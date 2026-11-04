Những địa phương nào có nhiều thí sinh lọt Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia?

Trong 26 năm tổ chức chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia, đây là những địa phương có số lượt thí sinh/ trường lọt vào trận Chung kết năm nhiều nhất: Hà Nội: 18; TP.HCM: 9; Thanh Hóa: 8; Thừa Thiên Huế: 8; Hải Phòng: 4; Quảng Ninh: 4; Quảng Trị: 4. Trong đó, trường THPT chuyên Quốc học - Huế 8 lần có thí sinh lọt vào Chung kết năm; tiếp sau là THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam: 7 lần, THPT chuyên Năng Khiếu (TP.HCM): 5 lần.

Những địa phương từng có 3 đại diện vào Chung kết năm

Trong suốt lịch sử 26 mùa Olympia, các thí sinh đến từ Khánh Hòa, Ninh Bình, Vĩnh Long và Đắk Lắk cùng ghi nhận 3 lượt góp mặt tại trận Chung kết. Đây là những địa phương có dấu ấn ở các mùa giải thuộc những giai đoạn khác nhau, với một số gương mặt từng để lại thành tích đáng nhớ.

Ba thí sinh đến từ Đắk Lắk từng mang cầu truyền hình về địa phương gồm Phan Tiến Tùng (năm thứ 16), Đoàn Nam Thắng (năm thứ 19) và Vũ Quốc Anh (năm thứ 20). Đáng chú ý, hai mùa giải 2019 và 2020 đánh dấu cột mốc có thí sinh "giữ chuỗi" đem điểm cầu về địa phương, trong đó Vũ Quốc Anh, học sinh Trường THPT Ngô Gia Tự, giành ngôi Á quân năm 2020.

Phan Tiến Tùng, Đoàn Nam Thắng và Vũ Quốc Anh từng đem cầu truyền hình Chung kết năm Olympia về quê hương Đắk Lắk.

Ninh Bình cũng từng có dấu ấn đáng nhớ tại sân chơi này với chiến thắng của Nguyễn Thị Thu Hằng, học sinh Trường THPT Kim Sơn A, ở Chung kết năm thứ 20. Với số điểm 235, Thu Hằng trở thành một trong những nhà vô địch nữ hiếm hoi trong lịch sử 26 năm của chương trình. Thành tích này cũng góp phần đưa tên tuổi ngôi trường tại huyện Kim Sơn đến gần hơn với khán giả cả nước.

Thu Hằng là một trong 4 thí sinh nữ vô địch trong 26 mùa Olympia. Ảnh: VTV

Trong khi đó, một tỉnh thành đang được các fan Olympia chú ý trong những năm trở lại đây là Khánh Hòa. Hai năm liên tiếp 2025 và 2026, Khánh Hòa đều có đại diện bước vào Chung kết năm, đó là Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Nam Nha Trang) và Trần Võ Gia Bảo (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - Đông Hải).

Đoàn Thanh Tùng là đại diện đầu tiên của Khánh Hòa tham dự Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm 2025. Ảnh: Thanh Thanh

Một năm sau, Trần Võ Gia Bảo tiếp tục có mặt tại Chung kết Olympia 2026. Ảnh: TPO

Với 3 lượt thí sinh, Vĩnh Long cũng là trường hợp đặc biệt khi cả ba đại diện đều xuất thân từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, "giữ chuỗi" qua ba mùa thi 2000, 2001 và 2002, gồm Trần Ngọc Minh, Đỗ Thị Hồng Nhung và Lương Phương Thảo. Trong đó, Trần Ngọc Minh và Lương Phương Thảo từng giành vòng nguyệt quế. Đây cũng là một trong những dấu ấn đáng nhớ của các thế hệ học sinh mỗi khi nhắc đến Đường Lên Đỉnh Olympia.

Trần Ngọc Minh, Đỗ Thị Hồng Nhung và Lương Phương Thảo trong chương trình.

Dấu ấn từ những địa phương có hai đại diện

Các tỉnh thành sở hữu 2 lượt thí sinh lọt Chung kết năm như Bình Thuận, Cần Thơ, Kon Tum... cũng mang đến những câu chuyện riêng. Trong số đó, tại Đà Nẵng, Võ Văn Dũng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) đem vinh quang về cho quê hương khi giành ngôi vô địch Olympia năm thứ ba (2003).

Sau 15 năm, địa phương này tiếp tục có đại diện góp mặt là Nguyễn Hữu Quang Nhật, học sinh trường THPT Phan Châu Trinh. Nam sinh từng thể hiện khả năng tư duy nhanh nhạy, kiến thức phong phú, đặc biệt ở lĩnh vực xã hội và thể thao. Dù không giành vòng nguyệt quế chung cuộc, hành trình của Quang Nhật vẫn đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của học sinh Đà Nẵng tại sân chơi này.

Võ Văn Dũng và Nguyễn Hữu Quang Nhật là hai đại diện đến từ Đà Nẵng tranh tài tại vòng Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia.

Vĩnh Phúc cũng ghi dấu ấn từ Lê Thiên Hạnh Trang, nữ sinh trường THPT bán công Hai Bà Trưng, góp mặt tại Chung kết Olympia năm thứ hai (2001), trở thành một trong những nữ sinh hiếm hoi "chinh chiến" tại đấu trường tri thức này giai đoạn đầu và xuất sắc tiến vào vòng Chung kết năm. 4 năm sau, Dương Phú Thái (Trường THPT Xuân Hòa) cũng bước vào vòng Chung kết năm và giành được vị trí Á quân của mùa giải năm thứ 6.

Hình ảnh của Hạnh Trang và Phú Thái tại chương trình.

Qua 26 mùa phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olympia không chỉ là nơi ghi dấu những nhà vô địch hay các trường học có thành tích nổi bật. Sự góp mặt của những thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau còn cho thấy sức lan tỏa của sân chơi trí tuệ, nơi mỗi thế hệ học sinh đều có cơ hội đại diện cho ngôi trường và quê hương mình trên hành trình chinh phục vòng nguyệt quế.