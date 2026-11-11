Những địa điểm miễn phí tham quan trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC, chính sách miễn phí được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham quan tại những địa điểm thuộc danh mục quy định.

Đối với các vườn quốc gia, chính sách áp dụng tại Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Vườn Quốc gia Bạch Mã là một trong những điểm được miễn phí tham quan ngày 24/11

Riêng phí tham quan tại Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí. Vì vậy, hai địa điểm này không thuộc diện được miễn phí theo mức thu quy định tại Thông tư nêu trên.

Danh mục các địa điểm được áp dụng chính sách miễn phí được xác định trên cơ sở những văn bản quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan do Bộ Tài chính ban hành. Trong đó có các Thông tư số 144/2016/TT-BTC, 160/2016/TT-BTC, 161/2016/TT-BTC, 163/2016/TT-BTC, 181/2016/TT-BTC, 182/2016/TT-BTC, 204/2016/TT-BTC, 205/2016/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 06/2020/TT-BTC), 206/2016/TT-BTC và 90/2025/TT-BTC.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia Việt Nam

Thông tư số 167/2026/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 10/11/2026. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại Thông tư được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, việc thực hiện sẽ căn cứ theo văn bản mới tương ứng.

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm không chỉ tạo điều kiện để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, di tích lịch sử và không gian thiên nhiên mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản, khuyến khích nhu cầu hưởng thụ văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, Ngày Văn hóa Việt Nam có thêm những hoạt động thiết thực, đưa các giá trị lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc đến gần hơn với công chúng.

Danh sách bảo tàng và di tích lịch sử gồm:

Bảo tàng Hải Dương học;

Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam;

Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam;

Bảo tàng Lịch sử quốc gia;

Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam;

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập;

Bảo tàng Yersin;

Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam;

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.