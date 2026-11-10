Những điểm mờ trong hồ sơ Alice Huang, nhân vật chính trong vụ bê bối tình ái của Jensen Huang

Sau khi Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, trên truyền thông xuất hiện nhiều ảnh chụp ông bên cạnh Alice Huang, người được cho là nhân viên tình báo Trung Quốc. Ảnh: Singtao.

Cựu phóng viên CCTV : “Người này không hề đơn giản”

Một cựu phóng viên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho biết từng làm việc cùng Hoàng Lạc, còn gọi là Alice Huang – người được cho là có quan hệ ngoài hôn nhân với CEO Nvidia Jensen Huang đã lên tiếng về thân thế cô này.

Thân thế của Alice Huang từ lâu đã là chủ đề được dư luận quan tâm. Sau khi vụ việc liên quan đến CEO Nvidia Jensen Huang bùng nổ, một tài khoản Weibo có tên “Yaba” (Á Ba) bất ngờ đăng bài cho biết từng làm chung văn phòng với nữ doanh nhân này, nói đã sớm nhận thấy đồng nghiệp cũ có điều gì đó khác thường, nhưng không ngờ sau này lại trở thành nhân vật gây chú ý trên truyền thông quốc tế.

Theo Sing Tao, người dùng trên viết: “Sau cả buổi sáng tranh luận, cuối cùng tôi đã xác nhận người phụ nữ tên Hoàng Lạc đang xuất hiện dày đặc trên truyền thông quốc tế chính là Hoàng Lạc, đồng nghiệp từng làm cùng văn phòng với tôi trước đây”.

Người này còn bình luận: “Ngày đó đã nhận ra người này không đơn giản, không ngờ lại không đơn giản đến mức này. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, thấy thật đáng nể”.

Bài viết của một cựu phóng viên CCTV trên Weibo xác nhận Alice Hoàng chính là Hoàng Lạc, đồng nghiệp cùng phòng làm việc khi trước. Ảnh: Singtao.

Một số nguồn cho rằng chủ tài khoản thực chất là Bạch Khiết (Bai Jie), cựu phóng viên CCTV. Tuy nhiên, sau khi đăng, thu hút sự chú ý, bài đăng nói trên đã bị Weibo xóa.

Một nhân vật hồ sơ lý lịch còn nhiều bí ẩn

Alice Huang (tên tiếng Trung: Hoàng Lạc) hiện là nhân vật có nhiều điểm mờ về lý lịch. Những thông tin công khai mới nhất cho thấy bà từng hoạt động trong lĩnh vực tài chính, đầu tư và công nghệ, có thời gian giữ vị trí quản lý tại doanh nghiệp Singapore Megaspeed International. Tuy nhiên, các dữ liệu về tuổi tác, quê quán, học vấn, cha mẹ, chồng con và đời sống riêng tư của bà hầu như chưa được xác minh độc lập.

Theo thông tin được CNA và AFP tổng hợp ngày 9/11/2026, bước đầu có thể dựng hồ sơ về bà ta như sau:

Tên gọi: Alice Huang, tên Trung Quốc là Huang Le (Hoàng Lạc).

Quốc tịch: Được các hãng tin mô tả là công dân Trung Quốc.

Quan hệ với Jensen Huang: Không có quan hệ họ hàng, dù hai người cùng mang họ Huang.

Nơi hoạt động kinh doanh: Singapore và khu vực Đông Nam Á.

Vị trí đáng chú ý: Từng là giám đốc điều hành tại Megaspeed International, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và cung cấp năng lực tính toán AI.

Các lĩnh vực hoạt động: Truyền hình: Từng làm phóng viên tại CCTV và Đài Truyền hình Hồ Nam

Ngân hàng: Được cho là từng làm trợ lý cho lãnh đạo bộ phận ngân hàng tư nhân HSBC

Chứng khoán: Được cho là từng giữ chức Phó chủ tịch tại CITIC Securities

Đầu tư: Có liên hệ với Công ty Quản lý Đầu tư Hexi (Hòa Hy) Thượng Hải

Công nghệ: Từng giữ vị trí giám đốc điều hành tại Megaspeed International.

Bức ảnh thời trẻ của Hoàng Lạc (Alice Huang). Ảnh: AM730.

Nhưng đây chưa phải lý lịch đã được xác minh. AFP cho biết chưa thể kiểm chứng hồ sơ trên cơ sở dữ liệu đầu tư cũng như danh tính người lập hồ sơ. Một lãnh đạo Đài Truyền hình Hồ Nam được báo chí liên hệ nói không biết Alice Huang; các thông tin về quá trình làm việc tại CCTV cũng chưa tìm được xác nhận độc lập.

Theo giới phân tích, có mấy điểm cần làm rõ trong hồ sơ cá nhân Alice Huang: Sự chuyển đổi nghề nghiệp: Từ hồ sơ được cho là phóng viên truyền hình sang ngân hàng, chứng khoán, đầu tư và lãnh đạo doanh nghiệp công nghệ. Đây là một hành trình đáng tìm hiểu, nhưng nhiều mắt xích chưa được xác nhận.

Mạng lưới kinh doanh: Vai trò của Alice Huang tại Megaspeed, mối liên hệ với 7Road và các doanh nghiệp đầu tư Trung Quốc cũng chưa được làm rõ.

Mối liên hệ với Nvidia: Quan hệ cá nhân với Jensen Huang xuất hiện đúng vào thời điểm Megaspeed trở thành khách hàng quan trọng trong hệ sinh thái chip AI của Nvidia, khiến câu chuyện đời tư giao thoa với vấn đề kiểm soát công nghệ Mỹ - Trung.

Ảnh Alice Huang và Jensen Huang bị "đào" lại. Ảnh: UDN.

Vai trò tại Megaspeed: Chỉ khoảng 8 tháng

Đây là phần có dữ liệu doanh nghiệp tương đối rõ. Megaspeed International được thành lập tại Singapore năm 2015, ban đầu mang tên 7Road International, có nguồn gốc từ doanh nghiệp trò chơi trực tuyến 7Road của Trung Quốc.

Tháng 3/2023, khi công ty đổi tên thành Megaspeed, Alice Huang được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành. Cùng thời điểm, cổ phần doanh nghiệp được chuyển sang công ty Huang Le Limited đăng ký tại Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Đến tháng 11/2023, quyền sở hữu được chuyển tiếp sang Swiftdata, một công ty mới thành lập tại Singapore. Alice Huang và một giám đốc khác là Cang Yang cũng rời vị trí lãnh đạo Megaspeed trong tháng này.

Megaspeed sau đó trở thành một khách hàng đáng chú ý của Nvidia, hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và cho thuê năng lực tính toán AI. Công ty từng tự giới thiệu là đối tác kinh doanh quan trọng của Nvidia tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Văn phòng Megaspeed ở Singapore, nơi Alice Huang từng là giám đốc điều hành. Ảnh: Zaobao.

Đời tư và gia đình: Những khoảng trống chưa có lời giải

Đây là phần báo chí Mỹ, quốc tế cũng như Hoa ngữ hiện chưa cung cấp được nhiều thông tin đáng tin cậy.

Ngày sinh, tuổi tác chưa rõ. Quê quán: Chưa có thông tin đáng tin cậy. Trình độ học vấn: Chưa xác định được trường hay bằng cấp. Cha mẹ, anh chị em: Chưa có thông tin công khai. Tình trạng hôn nhân: Chưa rõ. Tài sản cá nhân: Chưa có số liệu đáng tin cậy.

Vì vậy, hiện chưa thể dựng một chân dung gia đình hay đời sống cá nhân của Alice Huang theo cách có cơ sở. Những thông tin đồn lan truyền trên mạng về chồng con, tuổi tác hoặc xuất thân của bà đều chưa được kiểm chứng nên không đáng tin cậy.

Jensen Huang và Alice Huang tại một quán bar ở Đài Bắc. Ảnh: Singtao.

Mối quan hệ với Jensen Huang và cáo buộc tình báo

Đây là lý do khiến Alice Huang đột ngột trở thành tâm điểm truyền thông quốc tế.

Tháng 6/2024: Hình ảnh tại một buổi gặp gỡ trong khuôn khổ triển lãm Computex ở Đài Bắc cho thấy một phụ nữ được nhận diện là Alice Huang ngồi cạnh Jensen Huang.

Ngày 22/5/2025: Video do truyền thông Đài Loan ghi lại tại một bữa tiệc ở Đài Bắc cho thấy hai người có những cử chỉ thân mật. Jensen Huang khoác tay và người phụ nữ hôn lên má ông. Sau đó, họ rời nhà hàng trên cùng một chiếc xe.

Tháng 10,11/2026: Báo chí Mỹ, Anh đưa tin về mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang và chuyện rò rỉ chip tiên tiến, một số nghị sĩ Mỹ yêu cầu Jensen Huang giải trình trước Quốc hội…

Jensen Huang thừa nhận với nhân viên Nvidia rằng ông đã không chung thủy với vợ và gửi lời xin lỗi gia đình. Ông không nêu tên người phụ nữ trong thông điệp, nhưng truyền thông xác định người được nhắc đến là Alice Huang.

Về cáo buộc tình báo, The New York Times dẫn nguồn tin am hiểu hoạt động giám sát của Mỹ cho biết cơ quan tình báo nước này nghi ngờ Alice Huang được Trung Quốc tuyển mộ để thu thập thông tin về Jensen Huang và Nvidia.

Bê bối tình cảm của CEO Jensen Huang đang khiến Nvidia lâm vào tình cảnh khó khăn, ngày 9/11/2026, Nvidia đã mất khoảng 190–192 tỷ USD vốn hóa chỉ trong một phiên, sau khi thông tin CEO Jensen Huang thừa nhận ngoại tình và hội đồng quản trị mở cuộc điều tra độc lập được công bố. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, cần phân biệt ba vấn đề.

Cáo buộc của phía Mỹ: Đây là thông tin do báo chí dẫn lại từ các nguồn tình báo, chưa có kết luận tư pháp công khai chứng minh Alice Huang hoạt động gián điệp.

Phản hồi của Singapore: Ngày 31/10/2026, Bộ Nội vụ Singapore tuyên bố chính phủ và các quan chức nước này không đưa ra nhận định Alice Huang là nguồn tin tình báo Trung Quốc, đồng thời khẳng định không có cuộc điều tra nào được tiến hành đối với cá nhân bà vì những cáo buộc đó. Tuy nhiên, cảnh sát Singapore xác nhận cuộc điều tra liên quan đến Megaspeed vẫn đang diễn ra.

Phản ứng của Trung Quốc: Bộ Ngoại giao Trung Quốc bác bỏ các cáo buộc, gọi chúng là suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ Trung Quốc.

Tóm lại, cho đến nay Alice Huang vẫn còn là một nhân vật bí ẩn. Có lẽ phải chờ phía Mỹ công bố kết quả điều tra, nếu họ thực sự muốn xử lý rốt ráo vụ việc.

Theo Singtao, CNA, Zaobao