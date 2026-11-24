Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí tại buổi họp báo chương trình "Muôn sắc Việt Nam". (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Chia sẻ về thiết kế sân khấu, Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, sân khấu được thiết kế với hình hài và tinh thần của văn hóa Việt, với cảm hứng kiến trúc từ 3 biểu tượng đặc trưng của văn hóa Đông Sơn như Mặt trời, Trống đồng và Chim lạc. Không gian nghệ thuật này được kiến tạo nhằm khẳng định cội nguồn, bản sắc và khát vọng của dân tộc.

Theo Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, biểu tượng Mặt trời nằm ở vị trí trung tâm sân khấu tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thể hiện qua hệ thống màn hình LED tròn có quy mô biểu đạt lớn nhất từ trước đến nay. Hình tượng mặt trời biểu đạt tư tưởng "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Ánh sáng từ trung tâm mang ý nghĩa biểu tượng cho vai trò dẫn đường của văn hóa, soi sáng nhận thức, bồi đắp tâm hồn và khơi mở khát vọng phát triển của dân tộc.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí giới thiệu về sân khấu. (Ảnh: NAM NGUYỄN)

Biểu tượng Trống đồng được đặt tại phần sàn chính sân khấu, biểu tượng cho cội nguồn và sức mạnh đại đoàn kết. Đây là sàn biểu diễn hình tròn đặc biệt nằm ngay giữa không gian của hàng ngàn khán giả, hội tụ những thanh âm, sắc màu văn hóa của các thế hệ người Việt qua hàng nghìn năm. Văn hóa đang trở thành sức mạnh kết nối cộng đồng, hun đúc bản lĩnh và sức mạnh của cả dân tộc.

Biểu tượng Chim lạc được thể hiện qua LED hai bên sân khấu lấy cảm hứng từ đôi cánh chim lạc, biểu tượng cho bản sắc vươn xa. Đôi cánh được tạo hình kết hợp hài hòa với màn hình LED chính và hệ thống LED tròn trung tâm.

Tổng đạo diễn cũng cho biết, lần đầu tiên, một hệ thống giàn diễn mở rộng bên trên được tạo tác, mang đến không gian trình diễn đa chiều, tăng cường sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả. Khán giả chính là một trong những tâm điểm vô cùng quan trọng của chương trình.

Sân khấu "Muôn sắc Việt Nam" mang tuyên ngôn nghệ thuật “Văn hóa là nền tảng tinh thần, là ánh sáng soi đường và là sức mạnh nội sinh đưa dân tộc Việt Nam phát triển trong kỷ nguyên mới”.

Về nội dung, đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, cấu trúc chương trình gồm 3 chương, tôn vinh sự phong phú của văn hóa các dân tộc vùng miền, cùng chung nguồn cội và gắn kết bởi lòng yêu nước, kết nối di sản với sức sáng tạo hôm nay. Chương trình khơi dậy niềm tự hào và khát vọng đưa văn hóa Việt Nam lan tỏa mạnh mẽ ra thế giới, đóng góp vào việc phát triển công nghiệp văn hóa nước nhà.

Chương 1 mang tên “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, khơi gợi những giá trị văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, khí chất và bản lĩnh Việt Nam trong suốt chiều dài lịch sử từ thời dựng nước, giữ nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Ở chương 1, văn hóa luôn là điểm tựa tinh thần nuôi dưỡng lòng yêu nước, ý chí tự cường và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Trong thời kỳ hòa bình và phát triển, văn hóa tiếp tục là nền tảng bồi đắp nhân cách, gia đình, xã hội và con người Việt Nam, trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc và nâng cao vị thế quốc tế.

Chương 2 mang tên “Muôn sắc di sản”, mở ra bức tranh văn hóa Việt Nam trong đời sống hôm nay, nơi các giá trị di sản đang được gìn giữ, phát huy và trao truyền qua các thế hệ. Từ tiếng mẹ đẻ, làn điệu dân ca, âm nhạc truyền thống đến lễ hội, tín ngưỡng - mỗi di sản mang một sắc thái riêng, lưu giữ đạo lý và đời sống tinh thần của người Việt.

Chương 3 mang tên “Bản sắc vươn xa”, thể hiện nhịp sống sôi động của Việt Nam hôm nay, nơi bản sắc truyền thống tiếp tục được phát huy bằng sức mạnh sáng tạo và những biểu đạt đặc biệt của thế hệ trẻ. Sự giao hòa giữa văn hóa dân tộc và nghệ thuật đương đại mở ra những khả năng kết nối mới, giao lưu quốc tế, khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng của người Việt. Văn hóa ngày càng khẳng định vai trò là nguồn lực nội sinh và sức mạnh nền của quốc gia.

Chương trình kết hợp yếu tố văn hóa truyền thống và công nghệ.(Ảnh: NAM NGUYỄN)

Trong thời lượng 120 phút, chương trình gói gọn hành trình văn hóa xuyên suốt hàng nghìn năm và chạm vào cảm xúc của nhiều thế hệ. Bên cạnh tư tưởng xuyên suốt là quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi", chương trình còn chọn điểm nhấn là Thủ đô Hà Nội, nơi hội tụ văn hóa. Tinh hoa văn hóa của các dân tộc, các vùng miền sẽ có không gian hội tụ tại sân khấu Thủ đô.

Bên cạnh đó, di sản được kể bởi chính những người gìn giữ. Các nghệ nhân và người thực hành di sản trực tiếp xuất hiện trên sân khấu cùng hàng nghìn khán giả và thế hệ trẻ để tiếp nối câu chuyện di sản.

Sân khấu cũng là nơi hội tụ của các thế hệ nghệ sĩ: nghệ sĩ gạo cội, đi cùng năm tháng: Nghệ sĩ Nhân dân Quang Thọ, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết, Nghệ sĩ Nhân dân Thu Hiền, Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Hoa, Nghệ sĩ Nhân dân Tấn Minh, Nghệ sĩ Nhân dân Tự Long, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh.... cho đến dàn nghệ sĩ trẻ: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hoàng Thùy Linh, Hòa Minzy, Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Erik, Đông Hùng, Võ Hạ Trâm, Phạm Thu Hà, Phương Trinh Jolie, Lâm Bảo Ngọc, Anh Tú, Quốc Thiên, Phạm Anh Duy, nhóm Opalus, Muội, Hoàng Việt, Thu Hằng, Osad, Cheng, Iaria, Dũng Vita, A Thục, Phương Thiên Kim, Kim Cương, Ngô Tuệ Mẫn, Cao Vũ, Quý Bùi, Khổng Minh Triết, Lê Ngọc Minh Giang....

Lần đầu tiên điện ảnh được đặt lên sân khấu chương trình nghệ thuật với sự tham gia của các diễn viên Phương Nam, Bảo Định, Lãnh Thanh, Thanh Huế.... Yếu tố điện ảnh phối hợp với nghệ thuật sân khấu giúp lịch sử hiện lên sống động qua số phận, hành động và cảm xúc của nhân vật.

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cho biết, kịch bản đã nhận được sự góp ý sâu sắc từ Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Báo và Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội cùng các sở, ngành chuyên môn.

Chương trình quy tụ sự tham gia của Giám đốc âm nhạc Nguyễn Hữu Vượng, Tổng đạo diễn Trần Ly Ly, Giám đốc sáng tạo-biên kịch Vũ Liêm cùng đông đảo nghệ sĩ, kỹ sư, chuyên gia đang làm việc không ngừng nghỉ.

“Chương trình "Muôn sắc Việt Nam" không dừng lại ở một đêm diễn khát vọng về thương hiệu văn hóa quốc gia, mà cùng hướng tới viết nên những giá trị đẹp nhất của văn hóa Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào cho thế hệ trẻ, kiều bào ở nước ngoài và bạn bè quốc tế” - đạo diễn Đặng Lê Minh Trí bộc bạch.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Chương trình diễn ra tối 24/11 tại Sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, nhằm chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam, đồng thời kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946-24/11/2026).