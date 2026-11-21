Chợ giáng sinh. Ảnh: AI

Từ Đức, Thụy Sĩ đến Singapore và New York (Mỹ), những khu chợ Giáng sinh thường niên luôn mang đến những ấn tượng đặc biệt cho người dân và du khách. Thậm chí, một số khu chợ đã trở nên nổi tiếng và trở thành những điểm tham quan thu hút đông đảo du khách.

Chợ Giáng sinh Wiener Christkindlmarkt, Áo

Với vòng đu quay khổng lồ, Wiener Christkindlmarkt ở Vienna mang đến khung cảnh kỳ diệu và đậm sắc màu lễ hội.

Dù thủ đô nước Áo có khoảng 20 khu chợ Giáng sinh, Wiener Christkindlmarkt vẫn là một trong những sự kiện lâu đời và mang đậm nét truyền thống nhất.

Được biết đến với tên gọi “Giấc mơ Giáng sinh Vienna”, khu chợ được tổ chức ngay trước Tòa thị chính thành phố, nổi bật với sân trượt băng dành cho trẻ em rộng 3.000 m².

Chợ Giáng sinh Basel, Thụy Sĩ

Thật khó để tìm thấy điểm đến nào có thể mang đến không khí Giáng sinh ấn tượng hơn Thụy Sĩ. Vào thời điểm này trong năm, hầu hết các thị trấn của Thụy Sĩ đều rộn ràng với những khu chợ lễ hội, tạo nên bầu không khí vô cùng náo nhiệt và đặc sắc.

Trong đó, chợ Giáng sinh Basel là khu chợ lớn nhất và được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất.

Được chia thành hai khu vực tại quảng trường Barfüsserplatz và Münsterplatz, chợ Giáng sinh Basel có khoảng 150 gian hàng được trang hoàng lộng lẫy, bày bán đủ loại mặt hàng từ gia vị dùng trong mùa Giáng sinh, đồ trang trí đến nến.

Du khách có thể leo lên cầu thang của tháp nhà thờ St. Martin để ngắm nhìn toàn cảnh khu phố cổ lung linh ánh đèn, hoặc thưởng thức một ly rượu vang nóng tại mô hình kim tự tháp Giáng sinh ở quảng trường Barfüsserplatz.

Chợ Giáng sinh Strasbourg, Pháp

Là một trong những khu chợ Giáng sinh lâu đời nhất châu Âu, chợ Strasbourg ra đời vào năm 1570 và đã trải qua nhiều thay đổi đáng kể.

Năm nay, chợ Giáng sinh Strasbourg được tổ chức tại 8 địa điểm khác nhau, thắp sáng thành phố bằng hàng nghìn ánh đèn lung linh cùng những món đồ trang trí rực rỡ sắc màu lễ hội.

Mỗi năm, khu chợ thu hút hơn 2 triệu lượt khách tham quan, với hàng trăm gian hàng bằng gỗ kiểu nhà gỗ nhỏ, bày bán đủ loại mặt hàng từ đồ trang trí, quà tặng đến rượu vang Alsace đặc sản địa phương.

Quảng trường Kléber có lẽ là địa điểm thu hút đông du khách nhất nhờ cây thông Noel khổng lồ. Tuy nhiên, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng vô số khung cảnh đẹp như cổ tích khi dạo bước qua những con ngõ nhỏ quanh co và các quảng trường xinh xắn của thành phố.

Lễ hội mùa đông Winter Wonders, Bỉ

Brussels trở nên sôi động và rực rỡ hơn bao giờ hết mỗi dịp Giáng sinh nhờ Winter Wonders. Đây là sự kiện mang đậm không khí lễ hội, thậm chí có quy mô và sức hấp dẫn giống một lễ hội mùa đông hơn là một khu chợ Giáng sinh thông thường.

Là một trong những sự kiện lớn và thu hút đông đảo du khách nhất tại Bỉ, lễ hội thường niên này trải rộng trên nhiều quảng trường và không gian công cộng, bao gồm khu vực Bourse, quảng trường Place de la Monnaie, Grand Place, Place Sainte-Catherine và Marché aux Poissons.

Du khách có thể thưởng thức các màn trình diễn ánh sáng kết hợp âm thanh, tham gia trượt băng hoặc trải nghiệm những trò chơi tại khu vui chơi hội chợ. Ngoài ra, khoảng 200 gian hàng gỗ còn bày bán rượu vang nóng, bia Bỉ và bánh waffle thơm ngon.

Đặc biệt, du khách sẽ không khỏi choáng ngợp trước cây thông Noel khổng lồ được trang hoàng lộng lẫy tại quảng trường Grand Place.

Giáng sinh tại công viên Tivoli, Copenhagen, Đan Mạch

Công viên giải trí kết hợp khu vườn thư giãn nổi tiếng của Đan Mạch này luôn là điểm đến rực rỡ và đầy sức hấp dẫn vào bất kỳ thời điểm nào trong năm.

Thật khó tìm thấy nơi nào có vẻ đẹp huyền ảo và quyến rũ hơn khu vườn Tivoli trong mùa lễ hội cuối năm.

Hơn 1.000 cây thông Noel được trang trí lộng lẫy tô điểm cho khuôn viên công viên. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động giải trí, từ các trò chơi hội chợ đến những màn trình diễn của ban nhạc Pixie truyền thống, mang đến trải nghiệm mùa đông độc đáo khó nơi nào sánh được.

Năm nay, du khách còn có cơ hội chiêm ngưỡng công trình sắp đặt ánh sáng mô phỏng các hành tinh, tạo nên khung cảnh lung linh, huyền ảo.