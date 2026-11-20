Luật trẻ em có điểm mới là bãi bỏ các yêu cầu, điều kiện mang tính “tiền kiểm” liên quan đến cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em chuyển sang “hậu kiểm” quản lý bằng quy trình, tiêu chuẩn, hướng dẫn chuyên môn.

Luật khám bệnh, chữa bệnh đơn giản hóa các hình thức tổ chức khám bệnh, chữa bệnh; bỏ quy định về phê duyệt giá cụ thể của từng đơn vị và thay bằng quy định giá chung theo cấp chuyên môn và bổ sung quy định về quản lý thiết bị y tế. Luật Dược đơn giản hóa các điều kiện liên quan đến sinh phẩm tham chiếu và sinh phẩm tương tự.