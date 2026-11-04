Những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2027

National Geographic vừa công bố danh sách “The Best Places in the World to Travel to in 2027”

Danh sách thường niên “Những điểm đến tuyệt vời nhất thế giới” (The Best Places in the World to Travel) của National Geographic giới thiệu 25 điểm đến trên sáu lục địa, đồng thời phác họa những xu hướng đáng chú ý trong lựa chọn và trải nghiệm của du khách.

Du lịch thế giới tìm kiếm những trải nghiệm mới

National Geographic vừa công bố danh sách “The Best Places in the World to Travel to in 2027”, ấn phẩm thường niên tuyển chọn những điểm đến nổi bật trên thế giới.

Được xây dựng với sự tham gia của mạng lưới nhà văn, nhiếp ảnh gia và những người khám phá thuộc National Geographic, danh sách năm nay có 25 điểm đến trải rộng trên sáu lục địa.

Điểm chung của các lựa chọn là sự xuất hiện của những tuyến khám phá mới, các hoạt động khơi dậy di sản văn hóa và những sự kiện kỷ niệm mang ý nghĩa đặc biệt trong năm 2027.

Không chỉ hướng sự chú ý vào những địa danh vốn đã nổi tiếng, danh sách đặt trọng tâm vào những chuyển động đang làm mới trải nghiệm du lịch.

Một công viên quốc gia mới chuẩn bị mở cửa, tuyến đường khám phá được cải thiện, bảo tàng được tái thiết, lễ hội văn hóa bước vào dấu mốc quan trọng hay cộng đồng địa phương chủ động kể câu chuyện của mình đều có thể trở thành lý do để du khách lựa chọn một chuyến đi.

Một xu hướng nổi bật trong danh sách năm nay là sức hấp dẫn của các vùng thiên nhiên rộng lớn, những cung đường đi bộ đường dài và trải nghiệm ngoài trời. Du khách ngày càng có thêm lựa chọn để tiếp cận cảnh quan tự nhiên thông qua các tuyến đường mới, hạ tầng được cải thiện và hoạt động khám phá có trách nhiệm hơn.

Ở châu Âu, vùng Vestland của Na Uy được nhắc đến với hệ thống vịnh hẹp, sông băng, thác nước và những cung đường trải nghiệm gắn với thiên nhiên.

Các hoạt động chèo kayak, du thuyền sử dụng năng lượng sạch, đi bộ đường dài được kết hợp với nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Sự kết nối giữa cảnh quan và trải nghiệm thư giãn tạo nên sức hấp dẫn riêng cho loại hình du lịch thiên nhiên.

Tại Armenia, tuyến đường đi bộ xuyên vùng Kavkaz đang được cải thiện với hệ thống biển chỉ dẫn, điểm cắm trại và các lựa chọn lưu trú tại cộng đồng địa phương. Những cung đường từng dành cho người đi bộ giàu kinh nghiệm dần trở nên dễ tiếp cận hơn với nhiều nhóm khách.

Du khách có thể kết hợp trekking, tìm hiểu đời sống nông thôn, thưởng thức ẩm thực địa phương và khám phá các di tích lịch sử dọc tuyến.

Ở Nam Mỹ, Cape Froward của Chile chuẩn bị trở thành công viên quốc gia mới, mở thêm không gian khám phá vùng Patagonia. Những cung đường đi bộ, hoạt động cắm trại, chèo kayak và quan sát động vật hoang dã được đặt trong định hướng bảo tồn cảnh quan tự nhiên.

Trong khi đó, Malawi thu hút sự chú ý nhờ những nỗ lực phục hồi sinh cảnh, phát triển du lịch quan sát động vật hoang dã và khai thác các giá trị tự nhiên quanh hồ Malawi, núi Mulanje.

Những lựa chọn này phản ánh sức hút ngày càng rõ của du lịch khám phá, du lịch sinh thái và các trải nghiệm gắn với bảo tồn. Cảnh quan vẫn là tài nguyên quan trọng, nhưng chất lượng tiếp cận, khả năng tổ chức hoạt động và sự tham gia của cộng đồng đang góp phần quyết định sức hấp dẫn của sản phẩm.

Di sản văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ đương đại

Một mạch nội dung xuyên suốt “The Best Places in the World to Travel to in 2027” là sự trở lại mạnh mẽ của di sản, bản sắc cộng đồng và những câu chuyện lịch sử.

National Geographic dành sự quan tâm cho các điểm đến đang làm mới cách giới thiệu văn hóa bản địa, phục hồi không gian di sản và đưa truyền thống vào đời sống du lịch hiện đại.

Tại Thành Đô, Trung Quốc, câu chuyện về vương quốc Cổ Thục (Shu cổ đại) được khơi mở qua các phát hiện khảo cổ và hoạt động trưng bày tại những bảo tàng lớn. Năm 2027 đánh dấu 100 năm phát hiện đầu tiên liên quan đến nền văn minh này.

Các hiện vật bằng vàng, đồng cùng những dấu tích khảo cổ giúp công chúng tiếp cận một giai đoạn lịch sử từng bị lãng quên. Câu chuyện di sản tiếp tục được nối dài qua nghệ thuật biểu diễn, ẩm thực Tứ Xuyên và đời sống đô thị sôi động.

Ở Penang, Malaysia, di sản kiến trúc, nghệ thuật đường phố, ẩm thực và những khu phố lịch sử được đặt trong mối liên hệ với hệ sinh thái rừng nhiệt đới, làng quê và các hoạt động bảo tồn.

Những ngôi nhà cổ được phục dựng thành không gian lưu trú, các tour tìm hiểu di sản được tổ chức cùng hướng dẫn viên địa phương, trong khi trải nghiệm ẩm thực gắn với nông sản bản địa mở rộng cách du khách tiếp cận văn hóa.

Tại Halifax, Canada, câu chuyện về cộng đồng bản địa Mi’kmaw và di sản người gốc Phi được giới thiệu thông qua trung tâm văn hóa, các tour tìm hiểu lịch sử và hoạt động trải nghiệm truyền thống. Đây là một hướng tiếp cận đáng quan tâm, bởi du khách được tiếp xúc với lịch sử qua tiếng nói của chính cộng đồng sở hữu di sản.

Ở vùng Maya Ka’an của Mexico, du lịch dựa vào cộng đồng được phát triển cùng hoạt động bảo tồn rừng, đầm phá và hệ sinh thái bản địa. Du khách có thể lưu trú tại nhà dân, học nghề thủ công, tìm hiểu canh tác nông nghiệp, thưởng thức món ăn truyền thống và tham gia các chuyến khám phá do người địa phương hướng dẫn.

Những ví dụ này cho thấy di sản đang được nhìn nhận như một nguồn lực sống. Sức hấp dẫn không dừng ở kiến trúc cổ, hiện vật hay những câu chuyện được kể trong bảo tàng. Tri thức bản địa, nghề thủ công, tập quán sinh hoạt, ẩm thực và ký ức cộng đồng cũng có thể trở thành nội dung trải nghiệm có giá trị.

Các sự kiện kỷ niệm trở thành động lực thu hút du khách

Danh sách năm 2027 dành sự chú ý đặc biệt cho những sự kiện mang dấu mốc lịch sử, văn hóa và nghệ thuật. Đây là nhóm nội dung có khả năng tạo ra sức hút theo thời điểm, thúc đẩy nhu cầu lưu trú, chi tiêu và mở rộng các hoạt động dịch vụ tại điểm đến.

Tại Normandy, Pháp, chương trình Millennium 2027 đánh dấu 1.000 năm ngày sinh của William the Conqueror, nhân vật có ảnh hưởng lớn trong lịch sử châu Âu.

Hơn 1.000 hoạt động được lên kế hoạch trong năm, gồm hòa nhạc, tiệc mang phong cách trung cổ, trình diễn đường phố và các chương trình tìm hiểu lịch sử. Những công trình gắn với William the Conqueror, bảo tàng thảm Bayeux và các di sản kiến trúc được đặt trong một không gian sự kiện quy mô lớn.

Thành phố Jaipur, Ấn Độ, kỷ niệm 300 năm thành lập vào năm 2027, đồng thời tổ chức kỳ thứ 20 của Jaipur Literature Festival.

Sự kiện văn học thu hút khoảng 400.000 lượt người mỗi năm, quy tụ các tác giả, học giả và những tiếng nói có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Các chương trình âm nhạc, triển lãm và hoạt động nghệ thuật bổ sung thêm sức hấp dẫn cho thành phố vốn nổi tiếng với cung điện, pháo đài và nghề thủ công truyền thống.

Tại Grenada, lễ hội Spicemas bước vào dịp kỷ niệm 150 năm với các cuộc diễu hành, biểu diễn steelpan, calypso và những hoạt động đường phố đặc sắc. Salvador của Brazil cũng được chú ý khi lễ hội Carnival và Festa de Iemanjá diễn ra liền kề trong năm 2027, tạo nên chuỗi hoạt động văn hóa quy mô lớn gắn với di sản của cộng đồng người gốc Phi.

Âm nhạc cũng trở thành lý do để lựa chọn điểm đến. Leipzig của Đức chuẩn bị tổ chức nhiều chương trình kỷ niệm liên quan đến di sản âm nhạc cổ điển, trong đó có sự kiện đánh dấu 200 năm ngày mất của Beethoven và 300 năm tác phẩm St. Matthew Passion của Johann Sebastian Bach. Các lễ hội âm nhạc, chương trình biểu diễn và không gian văn hóa tiếp tục củng cố bản sắc của thành phố.

Những dấu mốc kỷ niệm được chuyển hóa thành sản phẩm du lịch có nội dung cụ thể, giúp điểm đến tạo sức hút trong một khoảng thời gian xác định. Lễ hội, triển lãm, biểu diễn và hoạt động cộng đồng cũng góp phần kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng chi tiêu cho lưu trú, ăn uống, mua sắm và dịch vụ văn hóa.

Danh sách năm 2027 dành sự chú ý đặc biệt cho những sự kiện mang dấu mốc lịch sử, văn hóa và nghệ thuật

Thành phố sáng tạo, ẩm thực và du lịch chăm sóc sức khỏe lên ngôi

Bên cạnh thiên nhiên và di sản, “The Best Places in the World to Travel to in 2027” phản ánh sự đa dạng hóa trải nghiệm tại các đô thị. Nghệ thuật đương đại, thiết kế, ẩm thực, âm nhạc, không gian công cộng và các hoạt động chăm sóc sức khỏe đang trở thành thành tố quan trọng trong sức cạnh tranh của điểm đến.

Dải bờ biển California của Mỹ được National Geographic lựa chọn với những cộng đồng nghệ thuật đang tiếp tục phát triển. Các phòng tranh, xưởng sáng tạo, tuyến tranh tường, không gian biểu diễn và hoạt động trải nghiệm thủ công tạo thêm lý do để du khách dừng chân trên cung đường ven biển nổi tiếng.

Tại Santander của Tây Ban Nha, sự xuất hiện của các bảo tàng nghệ thuật và không gian trưng bày mới đang đưa thành phố cảng này trở thành một điểm đến văn hóa nổi bật.

Melbourne của Australia tiếp tục phát huy lợi thế về nghệ thuật, thể thao, ẩm thực đa văn hóa và các khu phố giàu bản sắc. Thành phố cũng mở rộng không gian xanh, phát triển những công viên quy mô nhỏ và tuyến trải nghiệm ven biển kết hợp suối nước nóng, bể tắm biển. Ẩm thực được xem như một cách khám phá sự đa dạng văn hóa của cộng đồng cư dân.

Du lịch chăm sóc sức khỏe cũng hiện diện rõ trong các lựa chọn. Grenada kết hợp nguồn tài nguyên địa nhiệt, bùn khoáng, thác nước với yoga, trị liệu bằng nước và các hoạt động thư giãn. Những trải nghiệm này được đặt trong mối liên hệ với thiên nhiên và văn hóa bản địa, tạo nên sản phẩm wellness có bản sắc riêng.

Bên cạnh đó, ẩm thực xuất hiện như một sợi dây kết nối giữa di sản và đời sống hiện đại. Tại Penang, Chengdu hay các thành phố vùng Baltic của Ba Lan, món ăn truyền thống được giới thiệu cùng câu chuyện về nguyên liệu, kỹ thuật chế biến và lịch sử cộng đồng.

Những nhà hàng, chợ địa phương, cơ sở sản xuất thực phẩm thủ công trở thành một phần trong trải nghiệm khám phá điểm đến.

Du lịch năm 2027 hướng tới chiều sâu trải nghiệm

Nhìn tổng thể, danh sách “The Best Places in the World to Travel to in 2027” cho thấy du lịch toàn cầu đang mở rộng phạm vi lựa chọn. Những địa danh nổi tiếng vẫn có sức hút, song các điểm đến ít được chú ý, những tuyến khám phá mới và các cộng đồng sở hữu bản sắc văn hóa riêng đang có thêm cơ hội xuất hiện trên bản đồ du lịch quốc tế.

Có thể nhận diện một số chuyển động đáng quan tâm. Thiên nhiên được khai thác gắn với bảo tồn và hoạt động ngoài trời; di sản được kể lại qua trải nghiệm cộng đồng. Các lễ kỷ niệm tạo ra động lực du lịch theo thời điểm; nghệ thuật, ẩm thực và wellness góp phần làm phong phú sản phẩm đô thị.

Đặc biệt, những sáng kiến phục hồi không gian cũ, mở tuyến đi bộ, cải thiện kết nối giao thông và phát triển hạ tầng văn hóa đang tạo thêm sức hấp dẫn cho các điểm đến.

Với du lịch Việt Nam, danh sách của National Geographic gợi mở nhiều hướng suy ngẫm về phát triển sản phẩm.

Tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa của Việt Nam có tiềm năng lớn, song sức cạnh tranh trong giai đoạn mới đòi hỏi khả năng chuyển hóa tài nguyên thành trải nghiệm có nội dung, có câu chuyện và tạo được sự tham gia thực chất của cộng đồng.

Những lễ hội văn hóa có thể được tổ chức gắn với lịch sử địa phương; làng nghề mở rộng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; các tuyến du lịch thiên nhiên cần kết nối với bảo tồn và sinh kế cư dân; bảo tàng, không gian nghệ thuật và ẩm thực bản địa có thể trở thành thành tố quan trọng trong sản phẩm đô thị.

Khi các hoạt động ấy được kết nối hợp lý, điểm đến sẽ có thêm lý do để du khách lưu lại lâu hơn và quay trở lại.

Danh sách 25 điểm đến của National Geographic là gợi ý tuyệt vời cho những chuyến đi trong năm 2027.

Qua các lựa chọn, ấn phẩm này phản ánh một quan niệm ngày càng rõ về sức hấp dẫn của du lịch: du khách muốn khám phá cảnh quan, nhưng cũng muốn hiểu lịch sử, gặp gỡ cộng đồng, thưởng thức văn hóa và tham gia vào những trải nghiệm có ý nghĩa. Đó cũng là hướng phát triển mà nhiều điểm đến đang theo đuổi để tạo dấu ấn riêng trên bản đồ du lịch thế giới.