Bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm chỉ bán lại nhà ở cho đúng đối tượng

Luật Nhà ở (sửa đổi) năm 2026 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2027 đã có nhiều thay đổi quan trọng trong quy định về nhà ở xã hội.

Điểm mới đầu tiên, bán, cho thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội sau 5 năm chỉ bán lại nhà ở cho đúng đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật nếu đã được cấp sổ hồng.

Thời hạn 5 năm vẫn được tính từ ngày người mua thanh toán đủ tiền mua nhà ở, không phải từ ngày ký hợp đồng mua bán hoặc nhận bàn giao nhà.

Theo báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, việc điều chỉnh quy định bán lại nhà ở xã hội sau 5 năm nhằm hạn chế tình trạng trục lợi chính sách nhà ở xã hội, bảo đảm nhà ở xã hội được chuyển nhượng cho đúng đối tượng.

Thứ hai, các đối tượng được mua, thuê mua nhà ở xã hội phải đáp ứng điều kiện về nhà ở theo quy định.

Cụ thể, người mua, thuê mua nhà ở xã hội phải thuộc một trong 3 trường hợp: Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình tại tỉnh, thành phố nơi có dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở thấp hơn mức diện tích tối thiểu theo quy định của Chính phủ; có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng nhà ở cách xa địa điểm làm việc theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Bên cạnh điều kiện về nhà ở, người mua, thuê mua nhà ở xã hội còn phải đáp ứng các điều kiện khác theo quy định đối với từng đối tượng.

Thứ ba, trường hợp bán, cho thuê mua nhà ở xã hội vi phạm quy định của Luật về đối tượng hoặc điều kiện mua, thuê mua nhà ở xã hội thì hợp đồng mua bán, cho thuê mua nhà ở vô hiệu.

Bên mua, bên thuê mua phải bàn giao lại nhà ở cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc đơn vị quản lý nhà ở xã hội. Nếu bên mua, bên thuê mua không thực hiện việc bàn giao lại nhà ở thì UBND cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.

Luật mới cũng quy định bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội chỉ được sử dụng nhà ở để phục vụ mục đích ở cho bản thân và các thành viên trong gia đình trong thời gian thuê, thuê mua. Trường hợp không còn nhu cầu thuê, thuê mua nhà ở xã hội thì phải chấm dứt hợp đồng và trả lại nhà ở theo quy định.

Thứ tư, Luật mới bổ sung quy định ưu tiên hỗ trợ nhà ở xã hội đối với một số đối tượng, bao gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, người khuyết tật, người có từ 2 con đẻ trở lên mà có con sinh kể từ ngày 1/7/2026 và người độc thân đang nuôi con nhỏ.

Thứ năm, nhóm được ưu tiên cho thuê nhà từ Quỹ nhà ở cho thuê là người có công với cách mạng; người khuyết tật, người cao tuổi; hộ gia đình nghèo, cận nghèo; người bị thu hồi nhà ở nhưng chưa được bố trí tái định cư; cán bộ, công chức, viên chức; học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách khác.