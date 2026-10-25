Những điểm mới cần chú ý của Luật Chuyển giao công nghệ sửa đổi

Một bí quyết kỹ thuật, một thuật toán hay một bộ dữ liệu đều có thể trở thành đối tượng được chuyển nhượng, góp vốn và đăng ký theo quy định của pháp luật. Đó là phạm vi điều chỉnh mà Luật Chuyển giao công nghệ đặt ra từ năm 2017 và nay tiếp tục được Quốc hội khóa XV sửa đổi, bổ sung.

Luật Chuyển giao công nghệ được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 19/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2018. Ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ số 115/2025/QH15, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2026.

Theo Sở Tư pháp Hà Nội, cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, luật đã tạo môi trường pháp lý thuận lợi để thúc đẩy chuyển giao, đổi mới và thương mại hóa công nghệ, góp phần lành mạnh hóa thị trường công nghệ và môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Cùng với mục tiêu nâng cao năng lực công nghệ của quốc gia và doanh nghiệp, luật đặt ra yêu cầu kiểm soát công nghệ chuyển giao nhằm bảo đảm môi trường xanh và sự phát triển bền vững của đất nước.

Để người dân và doanh nghiệp dễ tiếp cận, Sở Tư pháp đã biên soạn tài liệu hỏi đáp gồm 31 câu, chia thành các phần về quy định chung, hợp đồng chuyển giao công nghệ, biện pháp khuyến khích và chuyển giao công nghệ cho vùng khó khăn. Báo An ninh Thủ đô giới thiệu những nội dung trọng tâm của tài liệu dưới dạng đồ họa.

Công nghệ xanh được định nghĩa trong luật

Luật sửa đổi năm 2025 bổ sung khái niệm công nghệ xanh, theo đó đây là công nghệ nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và thân thiện với môi trường. Khái niệm chuyển giao công nghệ cũng được viết lại, xác định đây là hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm đưa công nghệ vào ứng dụng thực tế để tạo ra sản phẩm, dịch vụ hoặc phương thức sản xuất mới.

Về đối tượng được chuyển giao, luật liệt kê bốn nhóm, trải từ bí quyết kỹ thuật, quy trình công nghệ đến mô hình, thuật toán, phần mềm và dữ liệu. Riêng máy móc, thiết bị chỉ được tính là đối tượng chuyển giao khi đi kèm ít nhất một trong ba nhóm còn lại. Như vậy, việc mua bán máy móc không kèm bí quyết, quy trình hay giải pháp công nghệ thì không thuộc đối tượng chuyển giao công nghệ theo luật.

Luật tiếp tục phân loại công nghệ thành ba nhóm, gồm công nghệ khuyến khích chuyển giao, công nghệ hạn chế chuyển giao và công nghệ cấm chuyển giao. Ranh giới giữa các nhóm được xác định theo hai chiều, một chiều là công nghệ đưa từ nước ngoài vào Việt Nam hoặc chuyển giao trong nước, chiều còn lại là công nghệ chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài.

Công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch, công nghệ xanh được khuyến khích chuyển giao khi đáp ứng một trong mười yêu cầu, chẳng hạn tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao hơn, tiết kiệm năng lượng, phục vụ y tế, giáo dục hay hiện đại hóa nghề thủ công truyền thống. Ở chiều ngược lại, công nghệ thuộc Danh mục bí mật nhà nước bị cấm chuyển giao ra nước ngoài, trừ trường hợp luật khác cho phép.

Mua máy chưa chắc đã có quyền với công nghệ

Một trong những quy định được sửa đổi đáng chú ý của Luật năm 2025 liên quan đến quyền chuyển giao công nghệ. Theo đó, khi công nghệ được tích hợp trong sản phẩm, máy móc, thiết bị hoặc hệ thống, quyền sở hữu và quyền sử dụng công nghệ không đương nhiên phát sinh cùng quyền sở hữu những tài sản này. Hai loại quyền phải được xác định riêng biệt, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Luật quy định chủ sở hữu công nghệ có quyền chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ, với phạm vi do các bên thỏa thuận, có thể là độc quyền hoặc không độc quyền. Bên nhận chuyển giao được quyền cải tiến, phát triển và khai thác công nghệ trên cơ sở công nghệ đã nhận, theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Đối với góp vốn bằng công nghệ, chủ sở hữu hợp pháp được góp vốn vào dự án đầu tư hoặc doanh nghiệp. Trường hợp dự án có sử dụng vốn nhà nước, công nghệ đưa vào góp vốn phải được thẩm định giá và xác nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hợp pháp trước khi góp. Nhà nước khuyến khích góp vốn bằng công nghệ do tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp Việt Nam tạo ra thông qua các biện pháp hỗ trợ thẩm định giá và xác lập quyền.

Song song với các chính sách ưu tiên, luật quy định bảy nhóm hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động chuyển giao công nghệ, trong đó có hành vi lừa dối, giả tạo khi lập hợp đồng và hành vi sử dụng công nghệ không đúng với công nghệ đã được phê duyệt, cấp phép.

Hợp đồng chuyển giao gồm 14 nội dung

Hợp đồng chuyển giao công nghệ phải được lập thành văn bản hoặc hình thức khác được coi là giao dịch bằng văn bản theo Bộ luật Dân sự. Văn bản hợp đồng phải được các bên ký, đóng dấu (nếu có), kể cả đóng dấu giáp lai vào các trang hợp đồng và phụ lục, còn ngôn ngữ của hợp đồng do các bên thỏa thuận.

Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng do các bên thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận, hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm giao kết. Riêng hợp đồng chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao chỉ có hiệu lực từ khi được cấp Giấy phép, còn hợp đồng thuộc diện đăng ký có hiệu lực từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ.

Giá công nghệ do các bên thỏa thuận, với sáu phương thức thanh toán, từ trả một lần, trả nhiều lần đến trả theo tỷ lệ phần trăm doanh thu thuần hay lợi nhuận trước thuế của bên nhận. Giá chuyển giao bắt buộc phải được kiểm toán khi một bên có vốn nhà nước, khi các bên có quan hệ công ty mẹ - công ty con hoặc có quan hệ liên kết theo pháp luật về thuế.

Thời hạn thủ tục được tính đến từng ngày

Tổ chức, cá nhân chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao phải thực hiện thủ tục đề nghị cấp Giấy phép qua hai bước, gồm chấp thuận chuyển giao và cấp Giấy phép. Theo Luật sửa đổi năm 2025, hồ sơ ở cả hai bước đều được gửi đến UBND cấp tỉnh. Dự án đầu tư đã được thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ ở giai đoạn quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định đầu tư thì không phải thực hiện bước chấp thuận.

Đối với hợp đồng chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt Nam ra nước ngoài và chuyển giao trong nước có sử dụng vốn nhà nước, ngân sách nhà nước, các bên phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký. Cơ quan quản lý có 5 ngày làm việc để xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Luật sửa đổi năm 2025 còn khuyến khích tổ chức, cá nhân cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin về hoạt động chuyển giao công nghệ trên Nền tảng số quản lý khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia. Giấy chứng nhận đăng ký là cơ sở để được xem xét ưu tiên khi tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như khi áp dụng chính sách ưu đãi. Nếu Giấy chứng nhận bị hủy bỏ hiệu lực, tổ chức, cá nhân phải hoàn trả cho Nhà nước các khoản hỗ trợ, ưu đãi đã nhận.

Nhà nước mua công nghệ để phổ biến

Theo Luật sửa đổi năm 2025, Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc địa bàn, lĩnh vực ưu đãi đầu tư thực hiện chuyển giao công nghệ với tổ chức khoa học và công nghệ. Nguồn hỗ trợ được triển khai qua Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia và các quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Luật cũng quy định Nhà nước mua quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng công nghệ để phổ biến, phục vụ quốc phòng, an ninh và các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Công nghệ được mua phải có giá trị sử dụng, phù hợp năng lực triển khai và có quyền sở hữu trí tuệ rõ ràng, đồng thời việc sử dụng ngân sách phải minh bạch, hiệu quả.

Về thuế, pháp luật dành ưu đãi cho bốn nhóm đối tượng, trong đó có máy móc, thiết bị, công nghệ mà trong nước chưa tạo ra được, nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho nghiên cứu, đổi mới, chuyển giao công nghệ, cùng các cơ sở ươm tạo và tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ.

Luật quy định sáu loại hình dịch vụ chuyển giao công nghệ, gồm môi giới, tư vấn, đánh giá, thẩm định giá, giám định và xúc tiến chuyển giao công nghệ. Tổ chức đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ phải đăng ký đáp ứng điều kiện hoạt động và hằng năm gửi báo cáo kết quả tới cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ.

Ưu tiên đưa công nghệ về vùng khó khăn

Luật khuyến khích chuyển giao năm nhóm công nghệ cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo và địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Các nhóm công nghệ này tập trung vào giống cây trồng, vật nuôi, chế biến nông sản, nước sạch và sản phẩm làng nghề.

Cùng với chính sách khuyến khích, luật quy định rõ trách nhiệm của bên chuyển giao công nghệ cho những địa bàn này. Chương trình, dự án phổ biến giống cây trồng, vật nuôi hoặc công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản, diêm nghiệp phải có nội dung chuyển giao công nghệ. Tổ chức, cá nhân thực hiện chuyển giao phải báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương, hướng dẫn người sử dụng và bồi thường nếu giống hoặc công nghệ mình cung cấp gây ra thiệt hại.