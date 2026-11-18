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Ngày 17/11, Tập đoàn tái bảo hiểm Swiss Re (Thụy Sĩ) cảnh báo kinh tế toàn cầu đang ngày càng phụ thuộc vào dòng vốn đầu tư cho Trí tuệ Nhân tạo.

Xu hướng này có thể khiến nền kinh tế dễ bị tổn thương hơn trước các cú sốc, ngay cả khi triển vọng tăng trưởng được cải thiện.

Trong báo cáo thường niên công bố cùng ngày, Swiss Re dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,8% trong năm 2027, so với mức ước tính 2,6% của năm 2026. Tuy nhiên, ông Jérôme Jean Haegeli, chuyên gia kinh tế trưởng của tập đoàn, lưu ý rằng tăng trưởng cao hơn không đồng nghĩa với khả năng chống chịu của nền kinh tế được cải thiện.

Theo ông Haegeli, Trí tuệ Nhân tạo đang tạo ra những thay đổi đáng kể và bắt đầu mang lại hiệu quả về năng suất trong nhiều lĩnh vực, trong đó có ngành bảo hiểm. Tuy nhiên, kỳ vọng của thị trường đối với công nghệ này có thể đang vượt xa những lợi ích kinh tế thực tế, khiến cổ phiếu liên quan đến Trí tuệ Nhân tạo tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh.

Swiss Re nhận định làn sóng đầu tư sẽ tiếp tục được duy trì, không chỉ tập trung vào các trung tâm dữ liệu mà còn mở rộng sang lĩnh vực năng lượng. Theo ước tính của tập đoàn, đầu tư vào trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo có thể tạo ra khoảng 200 tỷ USD phí bảo hiểm vào năm 2030.

Cùng với cơ hội phát triển, sự mở rộng của các trung tâm dữ liệu cũng đặt ra những thách thức về quản lý rủi ro, do nhiều doanh nghiệp cùng phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, hạ tầng điện, nguồn cung năng lượng và chuỗi cung ứng.

Nghiên cứu do Swiss Re phối hợp với Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London (LSE) thực hiện cho thấy mức độ liên kết rủi ro giữa các tập đoàn lớn đã tăng 24% kể từ năm 2019, dưới tác động của biến đổi khí hậu, Trí tuệ Nhân tạo, các công nghệ mới, bất ổn xã hội và rủi ro y tế.

Swiss Re cảnh báo sự gián đoạn tại một lĩnh vực có thể kéo theo những tác động dây chuyền đối với nhiều doanh nghiệp, ngành kinh tế và khu vực địa lý, qua đó làm gia tăng nhu cầu bảo vệ trước các rủi ro mang tính hệ thống. Bên cạnh đó, tập đoàn dự báo thiệt hại được bảo hiểm do thiên tai trên toàn cầu có thể tiến gần mức 200 tỷ USD mỗi năm vào năm 2030.

Trên thị trường tái bảo hiểm, nguồn vốn từ các nhà đầu tư truyền thống và các nguồn vốn thay thế tiếp tục tăng khoảng 5% mỗi năm. Tuy nhiên, Swiss Re lưu ý nguồn vốn dồi dào không đồng nghĩa với khả năng cung cấp bảo hiểm tăng tương ứng, khi các doanh nghiệp ngày càng thận trọng trong đánh giá rủi ro liên quan đến trung tâm dữ liệu, an ninh mạng và chuỗi cung ứng có tính liên kết cao.

Swiss Re dự báo tăng trưởng phí bảo hiểm phi nhân thọ toàn cầu sẽ phục hồi từ khoảng 0,5% năm 2026 lên 1,5% năm 2027, song vẫn thấp hơn đáng kể so với mức tăng trưởng bình quân dài hạn khoảng 3,5%./.