Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 13477/BNNMT-QLĐĐ gửi Chủ tịch UBND 13 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk và An Giang.

Theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đến ngày 30/11/2026, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện đồng bộ.

Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Hơn 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy. Ảnh minh họa.

Cả nước đã đồng bộ dữ liệu đất đai của 74,6 triệu thửa

Tính đến ngày 23/11/2026, cả nước đã xây dựng và đồng bộ dữ liệu của 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất về Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Trong đó, 62,8 triệu thửa đất có dữ liệu bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”, 11,8 triệu thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện.

Hơn 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy; hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu được thực hiện.

Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID. Hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú được xử lý thông qua kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai.

5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026

Qua theo dõi, đánh giá, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP ngày 29/7/2026 của Ban Chỉ đạo Chính phủ, gồm Tuyên Quang (đạt 65%), Lạng Sơn (67%), Lâm Đồng (68%), An Giang (70%) và Sơn La (72%).

Bộ yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, đánh giá chính xác khối lượng, tiến độ thực hiện; xác định rõ nguyên nhân chậm tiến độ, khó khăn, vướng mắc và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Đồng thời, tập trung huy động nguồn lực, nhân lực để chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai, bảo đảm đồng bộ dữ liệu đủ điều kiện vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Các địa phương phải hoàn thành chỉ tiêu tối thiểu 80% trước ngày 30/11/2026 và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 3/12/2026.

Phú Thọ còn 5,5 triệu thửa đất cần hoàn thiện dữ liệu

Đối với nhiệm vụ năm 2027, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xác định 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất phải thực hiện đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Cụ thể, Phú Thọ còn 5,5 triệu thửa đất; Thanh Hóa và Quảng Ngãi cùng còn 2,9 triệu thửa; Tuyên Quang 2,2 triệu thửa; Lâm Đồng 2,1 triệu thửa; Hà Nội 1,7 triệu thửa; Điện Biên 1,5 triệu thửa; Hưng Yên 1,3 triệu thửa; Cao Bằng và Đắk Lắk cùng còn 1,2 triệu thửa.

Bộ yêu cầu các địa phương rà soát toàn bộ khối lượng công việc còn lại, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoàn thành mục tiêu trong năm 2027.

Các địa phương chủ động bố trí nguồn lực, thực hiện thủ tục đầu tư, lựa chọn đơn vị thực hiện theo quy định; tổ chức đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, tránh trùng lặp, lãng phí.

Bộ cũng đề nghị Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực tiếp quan tâm chỉ đạo, phân công rõ trách nhiệm của các sở, ngành, đơn vị và chính quyền cấp xã; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Kế hoạch triển khai của 10 địa phương phải được hoàn thiện và gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 25/12/2026.

Cục Quản lý đất đai được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền để xem xét, xử lý.