Thông tư 108/2026/TT-BCA còn quy định các mốc thời gian riêng đối với một số nội dung.

Từ ngày 1/7/2026, bài thi mô phỏng trên máy tính được bỏ khỏi quy trình sát hạch. Thí sinh vẫn có thể học mô phỏng để rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống, nhưng không phải thi bài này như trước.

Từ ngày 1/1/2027, việc nhận diện thí sinh thông qua thiết bị, phần mềm ứng dụng định danh và xác thực điện tử được áp dụng theo quy định. Từ ngày 1/7/2027, việc cấp thẻ sát hạch viên điện tử được thực hiện.

Riêng nội dung bài sát hạch số 2 đối với mô tô và việc sử dụng hình, thiết bị, phần mềm sát hạch tình huống giả định trên đường đối với các hạng A1, A được áp dụng từ ngày 1/1/2028.

Như vậy, người chuẩn bị thi bằng lái xe cần phân biệt các nội dung áp dụng từ ngày 1/3/2027 với những quy định đã có hiệu lực hoặc có thời điểm triển khai riêng, đồng thời theo dõi các hướng dẫn chính thức để chuẩn bị phù hợp với hạng giấy phép lái xe đăng ký thi.