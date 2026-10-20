Những 'điểm chạm' dọc tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một - Tp.HCM dài 33,2km

Từ khu vực trung tâm Bình Dương (cũ), tuyến metro số 2 kéo dài qua Thuận An, vượt Vành đai 3, Quốc lộ 13, đi qua khu vực Bình Triệu, Hàng Xanh và tiến vào trung tâm Tp.HCM, kết thúc tại khu vực công viên Tao Đàn.

Không chỉ bổ sung phương thức vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, dự án còn được tính toán để kết nối với nhiều tuyến đường sắt đô thị khác, hình thành mạng lưới giao thông liên vùng.

Phương án phê duyệt chiều dài phạm vi nghiên cứu toàn tuyến metro số 2 Thủ Dầu Một – Tp.HCM khoảng 33,2 km, điểm kết nối ở ga S5 thuộc tuyến đường sắt đô thị Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên (ngay trung tâm hành chính Bình Dương cũ).

Theo phương án được chấp thuận, toàn tuyến có 24 nhà ga, trong đó 11 ga trên cao từ C0 đến C10 và 13 ga ngầm từ C11 đến C23, kết hợp hai hình thức xây dựng nhằm đưa tuyến đường sắt đô thị đi qua nhiều khu vực có điều kiện hạ tầng, không gian đô thị khác nhau. Tuyến bắt đầu tại ga C0, bố trí chung với ga S5 trên đường Hùng Vương, thuộc khu vực phường Bình Dương. Vị trí này tạo điều kiện kết nối với tuyến đường sắt đô thị số 1 Thành phố mới Bình Dương – Suối Tiên, mở ra hướng liên thông giữa các tuyến metro trong khu vực phía Bắc Tp.HCM. (Bên phải ảnh là đường Hùng Vương).

Từ ga C0, tuyến chuyển hướng vào đường Phạm Ngọc Thạch, tiếp tục đi trên cao dọc dải phân cách giữa tuyến đường này. Sau đó, hướng tuyến chuyển về phía Đại lộ Bình Dương, bám theo hành lang giao thông chính để tiến về khu vực Thuận An và Tp.HCM.

Theo phương án được duyệt, ga C2 nằm trong phạm vi công viên Thanh Lễ (Công viên Thủ Dầu Một). Việc xác định vị trí nhà ga tại khu vực này là một phần trong phương án tổ chức tuyến và bố trí các công trình phụ trợ. Các bước triển khai tiếp theo cần tiếp tục rà soát sự phù hợp giữa công trình đường sắt đô thị với không gian hiện hữu dọc tuyến.

Sau khi đi dọc Đại lộ Bình Dương, tuyến metro vượt Vành đai 3 và dự kiến kết nối trung chuyển với tuyến đường sắt đô thị số 4 theo quy hoạch tại ga C5. Điểm giao cắt này có ý nghĩa trong việc tổ chức mạng lưới giao thông công cộng, giúp hành khách có thêm khả năng chuyển tuyến thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào phương tiện cá nhân. (Trong ảnh là cầu vượt Vành đai 3, trên Quốc lộ 13).

Tuyến metro số 2 tiếp tục đi dọc Quốc lộ 13, qua khu công nghiệp VSIP 1.

Khu vực trước cổng Bệnh viện Becamex, cùng loạt khu dân cư sẽ được đặt nhà ga phục vụ người dân quanh khu vực trên.

Tuyến metro số 2 sau đó chuyển hướng đi qua khu vực địa phận Thủ Đức.

Sau khi băng qua Quốc lộ 13, metro số 2 sẽ đi ngầm dọc tuyến lưới điện cao thế và có hai ga C11 và C12 được bố trí lần lượt gần khu dân cư Vĩnh Phú 2, khu dân cư Bình Đức và hành lang dự kiến tuyến đường sắt Tp.HCM – Cần Thơ. Việc bố trí nhà ga tại những khu vực này hướng đến tăng khả năng tiếp cận giao thông công cộng của người dân, đồng thời tạo điều kiện kết nối với mạng lưới đường sắt dự kiến trong tương lai. (Trong ảnh là ngã 4 cầu Ông Bố, điểm giao cắt từ Bình Dương cũ qua Tp.HCM của tuyến metro số 2).

Tuyến metro đi ngầm về phía Tp.HCM, với ga C13 dự kiến đặt gần chợ đầu mối Thủ Đức, phía trước đường Vành đai 2. Tại đây, phương án tuyến được tính toán để có điều kiện chuyển tuyến với tuyến đường sắt đô thị số 10 theo quy hoạch. Vị trí này cũng nằm trong khu vực có hoạt động vận tải, lưu thông hàng hóa và nhu cầu đi lại đáng kể.

Từ ga C13, tuyến vượt Vành đai 2 và đi thẳng đến ga C14, bố trí trước Depot Hiệp Bình Phước. Depot này có diện tích khoảng 26,8ha, phục vụ sửa chữa và đậu tàu qua đêm.

Sau ga C14, tuyến đi dọc bờ phải Rạch Dừa đến ga C15, sau đó vượt đường Hiệp Bình. Ga C16 được bố trí trước khu đô thị Vạn Phúc (Trong ảnh là tuyến Rạch Dừa, đi qua đường Hiệp Bình).

Từ ga C16, tuyến chuyển hướng nhập vào hành lang bên trái Quốc lộ 13 theo hướng từ Thủ Dầu Một về Tp.HCM, vượt cầu Ông Dầu đến ga C17. Ga này được bố trí trước vị trí giao cắt với tuyến đường sắt quốc gia Bắc - Nam và đường Phạm Văn Đồng, đồng thời kết nối trung chuyển với tuyến metro số 6.

Từ ga C17, tuyến tiếp tục đi ngầm theo hành lang Quốc lộ 13, rồi vượt sông Sài Gòn và tiếp cận khu vực trung tâm Tp.HCM theo trục đường Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Đường Xô viết Nghệ Tĩnh (Quốc lộ 13 cũ).

Từ ga C19, tuyến đi qua khu vực Ngã tư Hàng Xanh. Ga C20 được bố trí tại khu vực ngã ba Xô Viết Nghệ Tĩnh - Nguyễn Cửu Vân. Sau ga C20, tuyến tiếp tục đi theo đường Nguyễn Thị Minh Khai, vượt kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè về phía hạ lưu cầu Thị Nghè. Ga C21 được bố trí tại khu vực Trung tâm thể thao Hoa Lư. Điểm cuối phạm vi nghiên cứu của tuyến là ga C23 tại khu vực công viên Tao Đàn.

Theo phương án được chấp thuận ngày 5/10/2026, tuyến đi qua địa bàn 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận An, Thuận Giao, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Sài Gòn, Xuân Hòa, Bến Thành và Bàn Cờ. Tuyến có 11 ga trên cao và 13 ga ngầm. Tp.HCM dự kiến thu hồi khoảng 81,2ha đất, ảnh hưởng khoảng 2.681 trường hợp, với kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự kiến khoảng 34.374 tỷ đồng. Dự án được định hướng triển khai theo lộ trình khởi công cuối năm 2026, hoàn thành năm 2030. Hành trình của tuyến metro này không chỉ nằm trên bản đồ quy hoạch, mà còn gắn với các trục giao thông huyết mạch, khu dân cư đông đúc và những đầu mối trung chuyển quan trọng.