Những điểm hẹn văn hóa tiêu biểu trong tháng 11

Ảnh minh họa: Phố Sách Hà Nội

Theo tổng hợp thông tin từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có hơn 400 hoạt động trên khắp cả nước đã được công bố.

Tại Hà Nội, Lễ khai mạc “Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội” sẽ diễn ra từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 21/11 ở khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, bên hồ Hoàn Kiếm. Trong buổi sáng, sẽ có hoạt động diễu hành di sản kết hợp biểu diễn nghệ thuật. Từ ngày 21 đến 24/11, có nhiều không gian trải nghiệm, sân khấu nghệ thuật hoạt động tại khu vực quanh hồ, như Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Tượng đài Cảm Tử và khu vực Tràng Tiền-Hàng Khay.

Điểm nhấn vào tối 24/11 là Chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, bắt đầu lúc 20 giờ, do Thành phố Hà Nội chủ trì và phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan. Chương trình dự kiến có khoảng 50.000 khán giả tham gia, được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và các nền tảng, kết hợp phần trình diễn pháo hoa theo chương trình tổ chức.

Ở thành phố Huế, chuỗi hoạt động ngày 22-24/11 đưa khán giả đến với các chương trình “Tình khúc Huế”, nghệ thuật tôn vinh di sản Việt Nam và di sản Huế, cùng những không gian trải nghiệm áo dài, Ca Huế, Bài chòi, nghề thủ công, ẩm thực và văn hóa đọc. Công chúng còn có thể tham quan triển lãm thơ vua Thiệu Trị qua công nghệ số tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, dự kiến khai mạc ngày 22/11.

Tại Thái Nguyên, Ngày hội văn hóa các dân tộc diễn ra trong hai ngày 22-23/11 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam và Quảng trường Võ Nguyên Giáp, kết hợp trình diễn di sản và các môn thể thao truyền thống. Bắc Ninh có Liên hoan các làng Quan họ gốc từ ngày 16 đến 18/11 và hát Quan họ trên thuyền tối 23/11; Quảng Ninh có Ngày hội văn hóa cộng đồng các dân tộc ngày 15/11 và chương trình nghệ thuật quảng bá di sản Yên Tử ngày 20/11.

Tại Cao Bằng, những chương trình nghệ thuật mang sắc màu các dân tộc, triển lãm mỹ thuật, không gian nghề thủ công và ẩm thực dự kiến diễn ra trong tháng 11. Tại Lạng Sơn, người dân có thể theo dõi trình diễn di sản Xứ Lạng tối 23/11 và đồng diễn múa Chầu sáng 24/11. Thành phố Đà Nẵng đang xây dựng phương án trình diễn ánh sáng 3D Mapping trên sông Hàn ngày 23/11 và chương trình nghệ thuật ngày 24/11. Cà Mau dự kiến tổ chức các hoạt động nghệ thuật gắn với văn hóa dân tộc, đờn ca tài tử và âm nhạc truyền thống Khmer; Gia Lai giới thiệu văn hóa cồng chiêng và các hoạt động trải nghiệm di sản trong tháng 11.

Tại Ninh Bình, không gian di sản ở Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư sẽ đón khách tham quan Triển lãm ảnh Di sản văn hóa Việt Nam, dự kiến mở cửa từ ngày 21 đến 27/11. Cùng thời gian này có các hoạt động trình diễn, thực hành di sản phi vật thể và giáo dục di sản; Bảo tàng Ninh Bình là nơi dự kiến tổ chức tọa đàm về quản lý cổ vật và đào tạo nhân lực giám định cổ vật ngày 21/11.

Tại Quảng Ngãi Tuần Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa dự kiến khai mạc ngày 18/11; Liên hoan di sản văn hóa phi vật thể ngày 20-23/11 tại phường Kon Tum, kết hợp cồng chiêng, lễ hội đường phố và không gian nghề truyền thống.

Tỉnh Gia Lai dự kiến tổ chức chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng trong tháng 11; các hoạt động trình diễn, trải nghiệm di sản tại Bảo tàng Pleiku ngày 20-30/11 và chương trình nghệ thuật truyền thống ngày 24/11 tại Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh.

Tỉnh Khánh Hòa có chương trình “Thanh âm quê hương” tối 22/11 tại Quảng trường 16 tháng 4; trao giải, công bố tác phẩm Cuộc thi sáng tác ca khúc mới về Khánh Hòa ngày 24/11 tại sân khấu Tháp Trầm Hương; trình diễn, trải nghiệm văn hóa Chăm tại Tháp Bà Pô Nagar, Tháp Pô Klong Garai và mở cửa miễn phí các điểm di tích lịch sử, văn hóa do địa phương quản lý ngày 24/11.

Tỉnh An Giang phối hợp đăng cai Ngày hội Văn hóa Việt Nam lần thứ nhất, dự kiến ngày 21-25/11 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh.

Tỉnh Đồng Tháp dự kiến chương trình nghệ thuật đặc biệt tối 23/11 tại Quảng trường Hùng Vương, kết hợp các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực và văn hóa đọc.

Tại Cần Thơ, chuẩn bị công diễn “Tiếng hò Sông Hậu” ngày 24/11, các hoạt động Lễ hội Oóc Om Bóc-Đua ghe Ngo và Lễ hội Văn hóa Sông nước. Vĩnh Long dự kiến tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 18-24/11 gắn Lễ hội Ok Om Bok, với không gian ẩm thực Nam Bộ quy mô 50 gian hàng, đua ghe Ngo ngày 21-22/11 và đêm lễ hội tại Ao Bà Om ngày 24/11.

Tây Ninh dự kiến tổ chức Hội nghị Văn hóa tỉnh lần thứ I ngày 20/11, kết hợp các hoạt động nghệ thuật cộng đồng, triển lãm, thể thao dân tộc. Đắk Lắk đang hoàn thiện kế hoạch Tuần Văn hóa và phối hợp xây dựng hoạt động hưởng ứng tại xã, phường, chú trọng dân vũ, trò chơi dân gian, chiếu phim, thư viện lưu động và sản phẩm văn hóa đặc trưng.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong cộng đồng như: Tuần lễ Nghệ thuật biểu diễn và các chương trình nghệ thuật tại không gian công cộng; triển lãm tranh cổ động tấm lớn tại Lâm Đồng và Quảng Ngãi; các hoạt động giới thiệu sách, mỹ thuật, nhiếp ảnh, văn hóa truyền thống và trải nghiệm tại các thiết chế văn hóa, cơ sở lưu trú du lịch.