Những địa phương đầu tiên chốt phương thức thi lớp 10 năm 2027

Phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 đang dần được các địa phương định hình, với những cách tiếp cận khác nhau tùy điều kiện thực tế.

Trong khi Hải Phòng đã công bố phương thức tuyển sinh, Quảng Ninh xác định thời gian dự kiến tổ chức kỳ thi vào cuối tháng 5. TP HCM định hướng kết hợp xét tuyển và thi tuyển, còn Hà Nội đang nghiên cứu phương án nhằm giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh.

Đáng chú ý, dự thảo quy chế tuyển sinh mới do Bộ GD&ĐT lấy ý kiến đang đề xuất kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập chỉ còn hai môn toán và ngữ văn, thay vì ba môn như hiện nay.

Hải Phòng chốt thi tuyển cả chuyên và không chuyên

Hải Phòng là địa phương đầu tiên công bố chính thức phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028.

Theo văn bản số 5952 ngày 16/9 của Sở GD&ĐT Hải Phòng, tuyển sinh lớp 10 THPT công lập không chuyên tiếp tục thực hiện bằng phương thức thi tuyển. Môn thi và chế độ tuyển thẳng thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT; chỉ tiêu tuyển sinh sẽ được công bố sau.

Với hai trường THPT chuyên Nguyễn Trãi và Trần Phú, Hải Phòng tiếp tục tổ chức thi tuyển vào lớp 10. Các môn chuyên gồm toán, tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý và các môn ngoại ngữ.

Năm học 2027-2028, hai trường dự kiến tuyển 1.155 học sinh vào 33 lớp chuyên.

Trong đó, Trường THPT chuyên Nguyễn Trãi tuyển 14 lớp, 490 học sinh, tăng một lớp, tương ứng 35 học sinh so với năm học 2026-2027. Riêng lớp chuyên toán có hai lớp, 70 học sinh; các lớp chuyên còn lại mỗi lớp 35 học sinh.

Trường THPT chuyên Trần Phú tuyển 19 lớp, 665 học sinh, cũng tăng một lớp, tương ứng 35 học sinh.

Tại cả hai trường, lớp chuyên tin học được tuyển tối đa 75% chỉ tiêu bằng bài thi tin học chuyên, số còn lại bằng bài thi toán chuyên.

Riêng Trường THPT chuyên Trần Phú, các lớp chuyên tiếng Pháp, tiếng Nhật và tiếng Hàn lần lượt tuyển tối đa 50% chỉ tiêu bằng bài thi môn chuyên tương ứng; số còn lại tuyển bằng bài thi tiếng Anh chuyên.

Quảng Ninh dự kiến thi từ ngày 20 đến 22/5

Quảng Ninh chưa công bố đầy đủ phương án nhưng đã xác định mốc thời gian dự kiến cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028.

Theo Quyết định 2961 ngày 13/8 về kế hoạch thời gian năm học 2026-2027, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2027-2028 dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/5.

Thời điểm này sớm hơn khoảng một tháng so với kỳ tuyển sinh lớp 10 của năm học hiện tại.

TP HCM tính kết hợp xét tuyển và thi tuyển

Tại TP HCM, phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028 đang được xây dựng theo hướng linh hoạt.

Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác quản lý chất lượng năm học 2025-2026 và triển khai nhiệm vụ năm học 2026-2027 cho thấy Sở GD&ĐT TP HCM dự kiến xây dựng phương án kết hợp xét tuyển và thi tuyển, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Về môn thi, Sở GD&ĐT TP HCM đang chờ quy định mới của Bộ GD&ĐT về tuyển sinh THCS và THPT. Sau khi có thông tư, sở sẽ tổ chức hội nghị triển khai.

Hà Nội nghiên cứu cách giảm áp lực thi lớp 10

Hà Nội cũng chưa chốt phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2027-2028.

Cuối tháng 8, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết đang nghiên cứu, tham mưu các phương án tuyển sinh vào lớp 10 công lập nhằm giảm áp lực cho học sinh, phụ huynh nhưng vẫn bảo đảm khách quan, công bằng và độ tin cậy.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, kỳ thi lớp 10 có quy mô lớn, nhận được sự quan tâm cao của học sinh và phụ huynh. Tuy nhiên, áp lực đối với thí sinh và gia đình cũng rất lớn.

Do đó, phương thức tuyển sinh chỉ có thể thay đổi khi hệ thống kiểm tra, đánh giá trong quá trình học tập bảo đảm tính khách quan và độ tin cậy cao.

Bên cạnh việc nghiên cứu phương thức tuyển sinh, Hà Nội tiếp tục tham mưu đầu tư cơ sở vật chất, tăng số lượng trường lớp, mở rộng mạng lưới trường học và tăng cơ hội học tập cho học sinh tại các trường công lập. Đây được xem là một trong những giải pháp căn cơ để giảm áp lực tuyển sinh.

Bộ GD&ĐT đề xuất bỏ môn thi thứ ba

Trong khi các địa phương đang xây dựng phương án riêng, Bộ GD&ĐT cũng đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh THCS và THPT.

Theo phương án được Bộ đưa ra tại Công văn số 4991 ngày 31/7, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập có thể được tổ chức với hai môn toán và ngữ văn.

Cụ thể, Điều 15 dự thảo quy định số môn thi tuyển sinh THPT công lập gồm toán và ngữ văn. Thời gian làm bài môn ngữ văn là 120 phút; môn toán từ 90 đến 120 phút.

Nếu được giữ nguyên, đây sẽ là thay đổi đáng chú ý so với quy định hiện hành. Theo Thông tư 30/2024/TT-BGDĐT, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 gồm ngữ văn, toán và một môn thi hoặc bài thi thứ ba do Sở GD&ĐT lựa chọn.

Như vậy, điểm mới trong dự thảo là bỏ môn thi thứ ba, đưa kỳ thi tuyển sinh lớp 10 từ ba môn xuống còn hai môn.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT mới đang lấy ý kiến các địa phương và các bên liên quan. Phương án hai môn vì vậy chưa phải quy định chính thức và có thể tiếp tục được điều chỉnh trước khi ban hành.

Nếu được thông qua, quy định mới sẽ tạo khung chung để các địa phương xây dựng phương án tuyển sinh lớp 10 cho năm học 2027-2028, trong đó cách thức tổ chức và các nội dung liên quan sẽ tiếp tục được cụ thể hóa theo điều kiện thực tế từng địa phương.