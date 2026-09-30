Những di sản báo chí của nhà chí sĩ Huỳnh Thúc Kháng

Ngày 30/9, Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng (1/10/1876 - 1/10/2026) với chủ đề “Huỳnh Thúc Kháng - Từ Báo Tiếng Dân đến Trường dạy làm báo”.

Hội thảo nhằm làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng; đồng thời trao đổi, đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy di sản báo chí cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đ. Sơn

Dấu ấn của nhà báo Huỳnh Thúc Kháng

Huỳnh Thúc Kháng là một chí sĩ yêu nước tiêu biểu, đồng thời là nhà báo lớn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và sự phát triển của nền báo chí Việt Nam.

Năm 1927, ông sáng lập Báo Tiếng Dân và giữ cương vị chủ nhiệm kiêm chủ bút. Trong 16 năm hoạt động, Tiếng Dân trở thành một diễn đàn báo chí có ảnh hưởng, phản ánh đời sống chính trị, xã hội đương thời; truyền bá tư tưởng yêu nước, nâng cao dân trí, bảo vệ quyền lợi của nhân dân và khơi dậy tinh thần dân tộc.

Các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ nhà chí sĩ yêu nước, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng tại Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Đ. Sơn

Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trên nhiều cương vị, Huỳnh Thúc Kháng tiếp tục cống hiến trí tuệ, uy tín và tâm huyết cho sự nghiệp cách mạng.

Cuộc đời, sự nghiệp và nhân cách của ông để lại những giá trị sâu sắc đối với lịch sử dân tộc, đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Nơi đặt nền móng cho đào tạo báo chí cách mạng

Trên quê hương cách mạng Thái Nguyên, ngày 4/4/1949, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được thành lập tại xóm Bờ Rạ, xã Tân Thái, huyện Đại Từ (nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Khóa học đầu tiên của trường có 42 học viên.

Đây là cơ sở đào tạo báo chí cách mạng đầu tiên của nước ta, góp phần đào tạo đội ngũ những người làm báo phục vụ sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc.

Từ dấu mốc này, Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trở thành một địa chỉ đặc biệt trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, việc tổ chức hội thảo khoa học và trưng bày chuyên đề kỷ niệm 150 năm ngày sinh nhà báo Huỳnh Thúc Kháng trên quê hương cách mạng Thái Nguyên có ý nghĩa sâu sắc.

Đây là diễn đàn để các nhà nghiên cứu, chuyên gia và người làm báo trao đổi, làm rõ hơn cuộc đời, sự nghiệp, di sản của Huỳnh Thúc Kháng; giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và những vấn đề đặt ra đối với báo chí trong giai đoạn hiện nay.

Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đ. Sơn

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, hội thảo cũng góp phần bổ sung cơ sở khoa học phục vụ công tác bảo tồn, phát huy giá trị Di tích lịch sử quốc gia Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

Ông Trịnh Xuân Trường bày tỏ tin tưởng, với trí tuệ, kinh nghiệm và trách nhiệm của các nhà khoa học, nhà báo, hội thảo sẽ có thêm những phát hiện, luận giải và kiến nghị có giá trị, góp phần phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản; đồng thời gắn kết các giá trị lịch sử với thực tiễn hoạt động báo chí hiện nay.

Gắn di sản với đào tạo và hoạt động báo chí hiện đại

Tại báo cáo đề dẫn, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh gợi mở các nhóm vấn đề trọng tâm cần tập trung thảo luận.

Trong đó, các đại biểu tiếp tục làm rõ những giá trị lịch sử, tư tưởng, báo chí và nhân cách của Huỳnh Thúc Kháng; nghiên cứu sâu hơn giá trị của Báo Tiếng Dân, Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng và vị trí của Thái Nguyên trong lịch sử báo chí cách mạng Việt Nam, gắn với hệ thống di sản báo chí vùng Việt Bắc.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: Đ. Sơn

Một nội dung được đặt ra là từ kết quả nghiên cứu lịch sử, đề xuất những giải pháp thiết thực nhằm bảo tồn, phát huy di sản, kết nối với giáo dục truyền thống, đào tạo báo chí, hoạt động về nguồn, du lịch văn hóa và phát triển văn hóa địa phương.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu và đại diện các cơ quan báo chí trình bày nhiều tham luận, tập trung làm rõ những giá trị lịch sử và thực tiễn của di sản Huỳnh Thúc Kháng.

Các tham luận đề cập việc phát huy giá trị Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng trong đào tạo, bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa người làm báo trong kỷ nguyên số; lan tỏa giá trị của địa chỉ đỏ báo chí cách mạng; đồng thời làm rõ những dấu ấn của Huỳnh Thúc Kháng trên hành trình từ một chí sĩ yêu nước đến nhà báo lớn của dân tộc.

Các đại biểu cắt băng khai mạc và tham quan trưng bày chuyên đề “Nhà chí sĩ, nhà báo Huỳnh Thúc Kháng - Trọn đời vì nước, vì dân”. Ảnh: Đ. Sơn