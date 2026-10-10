Những điểm đến mang dấu ấn lịch sử, văn hóa

Di tích đình thần Hưng Long là điểm đến hấp dẫn trong hành trình về nguồn tại phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.

Hiện phường Chơn Thành được UBND thành phố phân cấp quản lý 3 di tích, trong đó có Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh - 1973, thuộc đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Đây là nơi ghi dấu những chiến công và sự hy sinh của bộ đội Trường Sơn, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong những năm 1973-1975, góp phần mở đường, tăng cường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Bên cạnh đó, di tích cấp tỉnh (nay là thành phố) đình thần Hưng Long trên địa bàn phường Chơn Thành với lịch sử gần 200 năm hình thành và phát triển, đóng vai trò quan trọng trong đời sống tín ngưỡng của cộng đồng dân cư địa phương. Hằng năm, đình duy trì các lễ hội truyền thống như: Lễ Khai sơn (mùng 7 tháng Giêng), Lễ Kỳ yên (15 và 16-2 âm lịch), Lễ Cầu bông của người Kinh - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (16-6 âm lịch) và Lễ Rước thần (từ ngày 25 đến 30 tháng Chạp). Đây là dịp để người dân gìn giữ phong tục, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa truyền thống đến du khách thập phương.

Ngoài ra, địa phương còn có Di tích Cầu xe lửa (Cầu đường sắt) nằm trong danh mục di tích kiểm kê.

Hiện phường Chơn Thành có 35 cơ sở lưu trú, gồm nhà nghỉ, khách sạn, ước tính đảm bảo phục vụ nhu cầu của khoảng 350 lượt khách. Cùng với hệ thống cơ sở lưu trú, các di tích, lễ hội truyền thống đang tạo thêm tiềm năng để địa phương hình thành những điểm đến mang dấu ấn riêng, góp phần làm phong phú thêm hành trình khám phá vùng đất Đồng Nai.