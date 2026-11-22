Những nỗ lực phát triển toàn diện văn hóa và con người Thủ đô đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận qua hàng loạt danh hiệu danh giá như Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo của UNESCO và Thành phố học tập toàn cầu. Đây không chỉ là sự khẳng định uy tín, vị thế của Hà Nội mà còn mở ra những cơ hội rộng lớn để tăng cường hợp tác và kết nối quốc tế. Thông qua các hoạt động quảng bá, giao lưu nghệ thuật và hợp tác chuyên môn, tinh hoa văn hóa Thăng Long - Hà Nội ngày càng vươn xa, đồng thời giúp Thủ đô tiếp nhận thêm nhiều tri thức, kinh nghiệm quý báu phục vụ công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản.