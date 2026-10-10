Những địa phương nào ở miền Trung hứng mưa lớn dồn dập trong hôm nay (10/10)?

Theo cơ quan khí tượng thủy văn, đêm 9/10 và sáng 10/10, khu vực từ Nghệ An đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to. Đáng chú ý, khu vực từ phía Nam Nghệ An đến Quảng Trị xuất hiện mưa to đến rất to.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 9/10 đến 8h ngày 10/10 tại một số nơi vượt 200mm. Trong đó, trạm Yên Thượng (Nghệ An) ghi nhận 213,6mm, Hà Linh (Hà Tĩnh) 220,6mm và Phúc Trạch (Quảng Trị) 250mm.

Dự báo trong ngày 10/10, khu vực từ Nghệ An đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Tại khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, mưa vừa, mưa to và dông xảy ra trong ngày và đêm 10/10. Lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

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Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn, với lượng mưa vượt 80mm trong 3 giờ. Người dân cần đề phòng tình trạng mưa dồn dập trong thời gian ngắn gây ngập cục bộ, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp và đô thị.

Ngoài miền Trung, trong ngày 10/10, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ có mưa rào và dông rải rác. Lượng mưa phổ biến 10-20mm, cục bộ có nơi trên 50mm.

Tại Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng, mưa rào và dông xuất hiện rải rác trong ngày và đêm 10/10, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo dự báo, từ ngày 11/10, mưa lớn trên các khu vực sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét và mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Dù mưa có xu hướng giảm trong những ngày tới, lượng mưa lớn đã xuất hiện trong thời gian ngắn có thể khiến đất bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Mưa lớn cũng có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cần theo dõi sát diễn biến thời tiết, hạn chế đi qua ngầm tràn, suối khi nước dâng cao; đồng thời chú ý các dấu hiệu bất thường như nước suối đổi màu, dâng nhanh, đất đá nứt hoặc có tiếng động lạ từ sườn núi để chủ động phòng tránh.