Những di chứng để lại sau cơn co giật động kinh

Các di chứng để lại sau cơn co giật động kinh có thể kéo dài từ vài giây cho đến vài ngày.

Co giật động kinh gồm ba giai đoạn: trước, trong và sau co giật. Các di chứng sau co giật xuất hiện tùy thuộc vào loại co giật mà người bệnh đã mắc phải.

Đau đầu

Đau đầu là di chứng rất phổ biến sau cơn co giật động kinh. Bệnh nhân thường bị đau đầu sau khi trải qua cơn co giật toàn thân và co giật cục bộ phức tạp trong khi các bệnh nhân bị co giật cục bộ đơn giản thường ít bị đau đầu hơn. Cơn đau đầu loại này có thể kéo dài đến 6 tiếng.

Rối loạn ý thức

Bệnh nhân thường lâm vào tình trạng rối loại ý thức sau khi bị co giật toàn thân hay còn gọi là động kinh cơn lớn. Động kinh cơn lớn trong thời gian dài là trạng thái động kinh liên tục khiến di chứng rối loạn ý thức ở mức nặng, có thể sẽ không hết hoàn toàn trong một vài ngày sau co giật. Rối loạn ý thức mức độ nhẹ đến trung bình trong thời gian ngắn có thể xảy ra sau co giật cục bộ phức tạp hoặc co giật co cứng.

Ngủ lơ mơ

Co giật co cứng thường gây ra tình trạng ngủ lơ mơ sau khi bệnh nhân bị cơn co giật tấn công. Tình trạng này diễn ra trong khoảng thời gian tỷ lệ thuận với độ dài của cơn co giật.

Đau cơ

Chứng đau cơ có thể xuất hiện sau khi người bệnh có các biểu hiện vận động cơ không kiểm soát như động kinh cơn lớn, cơn giật co cứng hoặc trạng thái động kinh liên tục. Triệu chứng này thường không xuất hiện ở bệnh nhân mắc các loại co giật khác.

Thiếu sót vận động hay liệt Todd

Liệt nửa người tạm thời có thể xuất hiện sau khi cơn co giật động kinh kết thúc, giới chuyên môn gọi đây là liệt Todd. Trung bình, di chứng này sẽ hết sau khoảng 15 tiếng nhưng vẫn có thể kéo dài lên đến 3 ngày và ảnh hưởng đến cả thị lực lẫn khả năng ngôn ngữ.

Rối loạn tâm lý

Một số bệnh nhân có thể phải trải qua các rối loạn tâm lý, đặc biệt là vào ngày thứ 2 hoặc thứ 5 sau co giật. Các biểu hiện thường thấy nhất là bồn chồn và suy sụp, nặng hơn nữa là loạn thần kinh cùng với ảo giác và ăn nói lung tung. Các triệu chứng này có thể kéo dài trong vài phút hoặc vài ngày và thường sẽ khỏi mà không cần can thiệp trị liệu gì.

Bảo Niệm (dịch)