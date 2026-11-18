Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc gặp với lãnh đạo các nước thuộc Nhóm Bộ tứ bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN ở Manila, Philippines, ngày 17/11/2026. Ảnh: Kyodo/TTXVN phát

Tổng thống Trump đang có chuyến công du châu Á và có các cuộc gặp lãnh đạo tại Philippines, trước khi tới Trung Quốc hội đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và có thể cả Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un.

Hành trình này ghi nhận một số diễn biến đáng chú ý, phản ánh cả những vấn đề chính trị trong nước Mỹ lẫn tính toán ngoại giao của Washington tại khu vực.

Sự cố trong nước theo chân ông Trump đến châu Á

Dù cách Washington hàng nghìn km, ông Trump vẫn phải đối mặt với những lo ngại trong nước sau hàng loạt sự cố gián đoạn trên diện rộng, ảnh hưởng đến hàng không, ngân hàng trực tuyến, Microsoft và nhiều dịch vụ khác.

Các sự cố khiến một số đồng minh của Tổng thống bất an, đồng thời thúc đẩy nghị sĩ Cộng hòa yêu cầu chính quyền báo cáo về tình hình. Cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt thừa nhận bà có phần lo lắng khi kiểm tra tài khoản ngân hàng, trong khi Phó Tổng thống JD Vance cho biết nhiều người quen cũng đặt câu hỏi về khả năng xảy ra khủng hoảng.

Tuy nhiên, ông Trump tỏ ra không quá bận tâm. Trả lời phóng viên tại Philippines hôm 17/11, Tổng thống Mỹ cho rằng những sự cố như vậy đôi khi vẫn xảy ra ở một quốc gia lớn và giàu mạnh, đồng thời khẳng định tình hình sẽ được kiểm soát.

Bất đồng giữa hai bộ trưởng

Căng thẳng giữa Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick cũng thu hút chú ý khi ông Trump chuẩn bị gặp Chủ tịch Tập Cận Bình.

Theo truyền thông Mỹ, ông Bessent không hài lòng với việc ông Lutnick trì hoãn kế hoạch siết kiểm soát các công ty bị nghi chuyển hướng chip Nvidia sang Trung Quốc. Trong khi đó, Bộ trưởng Thương mại lo ngại động thái cứng rắn có thể khiến Washington và Bắc Kinh tái khởi động chiến tranh thương mại.

Hai bộ trưởng cùng có mặt trên chuyên cơ Không lực Một tới Manila. Tại một cuộc họp ở Philippines, họ ngồi cạnh nhau nhưng gần như tránh giao tiếp bằng mắt.

Ông Trump chưa vội đứng về phía nào, cho rằng một người muốn duy trì quan hệ thân thiện với Trung Quốc, còn người kia muốn có lập trường cứng rắn hơn. Tổng thống Mỹ khẳng định cả hai quan điểm đều có thể chấp nhận, nhưng quyết định cuối cùng sẽ do ông đưa ra.

Ông Trump liên tục dành lời khen cho Ngoại trưởng

Ngoại trưởng Marco Rubio tiếp tục nhận được sự chú ý khi ông Trump nhiều lần công khai ca ngợi năng lực và sức hút chính trị của nhân vật này.

Động thái diễn ra trong bối cảnh cuộc đua giành đề cử tổng thống của đảng Cộng hòa năm 2028 bắt đầu được chú ý. Ông Trump từng đặt câu hỏi với một số khách đến Nhà Trắng rằng họ thích ông JD Vance hay Marco Rubio hơn.

Cả hai chưa chính thức tuyên bố tranh cử. Tuy nhiên, đội ngũ ông Vance xác nhận Phó Tổng thống đang cân nhắc khả năng này. Trong khi đó, ông Rubio vẫn giữ thái độ thận trọng, được cho là không muốn đối đầu trực tiếp với ông Vance.

Tại Manila, ông Trump đùa rằng sẽ sa thải Ngoại trưởng Rubio nếu ông không trả lời các cuộc gọi từ lãnh đạo khu vực, rồi tiếp tục ca ngợi ông là người làm việc xuất sắc. Tại tiệc tối ASEAN hôm 17/11, ông Rubio cũng ngồi ngay đối diện Tổng thống Mỹ.

Khả năng gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un vẫn bỏ ngỏ

Các cuộc gặp với ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin được dự báo là trọng tâm chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump. Tuy nhiên, khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cũng tạo thêm yếu tố bất ngờ.

Khi rời Nhà Trắng hôm 16/11, ông Trump úp mở khả năng gặp ông Kim Jong Un trong chặng cuối chuyến công du. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, hai nhà lãnh đạo từng có ba cuộc gặp thượng đỉnh, tạo ra nhiều hình ảnh ngoại giao đáng chú ý nhưng không đạt đột phá trong giải quyết vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Đến nay, chưa có dấu hiệu cho thấy ông Kim sẽ tới Trung Quốc. Trong khi ông Trump chuẩn bị cho cuộc gặp với lãnh đạo Trung Quốc và Nga hôm 19/11, nhà lãnh đạo Triều Tiên được ghi nhận xuất hiện tại một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết gần biên giới Trung Quốc.

Khả năng diễn ra cuộc gặp vẫn chưa rõ ràng, nhưng việc ông Trump công khai đề cập đến kịch bản này đã khiến Triều Tiên trở thành một trong những ẩn số đáng chú ý của chuyến công du.