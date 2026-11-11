Những địa điểm săn mây đầu mùa đẹp ở miền Bắc

Tháng 11 là lúc những đợt không khí lạnh bắt đầu tràn về vùng núi phía Bắc. Đây cũng là thời điểm nhiều du khách lên kế hoạch cho những chuyến đi săn mây. Từ Tà Xùa, Y Tý đến Bình Liêu, mỗi nơi có một kiểu cảnh sắc riêng, nhưng đều có điểm chung là những buổi sáng đáng để thức dậy thật sớm.

Thương gia gợi ý một số địa điểm săn mây lý tưởng mà du khách có thể tham khảo.

THIÊN ĐƯỜNG MÂY TÀ XÙA

Nhắc đến săn mây miền Bắc, Tà Xùa gần như là cái tên đầu tiên xuất hiện trong tâm trí những người yêu du lịch. Nằm ở vùng núi cao Bắc Yên, Sơn La, nơi đây sở hữu địa hình núi non trùng điệp, những thung lũng sâu và các dãy núi nối tiếp nhau, tạo nên khung cảnh biển mây đặc trưng mỗi khi thời tiết thuận lợi.

Mùa săn mây Tà Xùa thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài đến tháng 3 năm sau. Đặc biệt, tháng 11 đến tháng 2 là khoảng thời gian được nhiều du khách lựa chọn để tìm kiếm những biển mây dày, trắng xốp và trải rộng như sóng biển.

Tà Xùa là một trong những điểm săn mây nổi tiếng tại miền Bắc, nơi đây du khách có thể ngắm những tầng mây trắng phủ kín thung lũng vào sáng sớm

Điểm được nhắc đến nhiều nhất là sống lưng khủng long. Con đường nhỏ chạy dọc theo dãy núi, hai bên là thung lũng sâu. Vào những buổi sáng có mây, cả khoảng không bên dưới được phủ kín bởi những lớp mây trắng, tạo cảm giác con đường đang nổi giữa biển mây.

Ngoài sống lưng khủng long, du khách có thể ghé Đỉnh Gió, Cây Cô Đơn hoặc tìm một quán cà phê có tầm nhìn rộng để ngắm cảnh. Nếu có thời gian, nên dành ít nhất hai ngày một đêm ở Tà Xùa thay vì đi về trong ngày, bởi việc săn mây phụ thuộc khá nhiều vào thời tiết.

Ngoài ra, du khách có thể ghé Đỉnh Gió, Cây Cô Đơn, Thảo nguyên Tà Xùa hay các quán cà phê trên cao để ngắm cảnh và chờ mây xuất hiện.

Từ Hà Nội, hành trình đến Tà Xùa khoảng 200 km. Đường lên núi có nhiều đoạn dốc, cua gấp và sương mù. Vì vậy, du khách cần kiểm tra phương tiện, hạn chế di chuyển vào ban đêm.

NGẮM BIỂN MÂY TẠI Y TÝ

Nếu Tà Xùa nổi tiếng với những sống núi hùng vĩ thì Y Tý lại khiến người ta say đắm bởi vẻ đẹp bình yên, hoang sơ của những bản làng nằm giữa biển mây.

Ở độ cao hơn 2.000 m, Y Tý là vùng đất vùng cao biên giới thuộc Lào Cai, nơi sinh sống lâu đời của đồng bào Hà Nhì. Những ngôi nhà trình tường đặc trưng, mái nhà thấp ẩn hiện trong sương sớm, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh sườn núi tạo nên bức tranh vùng cao đầy cuốn hút.

Những bản làng của đồng bào Hà Nhì ẩn hiện giữa biển mây, tạo nên khung cảnh đặc trưng của vùng cao Y Tý (Lào Cai)

Mùa săn mây tại Y Tý thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 4 năm sau. Những điểm được nhiều người yêu thích gồm Ngải Thầu Thượng, Choản Thèn, A Lù và Ngải Trồ.

Ngải Thầu Thượng là một trong những điểm ngắm mây đáng trải nghiệm nhất. Từ vị trí cao, du khách có thể phóng tầm mắt ra những dãy núi nối tiếp nhau, trong khi mây trắng tràn xuống thung lũng, bao phủ các bản làng phía dưới.

Điều đặc biệt ở Y Tý là trải nghiệm săn mây không chỉ dừng lại ở việc chụp ảnh. Du khách còn có thể dành thời gian khám phá văn hóa người Hà Nhì, thưởng thức món ăn địa phương, ghé thăm những bản làng và cảm nhận nhịp sống chậm rãi của vùng biên.

SĂN MÂY TẠI ĐỈNH LẢO THẨN

Với những người thích trekking và muốn có trải nghiệm săn mây đáng nhớ hơn, Lảo Thẩn là điểm đến không nên bỏ qua.

Có độ cao khoảng 2.860 m, Lảo Thẩn được nhiều người gọi là nóc nhà Y Tý. Khác với những điểm ngắm mây có thể tiếp cận bằng ô tô hoặc xe máy, hành trình chinh phục Lảo Thẩn đòi hỏi du khách phải đi bộ qua những triền núi, đồi cỏ và cung đường địa hình đặc trưng.

Phần thưởng cho hành trình ấy là khoảnh khắc đứng trên đỉnh núi khi bình minh vừa ló rạng. Phía dưới là biển mây trắng trải dài bất tận, phía xa là những dãy núi trùng điệp ẩn hiện trong ánh sáng đầu ngày.

Từ đỉnh Lảo Thẩn, du khách có thể ngắm biển mây trải rộng giữa những dãy núi trùng điệp, đặc biệt vào thời điểm bình minh

Một trải nghiệm được nhiều người yêu thích là nghỉ đêm tại lán trên núi, thức dậy từ rất sớm để đón bình minh. Khi ánh mặt trời xuất hiện, những tầng mây chuyển dần từ trắng sang vàng, hồng rồi tan chậm giữa không gian rộng lớn.

Theo các hướng dẫn trekking, cung Lảo Thẩn thường được tổ chức trong 2 ngày 1 đêm, phù hợp với người có sức khỏe và sự chuẩn bị cơ bản.

THIÊN ĐƯỜNG SĂN MÂY TẠI HANG KIA - PÀ CÒ

Không cần đi quá sâu vào vùng núi Tây Bắc, du khách vẫn có thể tìm thấy một thiên đường mây tuyệt đẹp tại Hang Kia – Pà Cò.

Nằm ở khu vực Mai Châu, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ hiện nay, Hang Kia – Pà Cò có độ cao khoảng 1.200 – 1.500 m so với mực nước biển. Địa hình được bao quanh bởi những dãy núi đá và thung lũng rộng, tạo điều kiện thuận lợi để hình thành những biển mây vào buổi sáng.

Hang Kia – Pà Cò (Phú Thọ) là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn vào mùa săn mây, với khung cảnh biển mây bao phủ thung lũng và núi rừng vào mỗi sớm mai

Từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau là khoảng thời gian lý tưởng để săn mây. Khung giờ đẹp thường từ 5h đến 9h sáng.

Khu vực cổng trời Hang Kia là điểm ngắm cảnh được nhiều du khách yêu thích. Từ đây, có thể thu trọn tầm mắt khung cảnh thung lũng phủ kín mây trắng, phía xa là những dãy núi nối tiếp nhau trong ánh bình minh.

Không chỉ có cảnh đẹp, Hang Kia – Pà Cò còn hấp dẫn bởi văn hóa của đồng bào Mông. Du khách có thể kết hợp săn mây với khám phá bản làng, thưởng thức ẩm thực địa phương, tham quan chợ phiên Pà Cò và tìm hiểu nghề dệt, nhuộm vải truyền thống.

SĂN MÂY TẠI ĐỈNH FANSIPAN

Sa Pa (Lào Cai) luôn có sức hút đặc biệt vào mùa đông. Khi nhiệt độ giảm, những dãy núi Hoàng Liên Sơn chìm trong sương, các thung lũng lúc ẩn lúc hiện, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.

Đặc biệt, Fansipan, với độ cao khoảng 3.143 m, là một trong những địa điểm được nhiều du khách lựa chọn để trải nghiệm săn mây ở độ cao ấn tượng.

Đứng trên đỉnh Fansipan ở độ cao 3.143 m, du khách có cơ hội chiêm ngưỡng biển mây bao phủ dãy Hoàng Liên Sơn

Khác với những chuyến trekking dài ngày, du khách có thể sử dụng hệ thống cáp treo để lên khu vực đỉnh Fansipan. Từ cabin, khung cảnh núi rừng Hoàng Liên Sơn hiện ra giữa những tầng mây trắng. Khi lên tới đỉnh, nếu thời tiết thuận lợi, bạn có thể bắt gặp biển mây bao phủ khắp các thung lũng.

Ngoài Fansipan, khu vực núi Hàm Rồng cũng là lựa chọn đáng thử. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh thị xã Sa Pa cũ, những mái nhà ẩn hiện trong sương và dãy Hoàng Liên Sơn phía xa.

Sa Pa có lợi thế lớn về dịch vụ lưu trú, ăn uống và giao thông, phù hợp với cả những chuyến đi nghỉ dưỡng lẫn khám phá thiên nhiên.

Một lưu ý nhỏ là thời tiết trên Fansipan thay đổi rất nhanh. Có những ngày đỉnh núi ngập trong mây mù, tầm nhìn hạn chế, vì vậy nên kiểm tra dự báo và tình hình vận hành cáp treo trước khi khởi hành.

SĂN MÂY Ở SỐNG LƯNG KHỦNG LONG BÌNH LIÊU

Nếu muốn tìm một điểm săn mây mang vẻ đẹp khác biệt so với Tây Bắc, Bình Liêu (Quảng Ninh) là gợi ý rất đáng để trải nghiệm.

Nằm ở vùng biên giới phía Đông Bắc, Bình Liêu nổi tiếng với những dãy núi trùng điệp, đồng cỏ rộng, những cung đường tuần tra biên giới và cảnh sắc thiên nhiên còn khá nguyên sơ.

Sống lưng khủng long tại cột mốc 1305 (Bình Liêu, Quảng Ninh) thu hút du khách bởi cung đường bậc thang giữa núi rừng và khung cảnh mây trời vùng biên

Đặc biệt, khu vực sống lưng khủng long và cột mốc 1305 là điểm đến được nhiều người yêu thích. Con đường bậc thang chạy men theo sống núi hẹp, hai bên là những triền núi xanh ngút mắt. Vào những ngày thời tiết thuận lợi, mây trôi sát mặt đất, phủ kín các sườn núi và tạo nên khung cảnh ngoạn mục.

Mùa mây Bình Liêu thường bắt đầu từ tháng 10 và kéo dài qua mùa đông. Những buổi sáng sau mưa, khi trời tạnh và hửng nắng, là thời điểm đáng thử nhất.

Ngoài sống lưng khủng long, du khách có thể khám phá núi Cao Ly, Cao Xiêm và khu vực Hoành Mô.

Do địa hình có nhiều đoạn dốc, bậc thang và đường mòn trơn trượt sau mưa, du khách nên đi theo nhóm, sử dụng giày có độ bám tốt và tránh trekking khi sương mù quá dày.

NGẮM TRỜI MÂY TẠI ĐÈO PHA ĐIN

Là một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của vùng Tây Bắc, đèo Pha Đin (Điện Biên) không chỉ hấp dẫn bởi cung đường quanh co giữa núi rừng mà còn bởi khung cảnh mây trời tuyệt đẹp vào những ngày đầu đông.

Những dải mây trắng lững lờ giữa các triền núi tạo nên cảnh sắc ấn tượng trên cung đèo Pha Đin, nối Sơn La và Điện Biên

Ở độ cao khoảng 1.600 m, Pha Đin sở hữu địa hình núi cao, các thung lũng sâu và những sườn núi nối tiếp nhau. Khi trời chuyển lạnh, mây thường xuất hiện ở các khu vực thấp, tạo nên cảnh tượng những dải trắng mềm mại trôi giữa các triền núi.

Điều khiến Pha Đin trở nên đặc biệt là trải nghiệm ngắm mây kết hợp với hành trình chinh phục cung đèo. Trên đường đi, du khách có thể dừng chân tại những điểm có tầm nhìn thoáng để ngắm núi rừng, chụp ảnh và tận hưởng không khí trong lành.

BIỂN MÂY TRÊN ĐỈNH PU TA LENG

Nếu những điểm săn mây thông thường mang đến trải nghiệm ngắm cảnh từ các đài quan sát, Pu Ta Leng lại là hành trình dành cho những người thực sự yêu thích khám phá và chinh phục thiên nhiên.

Hành trình chinh phục Pu Ta Leng (Lai Châu) đưa du khách qua những cánh rừng nguyên sinh để đến với biển mây trên đỉnh núi cao 3.049 m

Với độ cao khoảng 3.049 m, Pu Ta Leng thuộc nhóm những đỉnh núi cao nhất Việt Nam, nằm tại Lai Châu. Nơi đây nổi bật với những cánh rừng nguyên sinh, thảm thực vật phong phú, các con suối và cung đường trekking xuyên rừng đầy thử thách.

Hành trình chinh phục Pu Ta Leng thường kéo dài 2-3 ngày, tùy thể lực và lịch trình. Đổi lại, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng biển mây từ độ cao ấn tượng, nơi những tầng mây trắng phủ kín các thung lũng sâu, ôm lấy những đỉnh núi nhấp nhô.

Thời gian từ tháng 10 đến tháng 3 được đánh giá phù hợp cho trekking nhờ điều kiện thời tiết khô và lạnh hơn. Nếu đi vào tháng 3-4, du khách còn có cơ hội kết hợp ngắm hoa đỗ quyên rừng.