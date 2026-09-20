Những điểm đặc biệt trong tàu ngầm mới của Hàn Quốc

Tàu ngầm Seo Hui tại xưởng đóng tàu của Hanwha Ocean ở Geoje. Ảnh: Yonhap

Muốn đi tiếp, người ta phải bước qua những vách ngăn tròn cao ngang đầu gối, cúi người dưới các khung thép uốn cong và len qua những khoảng hẹp đến mức hai người gần như không thể tránh nhau. Trên tường và trần, những bó dây điện lộ thiên cùng hệ thống đường ống phức tạp ken đặc thành một mạng lưới dày đặc.

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc), mỗi centimet vuông trên chiếc tàu ngầm tấn công Seo Hui dài 89 m, nặng 3.600 tấn là dấu ấn cho thấy sức mạnh hải quân ngày càng được củng cố của quốc gia Đông Á này, song hành với những bước tiến của hạm đội và sự mở rộng hiện diện quốc phòng Seoul trên trường quốc tế trong những năm qua.

Seo Hui là tàu ngầm thứ hai thuộc chương trình Jang Bogo-III Batch-II đầy tham vọng của Hàn Quốc. Chiếc tàu ngầm này đã ra mắt trước báo giới ngày 15/9 khi đang neo đậu tại nhà máy đóng tàu rộng 4,9 triệu mét vuông của công ty Hanwha Ocean ở Geoje, cách Seoul 330 km về phía Đông Nam.

Dự kiến được hạ thủy vào tháng 11, Seo Hui được xem là đỉnh cao trong năng lực răn đe hải quân của Hàn Quốc, trong bối cảnh Triều Tiên đang mở rộng hạm đội hải quân, bao gồm việc đưa vào biên chế các tàu khu trục mới có lượng giãn nước 5.000 tấn là Kang Kon và Choe Hyon.

Quan chức thuộc bộ phận tàu ngầm của Hanwha Ocean, ông Kim Hak-soo, đánh giá: “‘Pháo đài’ dưới lòng đại dương này được trang bị các ống phóng thẳng đứng có khả năng khai hỏa tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), đồng thời vận hành dựa trên hệ thống cảm biến đã được nâng cấp, đóng vai trò "tai mắt" và được tích hợp vào hệ thống quản lý tác chiến tiên tiến. Hệ thống phóng thẳng đứng được thiết kế để khai hỏa SLBM thông qua việc mở nắp và các tấm chắn phía trên. Các ống phóng ngư lôi có thể chứa tổng cộng 20 quả đạn".

Ông Kim Hak-soo nhấn mạnh rằng hệ thống tác chiến tích hợp này giúp nâng cao đáng kể khả năng phát hiện mục tiêu, xử lý dữ liệu theo thời gian thực cũng như năng lực tấn công chính xác.

Đi xuống một cầu thang hẹp khác để tới boong dưới của tàu Seo Hui là khu vực sinh hoạt của thủy thủ đoàn, bao gồm các khoang ngủ, phòng vệ sinh, bếp và khu vực ăn uống. Ông Kim Hak-soo lưu ý rằng khu vực sinh hoạt này rộng rãi hơn hẳn so với các tàu ngầm lớp Dosan Ahn Chang-ho trước đó. "Chúng tôi có đủ không gian để phần lớn các thành viên thủy thủ đoàn đều có giường ngủ riêng", ông bổ sung.

Điều thực sự tạo nên sự khác biệt cho Seo Hui so với các loại tàu ngầm khác chính là hệ thống động cơ đẩy lai, kết hợp giữa hệ thống pin nhiên liệu không phụ thuộc vào không khí (AIP) và pin lithium-ion dung lượng cao.

Theo Hanwha Ocean, cấu hình tiên phong trên thế giới này mang lại cho tàu ngầm Seo Hui khả năng hoạt động dưới nước với thời gian kỷ lục, tạo điều kiện để nó duy trì trạng thái lặn lâu hơn bất kỳ tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel nào đang hoạt động hiện nay.

Ở bến tàu kế bên là chiếc tàu hộ vệ Pyeongtaek có lượng giãn nước 3.600 tấn – con tàu thứ năm thuộc chương trình đóng tàu lớp Ulsan Batch-III mới nhất. Tàu hộ vệ Pyeongtaek sở hữu hỏa lực mạnh mẽ, các ống phóng tên lửa thẳng đứng phục vụ phòng thủ chống tên lửa và chống hạm, cùng ngư lôi chống ngầm tầm xa. Tàu dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 11, trước khi được bàn giao cho Hải quân theo kế hoạch vào cuối năm 2027.

Tại khu vực đóng tàu, hai cơ sở sản xuất chính đang khẩn trương thi công chiếc tàu ngầm Jang Bogo-III thứ ba. Những đoạn thân tàu hình trụ rộng 7 mét nằm trên giá đỡ bằng thép khổng lồ, chờ được ghép nối với nhau.

Hanwha Ocean đã đóng vai trò tiên phong trong lĩnh vực quốc phòng Hải quân Hàn Quốc kể từ khi chính thức hoạt động dưới tên gọi mới vào tháng 5/2023. Tại thị trường trong nước, nhà đóng tàu này đã củng cố vị thế thông qua việc giành được các hợp đồng thiết kế và đóng mới tàu khu trục KDDX thế hệ tiếp theo.

Không chỉ giới hạn ở thị trường nội địa, Hanwha Ocean đang tích cực mở rộng sự hiện diện trên toàn cầu. Dù không giành được hợp đồng nhưng công ty này từng là ứng cử viên hàng đầu trong Dự án Tàu ngầm Tuần tra trị giá hàng tỷ USD của Canada hồi đầu năm nay, cạnh tranh với các đối thủ lâu năm đến từ châu Âu.

Ngoài ra, Hanwha Ocean đang đặc biệt phát huy thế mạnh vượt trội trong lĩnh vực đóng tàu để hỗ trợ nỗ lực của Washington nhằm vực dậy nền tảng công nghiệp hải quân. Sau khi mua lại Philly Shipyard vào năm 2024, nhà máy Geoje của Hanwha Ocean đã trở thành điểm đến ưu tiên hàng đầu đối với các lãnh đạo Hải quân và phái đoàn Quốc hội Mỹ khi họ tìm kiếm cơ hội hợp tác chiến lược về đóng tàu với Seoul.

Theo các nguồn thạo tin, giới chức quốc phòng Mỹ đã xem xét kỹ lưỡng các tàu hộ vệ lớp Ulsan Batch-III mới. Hanwha Ocean hiện đang đóng hai trong số sáu chiếc thuộc chương trình này.