Chiều 26/11, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5, dự kiến diễn ra từ ngày 8-10/12/2026 tại Hà Nội và một số địa phương, với chủ đề “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia”.

Thông tin tại buổi gặp gỡ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói về những điểm mới quan trọng của Hội nghị. Thứ nhất, Hội nghị có tính chiến lược cao hơn khi gắn công tác người Việt Nam ở nước ngoài với các mục tiêu phát triển đất nước theo Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Thứ hai, nội dung Hội nghị được thiết kế chuyên sâu, tập trung vào ba trụ cột gồm kinh tế số, dữ liệu và công nghệ chiến lược; phát huy sức mạnh mềm, vai trò đại sứ văn hóa của kiều bào; mở rộng thị trường và kết nối chuỗi cung ứng.

Gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị Người Việt Nam ở nước ngoài.

Đáng chú ý, vai trò của kiều bào được đề cao, không chỉ tham gia đóng góp ý kiến mà còn trực tiếp đề xuất sáng kiến và đồng điều hành các phiên thảo luận.

Về hình thức tổ chức, Hội nghị kết hợp trực tiếp và trực tuyến, tạo điều kiện để đông đảo kiều bào trên thế giới tham gia. Đặc biệt, Hội nghị chú trọng hiệu quả thực chất, với kết quả đầu ra hướng tới các thỏa thuận, cam kết hợp tác cụ thể, đồng thời thiết lập cơ chế theo dõi, thúc đẩy triển khai các sáng kiến, đề xuất sau Hội nghị.

Hội nghị dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu tham dự, gồm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương khoảng 300-400 đại biểu kiều bào tham dự trực tiếp và 400-500 đại biểu trực tuyến tại các điểm cầu ở nước ngoài. Trong đó, có nhiều trí thức, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân, người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục và thế hệ trẻ tiêu biểu.

Không chỉ cụ thể hóa chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước, triển khai Nghị quyết Đại hội XIV, Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị và các nghị quyết liên quan; Hội nghị còn nhằm củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó giữa kiều bào với quê hương, đồng thời kết nối trí tuệ và nguồn lực của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với nhu cầu phát triển đất nước.

Phiên khai mạc và phiên toàn thể, dự kiến chiều 8/12, sẽ có phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, báo cáo trung tâm về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới gắn với triển khai Nghị quyết số 23; các ý kiến, hiến kế về phát triển đất nước và củng cố đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh các phiên làm việc, đại biểu sẽ tham gia nhiều hoạt động kết nối, giao lưu, khảo sát thực tế tại Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh và Đà Nẵng. Ngoài ra, Bộ Ngoại giao đang phối hợp, trao đổi với Bộ Quốc phòng để thu xếp chương trình cho đại biểu kiều bào tham quan Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, dự kiến tổ chức tại Hà Nội trong tháng 12/2026.

Khuyến nghị khi người Việt gặp vướng mắc thuế khi xuất nhập cảnh Trả lời câu hỏi của báo chí về việc thời gian vừa qua, ghi nhận một số phản ánh về người Việt Nam ở nước ngoài gặp vướng mắc về nghĩa vụ thuế, dẫn đến bị tạm hoãn xuất cảnh khi về Việt Nam, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết, khi trao đổi với các cơ quan chức năng liên quan, các lý do chủ yếu là các doanh nghiệp của kiều bào đã ngừng hoạt động khi chuyển sang nước ngoài sinh sống nhưng chưa hoàn tất thủ tục đóng mã số thuế hoặc có cả những trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp. “Những trường hợp này phải phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ, tuy nhiên, chúng tôi cũng có một vài khuyến nghị, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán”. Theo Thứ trưởng, để tránh phát sinh vướng mắc, khuyến nghị bà con chủ động kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế và thông tin doanh nghiệp qua các kênh chính thức của cơ quan thuế trước khi về nước như e-tax. Nếu phát hiện thông tin chưa chính xác, cần sớm liên hệ cơ quan chức năng có thẩm quyền để xác minh, xử lý. Về phía Bộ Ngoại giao, đã phối hợp sử dụng thông tin của các cơ quan truyền thông đại chúng bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) hướng dẫn cách tra cứu thông tin thuế, đồng thời lan tỏa nội dung này trên Cổng thông tin điện tử, các trang mạng xã hội của Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài, và thông qua các hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm giúp bà con tiếp cận thông tin và chủ động phòng tránh.